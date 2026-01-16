Bruno FernandesVoetbalzone
القفز من السفينة الغارقة: سيناريو مبابي يقلق برونو فيرنانديش .. وأحاديث البرتغاليين تجعله "بين نارين" إذا اختار السعودية!

ماذا ينتظر قائد مانشستر يونايتد؟

أن تملك لاعبًا مثل برونو فيرنانديش، فأنت تملك قائدًا ومفتاحًا للعديد من الحلول، لاعبًا ذكيًا يملك ولاءً كبيرًا. ولكن، يبدو أن الأوضاع داخل مانشستر يونايتد، تجعله بحاجة للقفز من المركب قبل الغرق.

الأجواء في مانشستر يونايتد، غير مبشرة؛ إقالة المدرب روبن أموريم بعد أزمته مع مدير الكرة جيسون ويلكوكس، وصراع الصلاحيات، خروج مبكر من كأس كاراباو، على يد جريمسبي، وداع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الثالث، أمام برايتون، غياب عن البطولات القارية، أزمة اقتصادية طاحنة. كل هذه العوامل من شأنها أن تؤدي إلى موسم كارثي، لا يتمتع بالاستقرار الذي كان الشرط الأبرز نحو بقاء فيرنانديش في قلعة أولد ترافورد هذا الموسم.

    السيناريو الأمثل للهروب من "مقبرة النجوم"

    ولعلّ السمعة السيئة التي اكتسبها نادي مانشستر يونايتد، خلال المواسم الأخيرة، هو اعتباره "مقبرة النجوم"، وذلك بعدما رحل أكثر من موهبة عانت في قلعة الشياطين الحمر، ثم التألق في نادٍ آخر كشف الغبار عن تلك الموهبة، على غرار سكوت ماكوميناي وراسموس هويلوند في نابولي، وماركوس راشفورد في برشلونة.

    فيرنانديش يبدو أنه وجد السيناريو الأمثل، بالنسبة له، من أجل البقاء في أوروبا، والهروب من مقبرة النجوم، بعدما بات على أروقة نادي بايرن ميونخ، الذي بات مستعدًا لدفع 100 مليون يورو، من أجل التعاقد معه، وفق ما ذكر موقع "فيخاخيس".

    هل يكون فيرنانديش خيارًا "مريحًا" لهاري كين؟

    دعونا نتفق أن نقطة قوة بايرن ميونخ، تتمثل في خطه الهجومي، ذلك الذي يجعل كتيبة المدرب فنسنت كومباني، قادرة على قلب أي تأخر في النتيجة، بل وتحقيق فوز عريض أيضًا.

    ويملك كومباني العديد من الخيارات في الخط الخلفي للمهاجم، مثل مايكل أوليسي وسيرجي جنابري ولويس دياز ولينارت كارل، مع عودة جمال موسيالا، بل وهاري كين - ذاته - الذي أثبت بأنه ليس مجرد "هدّاف" من الطراز الرفيع، بل إنه صانع ألعاب أيضًا، يملك تمريرات تجعله أشبه بكيفين دي بروينه وتوني كروس، كما قال المدرب كومباني.

    والسؤال هو "هل يحتاج بايرن ميونخ إلى برونو فيرنانديش؟"، ربما، لاسيما وأن وجود برونو يجعل هاري كين ليس بحاجة للتراجع كثيرًا إلى الخلف، من أجل المساهمة في بناء الفرص.

    انضمام برونو إلى بايرن ميونخ، من شأنه أن يضفي الكثير من "الإبداع" في وسط ميدان البافاري، كونه يملك رؤية ثاقبة، وقدرة كبيرة على صناعة الفرص بتمريراته البينية، فضلًا عن مهارة الضغط العالي حال فقدان الكرة، وكذلك التسديد من بعيد، ما يجعله صانع ألعاب ومهاجم ثانٍ أيضًا.

    ولكن، الخوف من سيناريو فيرنانديش، أن يتسبب في بعثرة أوراق بايرن ميونخ، في ظل تعدد الخيارات الهجومية، تمامًا كما حدث مع كيليان مبابي، عند انتقاله إلى ريال مدريد، والذي فجر تساؤلات عدة، حول كيفية اللاعب الذي سيكون ضحية تواجده في قيادة هجوم الميرينجي.

    صديق رونالدو الذي كاد يقلب الطاولة على الهلال

    ولعلّ الحديث عن اهتمام دوري روشن السعودي، بضم برونو فيرنانديش، قد قُتل بحثًا، بعدما ارتبط اسمه بأكثر من نادٍ، أبرزهم الهلال (وفق ما قال برونو ذاته)، والنصر والاتحاد.

    برونو تمسك كثيرًا بالبقاء في مانشستر يونايتد، رغم تحقيق أسوأ مركز في تاريخه بالدوري الإنجليزي منذ عقود، وخسارة نهائي الدوري الأوروبي، ولكن يبدو أن الأجواء الحزينة التي يشهدها النادي في الآونة الأخيرة، تجعله منفتحًا على فكرة الرحيل، رغم أن الأمر يتجه بقوة نحو التأجيل إلى الصيف المُقبل، لاسيما وأن برونو يتطلع للمشاركة مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2026.

    أيضًا، يبدو أن مشروع مانشستر يونايتد، قد يكون منفتحًا على موسم مُقبل بدون قائده، رغم أن هذا الأمر سيكلفه أحد أبرز أسلحة الفريق، حيث أفادت صحيفة "ذا صن" بأن النادي بات قادرًا على التعاقد مع نجم برايتون، كارلوس باليبا، في الفترة الشتوية.

    ولكن، يبدو أن فيرنانديش قد يتحول إلى "منبوذ" الهلال، بدلًا من الصفقة المرغوبة، خاصة مع وجود تقارير تفيد بأن برونو كان يحاول إقناع زميله في المنتخب، روبن نيفيش، بأن ينتقل إلى مانشستر يونايتد، في ظل عدم توصله لاتفاق نهائي لتجديد عقده مع الزعيم.

    رسالة برتغالية لم تُرسل .. برونو بين نارين

    المثير في قصة برونو فيرنانديش والدوري السعودي، أن قائد مانشستر يونايتد إذا ما حدث مع زملائه في المنتخب، سيجد آراء قد تجعله "بين نارين".

    الاتجاه الأول هو كريستيانو رونالدو الذي قد يجعله يقتنع بالانتقال إلى الدوري السعودي، بعدما أعرب "الدون" في أكثر من مناسبة عن عشقه للمملكة، وأثبت ذلك على أرض الواقع، بتوقيع عقد جديد مع النصر حتى صيف 2027، وكذلك زميله جواو فيليكس الذي فضّل الرحيل إلى النصر، عن العودة إلى بيته القديم بنفيكا.

    الاتجاه الثاني هو جواو كانسيلو، ظهير الهلال، الذي قد يحدّثه بشأن أزمة قائمة الأجانب، والتي جعلته بين عشية وضحاها، خارج القائمة المحلية، من أجل التزام كل نادٍ بقيد "8" أجانب، ولاعبين مواليد تحت السن، بل وقد يحدثه المنتقل حديثًا إلى برشلونة، عن أزمة الظهير البرازيلي رينان لودي الذي قرر مطالبة الهلال بفسخ عقده، بسبب ذلك الأمر.

  • كلمة أخيرة..

    ربما نسمع في المستقبل القريب، عن دخول برونو فيرنانديش، مجددًا في حسابات دوري روشن، وهو الضيف البرتغالي الذي يكون دائمًا محور الحديث عند دخول أي فترة انتقالات مؤخرًا.

    السيناريو المثالي لبرونو فيرنانديش، هو البقاء في مانشستر يونايتد حتى نهاية الموسم، إلا أن اتجاه البرتغالي قد يجعله لا ينتظر حتى نهاية عقده في صيف 2027، لاسيما وأن قلعة الأولد ترافورد ستكون بحاجة لتغطية أزمة "الديون" التي تتراكم على النادي، وأن مبلغ الـ100 مليون يورو سيكون مناسبًا لتعويض رحيل أحد أبرز نجوم الفريق.

    ولكن، أين سيذهب برونو فيرنانديش؟ وهل يمكن أن يفتح الباب أخيرًا للعروض السعودية؟ أم سيكون بايرن ميونخ خياره الأمثل للبقاء في أوروبا؟ سنرى لاحقًا.

