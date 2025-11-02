"الهلال سيساعدني كما حدث مع رونالدو" .. ماركوس ليوناردو يغري أنشيلوتي بوعده من أجل الحلم الكبير!

وسبق لماركوس ليوناردو أن مثّل الفئات السنية بالمنتخب البرازيلي، حيث سجل 3 أهداف دولية في منتخب تحت 16 عامًا، وثلاثة أهداف تحت 18، كما وقع على 11 هدفًا في منتخب الشباب "تحت 20 عامًا"، ولعب مباراة مع المنتخب الأولمبي، إلا أنه لم يسبق له أن ارتدى قميص المنتخب الأول.
وصعد ماركوس ليوناردو للفريق الأول بنادي سانتوس، في 2020، حيث لعب لمدة 4 سنوات، قبل رحيله إلى بنفيكا البرتغالي، في صفقة بيع نهائي مقابل 22 مليون يورو، ثم قضى بضعة أشهر، قبل انتقاله إلى الهلال في صيف 2024.
وشارك ليوناردو في 168 مباراة بقميص سانتوس، منها 100 مباراة في الدوري البرازيلي، بينما وقع على 54 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، فيما لعب 24 مباراة مع بنفيكا، مسجلًا 8 أهداف و"أسيست".
ومع انتقاله إلى الهلال، كان ماركوس ليوناردو قد تعرض لبعض الانتقادات الجماهيرية بسبب إضاعة الفرص، إلا أنه رد في الملعب، بعدما سجل هدف "تأكيد الفوز" في مرمى باتشوكا، في الجولة الثالثة، ليقود الزعيم للتأهل إلى الدور الثاني.
وفي دور الـ16، لعب ماركوس ليوناردو دور البطولة، في ليلة الإقصاء التاريخي لمانشستر سيتي، بنتيجة دراماتيكية (4-3)، حيث سجل هدفين خلال المواجهة.
وتحدث ماركوس ليوناردو باكيًا بعد الانتصار الملحمي على مانشستر سيتي، بأنه تذكر والدته بعد تسجيل هدفيه، وهي التي أمضت 70 يومًا في العناية المركزة، قبل أن تسترد عافيتها.
ورغم وداع الهلال لكأس العالم، من ربع النهائي، إلا أنه سجل هدف فريقه الوحيد في شباك فلومينينسي، قبل انتهاء اللقاء بفوز الفريق البرازيلي بنتيجة (2-1).