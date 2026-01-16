"ليس لدينا قوة الهلال السياسية"! .. جورج جيسوس يكشف خطة "إسقاط النصر" ويتحدث بجرأة عن ملفات مهمة

في البداية.. أكد البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة، خلال المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر تعثر في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري؛ حيث تعادل (2-2) مع الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

ورغم ذلك.. رفض جيسوس في المؤتمر الصحفي الذي يسبق ديربي النصر والشباب، تحميل التحكيم المسؤولية كاملة، في تعثرات فريقه الأخيرة.

واعترف المدير الفني البرتغالي أن الفريق النصراوي، ارتكب الكثير من الأخطاء الفنية الجماعية والفردية؛ التي أدت إلى هذه التعثرات الأخيرة، في مسابقة الدوري.

وعند سؤاله عن سبب عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل نظرائهم في الهلال؛ رد جورج جيسوس بكلماتٍ مثيرة، قائلًا فيها: "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

جدل كبير اشتعل في الوسط الرياضي، خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك في أعقاب انتشار مقاطع فيديو تظهر قائد الهلال سالم الدوسري، وهو يضغط على حكم ديربي النصر في الجولة 15 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

سالم ضغط على الحكم؛ للعودة إلى شاشة تقنية الفيديو "فار"، من أجل "طرد" حارس مرمى النصر نواف العقيدي - وهو ما حدث -.