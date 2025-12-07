ميدو: أنا أفضل من سالم الدوسري لكن نجم الأهلي يتفوق عليّ .. وإعلامي سعودي يهاجمه: أنت ماذا قدمت لمصر!

لاعب الزمالك وتوتنهام ومنتخب مصر السابق حل ضيفًا على "Biko sport"، للحديث عن عدة قضايا، حتى أتت فقرة "ميدو أفضل أو ...؟"، وهنا كانت المشكلة..

المقدم عرض أسماء السعودي سالم الدوسري، التونسي يوسف المساكني والسوري عمر السومة، بجانب المصريين محمد أبو تريكة ومحمود عبدالرزاق "شيكابالا"، على ميدو، لمقارنة نفسه بهم من ناحية المهارات والفنيات، وبينما كان متحفظًا في البداية، انطلق بعد ذلك ردًا بثقة: "أنا طبعًا!".

وكي لا يبرر البعض حديثه بأنه غرور، سارع ميدو بإضافة: "المساكني اختار أن يلعب في الخليج وقطر، في وقت كان لديه به علم أنه تلقى عرضًا فرنسيًا، لقد اختار الطريق السهل".

وأضاف: "حديثي ليس غرورًا، لكن أنا أفضل منهم لأنني اختبرت نفسي في مستوى هم لم يجربوه، أنا اخترت الطريق الصعب".

لاعب الفراعنة الأسبق تابع: "سالم الدوسري لاعب كبير، لكن عندما ذهب للاحتراف في فياريال (من يناير ليونيو 2018) .. ماذا فعل؟، لم ينجح في اللعب وسط لاعبي فريق متوسط، أما أنا فكنت قادرًا على مضاهاة لاعبي أوروبا".