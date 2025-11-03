Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
برسالة هجومية إلى الهلال .. محمد نور يشكك في إصابة مالكوم: قد يوقّع لفريق آخر!

الهلال يعلن عن سفر نجمه إلى إسبانيا بعد إصابته..

نقل نادي الهلال، خبرًا صادمًا لعشاقه، بعد الإعلان عن إصابة البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وأحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

وذكر الهلال، في بيان رسمي، عبر منصة (إكس)، إن مالكوم يتوجه إلى إسبانيا، صباح الإثنين، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق؛ من أجل الاطمئنان على إصابته في مفصل القدم، والتي سبق وأن تعرض لها خلال الموسم الجاري.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الهلال، لملاقاة الغرافة القطري، اليوم، على ملعب ثاني بن جاسم بالدوحة، في رابع جولات مجموعة الغرب، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "2025-2026".

  • هل سافر للعلاج حقًا؟

    من جانبه، وجه محمد نور، أسطورة نادي الاتحاد، تعليقًا حمل طابع الانتقاد - والتشكيك - حول سفر مالكوم إلى إسبانيا، من أجل إجراء الفحص الطبي.

    وتساءل نور، عبر برنامج "دورينا غير" عبر فضائية السعودية، بشأن ما إذا كان سفر مالكوم إلى إسبانيا من أجل العلاج حقًا، بقوله "من الممكن أن الهلال أعطاه إجازة، أو يسافر اللاعب لتوقيع الكشف الطبي للرحيل إلى نادٍ آخر".

  • رسالة انتقاد للهلال

    واتفق محمد نور، مع أحمد عطيف، أسطورة نادي الشباب، حول اعتبار إصابة مالكوم، بمثابة ضربة موجعة للهلال، وأيضًا انتقاد فكرة سفره إلى إسبانيا.

    وتساءل نور وعطيف بشأن سبب رحيل مالكوم إلى إسبانيا، دون أن يتم استقطاب الطبيب الإسباني إلى السعودية، من أجل توقيع الفحص الطبي على اللاعب، وهي ظاهرة عرّضت أندية دوري روشن، للعديد من الانتقادات طوال الفترة الماضية.

    وتساءل عطيف بشأن مدى قيمة المستشفيات المختصّة بمثل تلك الإصابات في السعودية، وفائدة الأجهزة الطبية التي تتواجد بالمملكة، في ظل استمرار ظاهرة سفر اللاعبين إلى الخارج، من أجل إجراء الفحوصات الطبية والعلاج.

    مسيرة اللاعب رقم 10 مع الهلال

    وانتقل نجم برشلونة الأسبق إلى صفوف الهلال، في صيف 2023، قادمًا من زينيت سان بطرسبورج الروسي، في صفقة قدرت بمبلغ 60 مليون يورو، على أن يستمر عقد البرازيلي لمدة أربع مواسم.

    مالكوم كان أحد أفراد كتيبة جورج جيسوس، التي حصدت أربع بطولات، بين ثلاثية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين والسوبر السعودي في موسم 2023-2024، ثم السوبر "الثاني" في موسم 2024-2025.

    واستمر تأثير مالكوم مع الهلال، مع قدوم المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، حيث شارك في تأهل الزعيم "التاريخي" إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، بعد إيقاف سلسلة انتصارات ريال مدريد بالتعادل معه (1-1) في دور المجموعات، وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، بالفوز عليه بنتيجة (4-3).

    ومع رحيل البرازيلي نيمار جونيور عن صفوف الهلال، قررت الإدارة منح القميص رقم "10" إلى مالكوم، والذي يشارك بصورة أساسية مع إنزاجي، حيث خاض 7 مباريات، خلال موسم 2025-2026، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 3 تمريرات حاسمة في دوري روشن، كما لعب مباراة وحيدة في دوري النخبة الآسيوية.

    40 هدفًا تكتب رحلة مالكوم

    ومع دخول موسمه الثالث مع الهلال، فإن مالكوم شارك في 105 مباراة رسمية، سجل خلالها 40 هدفًا وصنع 34 تمريرة حاسمة، ليصبح على بعد هدفين فقط من معادلة رقمه مع زينيت، الفريق الذي شهدت أعلى محصلة تهديفية في مشواره الكروي، علمًا بأنه سجل أيضًا 23 هدفًا مع بوردو الفرنسي، و10 أهداف مع كورينثيانز البرازيلي، و4 أهداف مع برشلونة.

    ويملك مالكوم في جعبته 27 هدفًا في دوري روشن السعودي، و7 أهداف في دوري أبطال آسيا، فيما يملك البرازيلي العديد من الألقاب خلال مسيرته مع مختلف الأندية، بين الدوري الإسباني مع برشلونة، وأربعة ألقاب للدوري الروسي مع زينيت، كما حصد الميدالية الذهبية مع منتخب البرازيل في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

    قطار الهلال يواصل الانطلاق مع إنزاجي

    وبعد بداية متذبذبة لموسم 2025-2026، أصبح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، على الطريق الصحيح، مع مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب، بهدف نظيف سجله ماركوس ليوناردو في الدقيقة 38، في قمة الجولة السابعة من دوري روشن.

    الهلال حقق الفوز الرابع على التوالي، في دوري روشن السعودي، ليصعد إلى الوصافة برصيد 17 نقطة، ويواصل مطاردة النصر، صاحب العلامة الكاملة، والذي يتربع في الصدارة بـ18 نقطة من أولى ست مباريات.

    وحافظ الهلال على سجله خاليًا من الهزائم، مع مدربه إنزاجي، منذ بداية موسم 2025-2026، حيث جاءت نتائجه على النحو التالي..

    * الفوز على الرياض (2-0) في الجولة الأولى من دوري روشن.

    * التعادل مع القادسية (2-2) في الجولة الثانية من دوري روشن.

    * الفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * التعادل مع الأهلي (3-3) في الجولة الثالثة من دوري روشن.

    * الفوز على العدالة (1-0) في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الأخدود (3-1)، في الجولة الرابعة من دوري روشن.

    * الفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتفاق (5-0)، في الجولة الخامسة من دوري روشن.

    * الفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    * الفوز على الاتحاد (2-0) في الجولة السادسة من دوري روشن.

    * الفوز على الأخدود (1-0)، في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    * الفوز على الشباب (1-0) في الجولة السابعة من دوري روشن.

