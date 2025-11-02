Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخطاء مباراة النصر والفيحاء ورد غير مباشر على هجوم الجابر .. رسائل سيموني إنزاجي في مؤتمر الغرافة!

الهلال يبحث عن مواصلة العلامة الكاملة "الآسيوية" أمام الغرافة القطري..

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن بعض النقاط حول الاستعداد لمباراة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما علّق على سؤاله حول قرارات حكم مباراة النصر والفيحاء، بالأمس، بتلك الكلمات.

ويحلّ الهلال ضيفًا على الغرافة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في 9:15 مساء الغد "الإثنين"، ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026.

ورغم انتصارات الهلال المتتالية في الفترة الأخيرة، إلا أن أداء الفريق لا يزال مثار جدل، خاصة في ظل الهجوم العنيف من قِبل سامي الجابر، أسطورة الزعيم، حول الطريقة الدفاعية التي يلعب بها الفريق، بعد فوزه على الشباب في دوري روشن.

  • Al Nassr v Al Fayha - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    لن أعلق على أخطاء حكم مباراة النصر والفيحاء

    وكشف إنزاجي عن موقفه إزاء قرارات الحكم محمد الهويش، في مباراة النصر والفيحاء، السبت، في دوري روشن السعودي، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح الأصفر، في الدقائق الأخيرة، والتي سجل منها الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدف النقاط الثلاث في الدقيقة 90+14.

    وقال إنزاجي إنه لن يتحدث عن أخطاء حكم مباراة النصر والفيحاء، خلال المؤتمر الصحفي، كونه هنا في دوري النخبة الآسيوية.

    وكان بيدرو إيمانويل، المدير الفني للفيحاء، قد هاجم الحكم محمد الهويش، بسبب قراره باحتساب ركلة الجزاء، مضيفًا أنه توقع ذلك بعدما توجه الحكم إلى تقنية الفيديو، فيما علّق جورج جيسوس، مدرب النصر، على الجزائية، واصفًا إياها بأنها قرار صحيح من الحكم، وأن بيدرو لم يشاهد الركلة حتى يتحدث عنها.

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    إنزاجي يبرر الفوز الضعيف أمام الشباب

    وعن خروج الهلال بهدف وحيد أمام الشباب، رغم سيطرته المطلقة على مجريات اللعب، قال إنزاجي، إن فريقه قدم مباراة جيدة جدًا، ضد منافس كان متكتلًا دفاعيًا، مضيفًا أنه كان يهدف لتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن بسبب الطرد (الذي ناله المدافع خاليدو كوليبالي)، اضطر لتغيير طريقة اللعب.

    وأضاف إنزاجي إنه منزعج فقط من الغيابات والإصابات، لأن هدفه هو تحقيق الفوز بكل مباراة، مضيفًا أن طريقة لعبه تختلف حسب ظروف كل مباراة، ووفق مجريات اللقاء، يمكن تسجيل أهداف كثيرة، كما حدث في مباراة الاتفاق، التي انتصر فيها الهلال بخماسية في دوري روشن.

    ونوّه إنزاجي بأنه لم يستقر بعد على اسلوب اللعب أمام الغرافة، غدًا، وقد يلعب بثلاثة مدافعين أو أربعة، وسيقرر هذا الأمر بعد تدريبات اليوم.

    وتحدث إنزاجي عن الغرافة القطري، قائلًا إنه فريق جيد ومنظم للغاية، وأنه شاهد مباراتهم الأخيرة ضد الدحيل، حيث يلعب المنافس بأكثر من طريقة وخطة لعب.

  • FBL-WC-CLUB-2025-MATCH54-CITY-HILALAFP

    لاجامي: لا أعلم هل سأشارك أم لا

    من جانبه، تحدث المدافع علي لاجامي، عن مواجهة الغرافة، مؤكدًا أن الهلال يهدف لتحقيق البطولات والفوز بكل مباراة هذا الموسم.

    وأضاف لاجامي أن المدرب إنزاجي لم يحدد بعد إمكانية مشاركته أمام الغرافة، في لقاء الغد، ولكنه جاهز دائمًا لخدمة الفريق.

  • Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    أنباء سعيدة في مران الهلال

    وشهدت تدريبات الهلال الختامية، مشاركة الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو، في المران الجماعي، ليعطي مؤشرًا إلى إنزاجي، بجاهزيته التامة للعودة أمام الغرافة، بعد غياب طويل بسبب الإصابة.

    وكشف إنزاجي، عقب مباراة الشباب، عن قراره بضم كانسيلو لقائمة الهلال في مباراة الغرافة، لتنتظر جماهير الأزرق عودة الظهير الذي أثار جدلًا حول رسائله عبر منصة (إنستجرام)، والتي تحمل علامات الغضب، في ظل استبعاده من قائمة الفريق في المسابقات المحلية، من أجل قيد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، بعد تأكد إصابة البرتغالي.

    ويحافظ الهلال على العلامة الكاملة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بوصوله إلى النقطة التاسعة في أولى ثلاث جولات على النحو التالي..

    * الهلال يفوز على الدحيل القطري (2-1) في الجولة الأولى، بهدفي داروين نونيز وثيو هيرنانديز.

    * الهلال يفوز على ناساف الأوزبكي (3-2)، في الجولة الثانية، بأهداف سيرجي سافيتش وثيو هيرنانديز وماركوس ليوناردو.

    * الهلال يفوز على السد القطري (3-1)، في الجولة الثالثة، بأهداف يوسف أكتشيشيك وخاليدو كوليبالي وسيرجي سافيتش.

  • joseluGetty Images

    ماذا قال مدرب الغرافة؟

    من جانبه، أكد بيدرو مارتينيز، المدير الفني لفريق الغرافة الأول لكرة القدم، أن فريقه يملك الحافز دائمًا، كونه متصدرًا للدوري القطري في الوقت الحالي، ولكنه حتى الآن لم يصل للطموح الذي يعمل عليه في دوري النخبة الآسيوية.

    وأضاف بيدرو أن الهلال يعد واحدًا من أعظم أندية آسيا، وأنه سيعمل على تقليل خطورتهم، وتحقيق النقاط الثلاث.

    ونوّه مدرب الغرافة بأنه لم يتأكد - حتى الآن - من مدى جاهزية الثنائي ياسين براهيمي وخوسيلو للمشاركة ضد الهلال، وأمامه 24 ساعة لتحديد موقفهما من المواجهة.