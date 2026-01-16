القفز من السفينة الغارقة: سيناريو مبابي يقلق برونو فيرنانديش .. وأحاديث البرتغاليين تجعله "بين نارين" إذا اختار السعودية!

دعونا نتفق أن نقطة قوة بايرن ميونخ، تتمثل في خطه الهجومي، ذلك الذي يجعل كتيبة المدرب فنسنت كومباني، قادرة على قلب أي تأخر في النتيجة، بل وتحقيق فوز عريض أيضًا.

ويملك كومباني العديد من الخيارات في الخط الخلفي للمهاجم، مثل مايكل أوليسي وسيرجي جنابري ولويس دياز ولينارت كارل، مع عودة جمال موسيالا، بل وهاري كين - ذاته - الذي أثبت بأنه ليس مجرد "هدّاف" من الطراز الرفيع، بل إنه صانع ألعاب أيضًا، يملك تمريرات تجعله أشبه بكيفين دي بروينه وتوني كروس، كما قال المدرب كومباني.

والسؤال هو "هل يحتاج بايرن ميونخ إلى برونو فيرنانديش؟"، ربما، لاسيما وأن وجود برونو يجعل هاري كين ليس بحاجة للتراجع كثيرًا إلى الخلف، من أجل المساهمة في بناء الفرص.

انضمام برونو إلى بايرن ميونخ، من شأنه أن يضفي الكثير من "الإبداع" في وسط ميدان البافاري، كونه يملك رؤية ثاقبة، وقدرة كبيرة على صناعة الفرص بتمريراته البينية، فضلًا عن مهارة الضغط العالي حال فقدان الكرة، وكذلك التسديد من بعيد، ما يجعله صانع ألعاب ومهاجم ثانٍ أيضًا.

ولكن، الخوف من سيناريو فيرنانديش، أن يتسبب في بعثرة أوراق بايرن ميونخ، في ظل تعدد الخيارات الهجومية، تمامًا كما حدث مع كيليان مبابي، عند انتقاله إلى ريال مدريد، والذي فجر تساؤلات عدة، حول كيفية اللاعب الذي سيكون ضحية تواجده في قيادة هجوم الميرينجي.