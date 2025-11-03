أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.
أخبار الهلال اليوم | رد غير مباشر من إنزاجي على هجوم سامي الجابر، والتشكيل المتوقع أمام الغرافة
تشكيل الهلال المتوقع أمام الغرافة
يخوض الهلال مباراة مرتقبة مساء اليوم مع الغرافة القطري ضمن الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، وقد وصلت بعثة الفريق السعودي إلى الدوحة يوم أمس منقوصة من عديد اللاعبين للإصابة.
الهلال يدخل المباراة منقوصًا من نجومه: علي البليهي، سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، حسان تمبكتي، داروين نونيز ومالكوم.
المصادر الصحفية ترجح أن يبدأ المدرب سيموني إنزاجي المباراة بتواجد ياسين بونو في حراسة المرمى، وأمامه خاليدو كوليبالي وعلي لاجامي ويوسف أكتشيتشك في الدفاع، ومن ثم ثيو هيرنانديز وجواو كانسيلو في طرفي الوسط وبينهما روبن نيفيز وناصر الدوسري، ومن ثم الثلاثي سالم الدوسري وكايو سيزار وماركوس ليوناردو في الهجوم.
محمد نور يشكك في إصابة مالكوم: قد يوقّع لفريق آخر!
برسالة هجومية إلى الهلال .. محمد نور يشكك في إصابة مالكوم: قد يوقّع لفريق آخر!
الهلال يعلن عن سفر نجمه إلى إسبانيا بعد إصابته..
سامي الجابر لم يعد وحيدًا .. أسطورتا الاتحاد والشباب يهاجمان إنزاجي: الهلال فقد شخصيته!
"كم بطولة دوري فاز بها الهلال في آخر 5 سنوات؟
القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026
تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الغرافة والهلال في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت
رسائل سيموني إنزاجي في مؤتمر الغرافة!
"الهلال سيساعدني كما حدث مع رونالدو" .. ماركوس ليوناردو يغري أنشيلوتي بوعده من أجل الحلم الكبير!
بعد مستوياته الرائعة مع الهلال..
أخطاء مباراة النصر والفيحاء ورد غير مباشر على هجوم الجابر .. رسائل سيموني إنزاجي في مؤتمر الغرافة!
الهلال يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة "الآسيوية" أمام الغرافة القطري..
"تلاحقني حتى بعد الاعتزال" .. محمد الدعيع يعود لغرفة العمليات بعد تعرضه لإصابة قاسية في مباراة ودية
الحارس الأسطوري في كرة القدم السعودي يتعرض لإصابة قاسية
محمد السهلاوي يُهدد نجوم الهلال والأهلي بعد سخريتهم من جزائية النصر أمام الفيحاء
رحيل الأساطير وأزمة الملايين الضائعة .. أسباب تورط سامي الجابر في هجومه ضد إنزاجي والدليل مدرب النصر!
تصريحات سامي الجابر تغادر حدود الملاعب.
وسط دعم المريسل .. محمد السهلاوي يُهدد نجوم الهلال والأهلي بعد سخريتهم من جزائية النصر أمام الفيحاء
يبدو أن الجدل حول فوز النصر المتأخر على الفيحاء بركلة جزاء كريستيانو رونالدو لن يتوقف قريبً
محمد الهويش المثير للجدل دائمًا .. احتفالات النصر قبل 11 عامًا ورطته وعوقب لأغرب سبب بعد كلاسيكو الأهلي والهلال!
تاريخ الهويش المليء بالشد والجذب دائمًا..
موسم الهلال
أنهى فريق الهلال رحلة تاريخية في بطولة كأس العالم للأندية 2025 التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قدّم الأزرق مستويات لافتة نالت إشادة واسعة، قبل أن يعود سريعًا إلى أجواء المنافسات المحلية في دوري روشن السعودي، مكتفيًا بالانسحاب من المشاركة في بطولة كأس السوبر السعودي التي جرت في هونج كونج خلال أغسطس الماضي بسبب ضغط جدول المباريات والاستعدادات الخاصة للموسم الجديد.
وبالعودة إلى مشوار الفريق المحلي، فقد استهل الهلال موسمه بانطلاقة قوية حين تغلب على الرياض بهدفين نظيفين، ليعلن عن نواياه مبكرًا في المنافسة على اللقب.
لكن سرعان ما تعثر في الجولة التالية بتعادل مفاجئ أمام القادسية بنتيجة (2-2)، ثم واصل نزيف النقاط بتعادل مثير مع الأهلي انتهى بنتيجة (3-3) في واحدة من أكثر مباريات الدوري إثارة حتى الآن، ومع ذلك، استعاد الفريق عافيته سريعًا وحقق فوزًا مهمًا على الأخدود بثلاثية مقابل هدف، ليعود من جديد إلى درب الانتصارات، وفي الجولة الخامسة سحق الاتفاق بخمسة أهداف دون رد.
الجولتين الأخيرتين في دوري روشن السعودي شهدتا تأكيد الهلال على عودته القوية للمنافسة على لقب الدوري، حيث هزم الاتحاد في الكلاسيكو بهدفين نظيفين ثم هزم الشباب في ديربي الرياض المصغر بهدف نظيف.
وفي موازاة مشواره في الدوري، تمكن الهلال من التأهل إلى دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما تجاوز فريق العدالة بهدف وحيد في مباراة صعبة حُسمت بتفاصيل صغيرة.
وعلى الصعيد القاري، بدأ الزعيم مسيرته في نسخة هذا الموسم من دوري أبطال آسيا للنخبة بقوة، حيث تفوق على الدحيل القطري بنتيجة (2-1)، ليضع قدمًا ثابتة في صدارة مجموعته.
واصل الهلال تألقه القاري وحقق فوزه الثاني تواليًا في مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة، وذلك بعد أن انتصر على ناساف كارشي الأوزبكي في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة أكدت شخصية الفريق وقدرته على العودة بنتائج إيجابية من أصعب الملاعب الآسيوية، وقد عزز الفريق سجله القاري الممتاز بالفوز على السد القطري في الجولة الثالثة بنتيجة 3-1 في الرياض.