محاولة لخطفه من باريس وتشيلسي .. الهلال يعرض 40 مليون يورو لضم "فارع الطول وقليل الأهداف" محمد قادر ميتي!

يواصل نادي الهلال السعودي سعيه لتدعيم صفوف فريقه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وذلك عن طريق التعاقد مع مهاجم جديد، حيث وجه أنظاره نحو الدوري الفرنسي.

الهلال تخلى عن المهاجم الصربي ألكساندر ميتروفيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية منتقلًا إلى الريان القطري، ليتعاقد مع الأوروجوياني داروين نونيز من ليفربول مقابل 53 مليون يورو.

وفي الوقت الحالي هناك شكوك حول إمكانية رحيل نونيز عن الهلال خلال شهر يناير الجاري، مما يترك المدرب سيموني إنزاجي بخيارات محدودة، بتواجد ماركوس ليوناردو وعبد الله رديف وعبد الله الحمدان.