القفز من السفينة الغارقة: سيناريو مبابي يقلق برونو فيرنانديش .. وأحاديث البرتغاليين تجعله "بين نارين" إذا اختار السعودية!

أن تملك لاعبًا مثل برونو فيرنانديش، فأنت تملك قائدًا ومفتاحًا للعديد من الحلول، لاعبًا ذكيًا يملك ولاءً كبيرًا. ولكن، يبدو أن الأوضاع داخل مانشستر يونايتد، تجعله بحاجة للقفز من المركب قبل الغرق.
الأجواء في مانشستر يونايتد، غير مبشرة؛ إقالة المدرب روبن أموريم بعد أزمته مع مدير الكرة جيسون ويلكوكس، وصراع الصلاحيات، خروج مبكر من كأس كاراباو، على يد جريمسبي، وداع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، أمام برايتون، غياب عن البطولات القارية، أزمة اقتصادية طاحنة. كل هذه العوامل من شأنها أن تؤدي إلى موسم كارثي، لا يتمتع بالاستقرار الذي كان الشرط الأبرز نحو بقاء فيرنانديش في قلعة أولد ترافورد هذا الموسم.