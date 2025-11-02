أخطاء مباراة النصر والفيحاء ورد غير مباشر على هجوم الجابر .. رسائل سيموني إنزاجي في مؤتمر الغرافة!

كشف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، عن بعض النقاط حول الاستعداد لمباراة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيما علّق على سؤاله حول قرارات حكم مباراة النصر والفيحاء، بالأمس، بتلك الكلمات.

ويحلّ الهلال ضيفًا على الغرافة، على ملعب ثاني بن جاسم بالعاصمة القطرية الدوحة، في 9:15 مساء الغد "الإثنين"، ضمن الجولة الرابعة من مجموعة الغرب، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بموسم 2025-2026.

ورغم انتصارات الهلال المتتالية في الفترة الأخيرة، إلا أن أداء الفريق لا يزال مثار جدل، خاصة في ظل الهجوم العنيف من قِبل سامي الجابر، أسطورة الزعيم، حول الطريقة الدفاعية التي يلعب بها الفريق، بعد فوزه على الشباب في دوري روشن.