تسبب أحمد حسام "ميدو"؛ لاعب منتخب مصر السابق والمحلل الفني الحالي، في غضب الجماهير السعودية وغيرها، بإجابته حول الأفضل من اللاعبين العرب، خاصةً في الوسط الرياضي السعودية، على خلفية حديثه عن سالم الدوسري؛ قائد الهلال والأخضر.
ميدو: أنا أفضل من سالم الدوسري لكن نجم الأهلي يتفوق عليّ .. وإعلامي سعودي يهاجمه: أنت ماذا قدمت لمصر!
ما القصة؟
لاعب الزمالك وتوتنهام ومنتخب مصر السابق حل ضيفًا على "Biko sport"، للحديث عن عدة قضايا، حتى أتت فقرة "ميدو أفضل أو ...؟"، وهنا كانت المشكلة..
المقدم عرض أسماء السعودي سالم الدوسري، التونسي يوسف المساكني والسوري عمر السومة، بجانب المصريين محمد أبو تريكة ومحمود عبدالرزاق "شيكابالا"، على ميدو، لمقارنة نفسه بهم من ناحية المهارات والفنيات، وبينما كان متحفظًا في البداية، انطلق بعد ذلك ردًا بثقة: "أنا طبعًا!".
وكي لا يبرر البعض حديثه بأنه غرور، سارع ميدو بإضافة: "المساكني اختار أن يلعب في الخليج وقطر، في وقت كان لديه به علم أنه تلقى عرضًا فرنسيًا، لقد اختار الطريق السهل".
وأضاف: "حديثي ليس غرورًا، لكن أنا أفضل منهم لأنني اختبرت نفسي في مستوى هم لم يجربوه، أنا اخترت الطريق الصعب".
لاعب الفراعنة الأسبق تابع: "سالم الدوسري لاعب كبير، لكن عندما ذهب للاحتراف في فياريال (من يناير ليونيو 2018) .. ماذا فعل؟، لم ينجح في اللعب وسط لاعبي فريق متوسط، أما أنا فكنت قادرًا على مضاهاة لاعبي أوروبا".
"هذا النجم أفضل مني"
تواصل الحديث حول الأفضل، وعندما سأل المقدم ميدو عن الأفضل هو أم الجزائري رياض محرز؛ جناح الأهلي السعودي الحالي، أجاب سريعًا: "محرز".
لكن ميدو لم يفضل محارب الصحراء عند ذكر اسم محمد صلاح؛ نجم ليفربول، حيث اختار مواطنه عليه، والأمر نفسه عند مقارنته بالمغربي أشرف حكيمي؛ نجم باريس سان جيرمان.
المريسل يرد على ميدو معددًا أسباب أفضلية سالم الدوسري
تصريحات أحمد حسام "ميدو" لم تمر مرور الكرام، حيث عرضته للهجوم من قبل الإعلامي الرياضي السعودي عبدالعزيز المريسل، الذي عدد أسباب أفضلية قائد الهلال والمنتخب السعودي على نظيره المصري.
وقد رصد المريسل ثلاثة أسباب رئيسة – من وجهة نظره – وقفت وراء نجاح تجربة ميدو في الاحتراف الأوروبي على عكس سالم الدوسري، تلخصت في أفضلية اللاعب الإفريقي والمصري في أعين الأندية الأوروبية على عكس اللاعب السعودي، بجانب قيمة التورنيدو في منتخب السعودية على عكس وضع المصري مع الفراعنة قبل اعتزاله.
ماذا كتب المريسل؟
بالانتقال لنص رسالة عبدالعزيز المريسل، الذي نشرها عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، فقد كتب: "كابتن ميدو شاهدت شاهدت هذا المقطع و الذي تحدثت فيه عن أفضليتك على سالم الدوسري وبررت ذلك بأنك ذهبت لطريق صعب و أن سالم لعب مع فريق متوسط في أوروبا ولم ينجح، وعلى ضوء ذلك سأرد عليك، وقبل ذلك لا أستطيع أن أقول إنك كلاعب غير جيد بل على العكسن ولكن لا بد من التفصيل.
"أولًا: يجب أن نضع أن الاندية الأوروبية و خاصة (المستثمرة) تفضل اللاعبين الأفارقة على الآسيويين و هذه لاشك تأتي في مصلحتك كلاعب مصري على اللاعب السعودي الذي لا يزال يبحث عن الثقة الفنية هناك.
"ثانيًا: سالم الدوسري صحيح كانت تجربته في فياريال قصيرة لكن ماذا حدث له بعد ذلك؟، تطور بشكل ملحوظ و كان ركيزة أساسية مع المنتخب و الهلال و أعتقد لو الفرصة سنحت له للمشاركة في مونديال كأس العالم لساهم في أن يحقق الهلال أكثر مما حقق (المرتبة السابعة)، لكن أنت تجربتك الأوروبية أكثر من 10 سنوات .. ماذا قدمت فيها لأنديتك و منتخب مصر!؟، لم تكن ركيزة مهمة يعتمد عليها المنتخب او حتى أنديتك ابتدأ من جنت البلجيكي و حتى بارنسلي الإنجليزي و كانت افضل محطة لك مع أجاكس الهولندي الذي لعبت له موسمين في عز عطاءك.
"تخيل سالم حصل على نفس الفرصة التي حصلت عليها ، كيف سيكون وضعه في أوروبا !؟، لا شك سيقدم أفضل منك بمراحل بحكم مهارته".
المريسل واصل: "للمعلوماتية: سالم الدوسري لم يؤسس بشكل صحيح في الفئات السنية وأنت موسس بشكل صحيح في الزمالك ورغم ذلك كمهارة فردية سالم أفضل منك بمراحل".
وعاد مستطردًا حول السبب الثالث: " وضع منتخب مصر و المنتخب السعودي ساعدك كثيراً و كذلك لاعبين آخرين، محمد صلاح مثلاً كان سيحترف في أحد أندية الدرجة الأولى بالسعودية قبل اتجاهه أوروبا لكن وضع الكرة المصرية وموقعها الجغرافي ساعده كثيراً وهذا لا يقلل منه".
فيما اختتم: "إجمالاً سالم الدوسري افضل من ميدو بمراحل و لو حصل على أقل من الفرصة التي حصلت عليها لكنت الان تحلل ما يقدمه في احد الدوريات الثلاث الكبرى و مع أحد الفرق الكبيرة".