"تلاحقني حتى بعد الاعتزال" .. محمد الدعيع يعود لغرفة العمليات بعد تعرضه لإصابة قاسية في مباراة ودية

أعلن محمد الدعيع عبر حسابه الرسمي على منصة إكس تعرضه لقطع في وتر أكيلس خلال إحدى المباريات الودية.

وأوضح الحارس السعودي المعتزل أن نسبة القطع وصلت إلى 90%، مشيرًا إلى أن تشخيصه تم بعد خضوعه لعدد من الفحوصات والأشعة على يد خبراء الطب الرياضي في السعودية.

الدعيع أكد حاجته لعملية جراحية داخل أو خارج السعودية لإصلاح القطع الحادث في وتر أكيلس، متوجهًا بطلب الدعاء له من جميع متابعيه ومحبيه.

حارس مرمى الطائي والهلال السابق كتب "قدّر الله وما شاء فعل، والحمد لله على كل حال. تعرّضت لإصابة تمثّلت في قطع بنسبة 90% في وتر أكيلس (العرقوب)، وذلك خلال مباراة ودّية. وبعد إجراء الفحوصات والأشعة تحت إشراف خبراء الطب الرياضي الدكتور مبارك المطوع والدكتور عرفان عرفة، تبيّن من نتائج الفحوصات حاجتي إلى عملية جراحية خلال الأسابيع القادمة، سواء داخل المملكة أو خارجها".

وأتم "

الإصابات والعمليات الجراحية لاحقتني حتى بعد الاعتزال، والحمد لله على نعمة الصحة والعافية. لا تنسوني من دعواتكم".