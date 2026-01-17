"الإيقاف 6 أشهر وغرامة مالية ضخمة بشرط" .. خبير قانوني يكشف عن العقوبة المتوقعة بحق جورج جيسوس عقب تصريحاته ضد الهلال

جورج جيسوس فجر مفاجأة من العيار الثقيل في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة فريقه أمام الشباب، حيث أكد أن فريقه تعرض لأخطاء تحكيمية مؤثرة، خلال المباريات الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

النصر تعثر في آخر 4 مباريات بمسابقة الدوري؛ حيث تعادل (2-2) مع الاتفاق، قبل أن يخسر أمام الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

ورغم ذلك.. رفض جيسوس، تحميل التحكيم المسؤولية كاملة، في تعثرات فريقه الأخيرة، واعترف أن الفريق النصراوي، ارتكب الكثير من الأخطاء الفنية الجماعية والفردية؛ التي أدت إلى هذه التعثرات الأخيرة، في مسابقة الدوري.

وعند سؤاله عن سبب عدم ضغط نجوم النصر على الحكام، مثلما يفعل نظرائهم في الهلال؛ رد المدير الفني البرتغالي بكلماتٍ مثيرة، قائلًا فيها: "العالمي ليس لديه نفس القوة السياسية التي يتمتع بها الزعيم".

ووصف جيسوس الأخبار التي انتشرت في الأيام الماضية، بشأن تجميد صلاحيات سيميدو وسيماو، بسبب أنهما وراء انهيار نادي النصر المفاجئ مؤخرًا؛ بالكاذبة.

وزعم المدير الفني البرتغالي أن الشائعات بشأن سيميدو وسيماو؛ هي جزء من خطة إسقاط النصر، من خلال إشغاله بأمور خارج الملعب.

وأضاف جيسوس: "يتحدثون عن سيماو أولًا وسيميدو ثانيًا، والدور عليّ أنا بعد ذلك.. الهدف هو خلق حالة من عدم التوازن في الفريق، والتي نحن وصلنا لها الآن بالفعل".

وشدد جورج جيسوس على أن مثل هذه الأمور، تحدث في كل مكان بالعالم، سواء في السعودية أو البرتغال أو البرازيل؛ قائلًا: "هُناك أندية تعمل داخل الملعب وخارجه؛ لكن النصر لا يملك قدرات اللعب الإعلامي".