"الهلال سيساعدني كما حدث مع رونالدو" .. ماركوس ليوناردو يغري أنشيلوتي بوعده من أجل الحلم الكبير!

في الموسم السابق، كان المدير الفني جورج جيسوس، يعول على ماركوس ليوناردو، كبديل للصربي أليكساندر ميتروفيتش، إلا أن إصابة المهاجم الأول، ساهمت في بروز ليوناردو، والذي سجل 29 هدفًا وصنع 4 تمريرات حاسمة في 43 مباراة بجميع البطولات.

وبتسجيله 17 هدفًا في دوري روشن وخمسة في دوري أبطال آسيا للنخبة، أثبت ليوناردو أنه يمكن الاعتماد عليه بصورة أساسية، وهذا ما فعله المدرب سيموني إنزاجي الذي تولى تدريب الهلال قبل مشاركته في كأس العالم للأندية، ليواصل المهاجم البرازيلي مستوياته الرائعة، بإحراز 4 أهداف في المونديال، ويتقاسم صدارة هدافي البطولة.

وفي ظل لوائح الاتحاد السعودي، التي تلزم أندية دوري روشن، بقيد 10 لاعبين أجانب فقط في قائمة المسابقات المحلية، اضطر الهلال لاستبعاد ماركوس ليوناردو، بعد تخطيه السن القانوني للمواليد، إلا أن القدر قال كلمته في عودة البرازيلي سريعًا إلى القائمة، بعد إصابة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

وشارك ليوناردو في 9 مباريات مع الهلال، خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها ستة أهداف في دوري روشن السعودي، فضلًا عن هدف في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهدف في كأس خادم الحرمين الشريفين.