بيرس مورجان "الوجهة الأولى" والدوري السعودي قد يصطدم بـ"جنون" جوارديولا! .. الوجهات المحتملة لمحمد صلاح بعد أزمة ليفربول

هنا حيث الوجه السيئ لكرة القدم، عندما تقدم كل شيء لنادٍ بعينه ثم تأتي النهاية لتُجبر كتب التاريخ على إغلاق صفحاته بطريقة هي الأسوأ، ربما لم تخطر على بال أحد .. هنا حيث الكأس الذي تجرعه عدة نجوم من قبل باختيارات عشوائية من قبل سيناريوهات الساحرة المستديرة .. والآن وقع الاختيار على النجم المصري محمد صلاح ليذق المرارة نفسها بعد مسيرة أكثر من ناجحة مع ليفربول!

مسيرة استمرت لثماني سنوات كان النجاح هو السمة السائدة عليها، لكنه لم تخل أيضًا من الأزمات إلا أن هذه المرة تبدو أنها النهاية، ويبدو الرحيل أقرب من أي وقتٍ مضى!

كل هذا يحاول جمهور ليفربول بشكل خاص، وجمهور النجم المصري بشكل عام استيعابه، بعدما خرج علينا قبل ساعات قليلة بتصريحات نارية موجهة صوب مدربه الهولندي آرني سلوت ومسؤولي ليفربول، بشأن وعود لم تتحقق ومحاولات لـ"تطفيشه" من النادي وغيرها، إذ يبدو أن الكواليس تخفي الكثير، وما جلوسه على مقاعد البدلاء في الثلاث مباريات الأخيرة للريدز في الدوري الإنجليزي إلا كـ"القشة التي قصمت ظهر البعير"..