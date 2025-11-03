برسالة هجومية إلى الهلال .. محمد نور يشكك في إصابة مالكوم: قد يوقّع لفريق آخر!

نقل نادي الهلال، خبرًا صادمًا لعشاقه، بعد الإعلان عن إصابة البرازيلي مالكوم أوليفيرا، جناح الفريق الأول لكرة القدم، وأحد العناصر الأساسية في كتيبة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

وذكر الهلال، في بيان رسمي، عبر منصة (إكس)، إن مالكوم يتوجه إلى إسبانيا، صباح الإثنين، برفقة أحد أعضاء الجهاز الطبي للفريق؛ من أجل الاطمئنان على إصابته في مفصل القدم، والتي سبق وأن تعرض لها خلال الموسم الجاري.

يأتي ذلك في إطار تحضيرات الهلال، لملاقاة الغرافة القطري، اليوم، على ملعب ثاني بن جاسم بالدوحة، في رابع جولات مجموعة الغرب، ضمن بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة "2025-2026".