أخبار الهلال اليوم | قرار مفاجئ بشأن قيد الأجانب في يناير، ونجم مصر: أنا أفضل من سالم الدوسري

ظهر نجم هجوم الهلال، عبد الله الحمدان، في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة منتخب السعودية أمام المغرب في ختام دور المجموعات من كأس العرب فيفا 2025 المقامة حاليًا في قطر.

واختار الجهاز الفني للمنتخب الحمدان للتواجد في المؤتمر الصحفي، وقد أكد اللاعب على رغبته وزملائه في تحقيق الفوز وانتزاع صدارة المجموعة، مضيفًا "استعدينا جيدًا لتلك المواجهة الصعبة أمام المغرب، نريد الفوز وصدارة المجموعة".

أضاف "منافسنا صعب وقوي وأقوى من منتخبي عُمان وجزر القمر، أول مباراتين لنا كانتا سهلتين دفاعيًا ولكننا ارتكبنا عدة أخطاء بسيطة بهما، الأهم أننا تأهلنا وهدفنا الآن الخروج من المباراة الثالثة بشباك نظيفة وصدارة".

وأشاد الحمدان بالتعديل الجديد من فيفا بشأن اللاعبين المصابين، مشيرًا إلى أنه يصب لصالح اللعبة وواصفًا إياه بالإيجابي، وأضاف "سيجعل نسق المباراة سريعًا وسيقلل من توقفها. شاهدنا نتائجه الإيجابية واللاعب دومًا ما يريد اللعب بنسق سريع متواصل".

وأخيرًا وصف مهاجم الهلال مجموعة السعودية في كأس العالم 2026 بالصعبة، مضيفًا "تركيزنا حاليًا منصب على كأس العرب، لكن الجميع شاهد قرعة المونديال. مجموعة السعودية من أصعب المجموعات، لكن تبقى مواجهة المنتخبات القوية أمر رائع في كرة القدم. مازال أمامنا 7 أشهر للتحضير والاستعداد وهدفنا حاليًا واضح تمامًا وهو كأس العرب".