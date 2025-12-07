Joao Cancelo Simone Inzaghi Hilal GOAL ONLYGOAL AR
تطور مفاجئ قد يعيد أزمة رينان لودي .. الهلال ينوي إبقاء نونيز والتضحية بنجمه مع إعادة كانسيلو محليًا!

ما السر في هذا القرار المفاجئ؟

يبدو أن قضية "بديل كانسيلو" في قائمة الهلال المحلية، لم تُحسم بعد، وكأن إدارة الزعيم تتجه نحو تغيير مفاجئ في الخطة، سيثير الكثير من الجدل إن وقع، خلال فترة الميركاتو الشتوي، حول الأجنبي الذي سيتم استبعاده محليًا، واقتصار مشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقررت إدارة الهلال، استبعاد جواو كانسيلو من القائمة المحلية، واقتصار مشاركته على دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد إصابته، مع استدعاء المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، الذي قدم أرقامًا تهديفية مذهلة، بتسجيل 11 هدفًا في 14 مباراة.

وتسبب قرار الإدارة باقتصار ضم كانسيلو على القائمة الآسيوية، في غضب كبير من قِبل الظهير البرتغالي، والذي أعرب عنه من خلال حسابه على منصة (إنستجرام)، فيما تتجه الإشارة نحو إعادة كانسيلو للقائمة المحلية، مع إبقاء ماركوس ليوناردو، ليصبح السؤال هو "من الأجنبي الأقرب للاستبعاد من القائمة في الفترة الشتوية؟".

    داروين نونيز كان المرشح الأقرب للاستبعاد

    وفي أواخر نوفمبر الماضي، ذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، المقرب من البيت الهلالي، بأن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز هو المرشح الأقرب لاستبعاده من القائمة المحلية، في ظل استقرار الإدارة على إعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

    وأوضح الجماز - وقتها - أن داروين نونيز لاعب "غير مريح"، خاصة وأنه يشارك في مباراة ثم يذهب إلى العيادة، في إشارة لكثرة إصاباته في الفريق.

    وكان مهاجم ليفربول السابق، قد تعرض لإصابة جديدة، في مباراة الفتح، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما علّق سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، وقتها بأن الإصابة جاءت في موضع مختلف تمامًا عن الإصابة السابقة، من أجل الرد على التخوفات بأن نونيز يعاني من إصابة مزمنة تهدد مسيرته مع الزعيم، كما أبدى تمنياته بأن تكون الإصابة بسيطة ولا تؤثر على جاهزيته للفترة المُقبلة.

    مفاجأة الهلال .. نجم الفريق مرشح ليكون ضحية كانسيلو

    في المقابل، فجّر عبد الرحمن الجماز، عبر برنامج "ملاعب" على أثير العربية FM، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدًا أن إدارة الهلال تعتزم إعادة جواو كانسيلو، والإبقاء على داروين نونيز، بينما تستبعد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية، في الفترة الشتوية.

    هذا التصريح الذي أدلى به الجماز، أثار جدلًا، خاصة وأنه قال إنه في حضور داروين نونيز، يكون هو اللاعب الأساسي، وماركوس ليوناردو "الاحتياطي" في هجوم الهلال.

    من جانبه، أبدى الإعلاميان فيصل الجفن، وسعود الصرامي، اعتراضًا على تلك الخطوة المحتملة من الهلال، حيث وصف الصرامي الأمر بأن الهلال يعتزم تسجيل لاعب "معطوب" مكان آخر سليم، فيما تساءل الجفن حول سبب ذلك القرار، خاصة وأن ليوناردو يقدم مستويات عالية مع الهلال، وكان أحد هدافي كأس العالم للأندية 2025.

    هل نشهد عودة أزمة رينان لودي؟

    وكانت إدارة الهلال قد فوجئت بمغادرة الظهير البرازيلي رينان لودي، بشكل مفاجئ، إلى بلاده، في سبتمبر الماضي، مع تلقي النادي خطابًا من ممثله القانوني يفيد بفسخ عقده الساري حتى صيف 2027.

    ونشر لودي بيانًا رسميًا وقتها، أعرب فيه عن اعتراضه على فكرة الاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، واستبعاده من المسابقات المحلية، فيما قال الجماز - حينها - إن إدارة الهلال لم تستبعد لودي من القائمة المحلية إلا بعد موافقته، وأن "شخصية أرجنتينية"، بعيدًا عن وكيل أعماله، هو من عبث برأس لودي ودفعه لاتخاذ هذا القرار، دون أن يوضح هوية هذه الشخصية أو مجال عمله.

    وقتها، قررت إدارة الهلال أيضًا استبعاد ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية، خاصة بعد تجاوزه السن القانوني الذي يجعله في خانة "المواليد" الأجانب، في ظل التعاقد مع الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من صفوف ميلان وليفربول.

    وأفادت تقارير حينها بأن ماركوس ليوناردو لم يمانع الاكتفاء بمشاركته في دوري النخبة الآسيوية، بشرط أن تفكر إدارة الهلال في إعادته للقائمة المحلية في الفترة الشتوية، قبل أن يتعرض جواو كانسيلو للإصابة، التي دفعت الإدارة للإسراع في إعادة ليوناردو.

    ومنذ عودة المهاجم البرازيلي صاحب الـ22 عامًا، إلى القائمة المحلية، وقدم أرقامًا مذهلة، حيث سجل 6 أهداف في 6 مباريات بدوري روشن السعودي، و3 أهداف في 5 مباريات بدوري أبطال آسيا للنخبة، وهدفين في 3 مباريات بكأس خادم الحرمين الشريفين.

    الهلال في فترة التوقف

    وتوجهت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إلى مدينة العين الإماراتية، لخوض معسكر تدريبي خلال فترة التوقف الدولي، التي تستمر حتى ختام بطولة كأس العرب "فيفا قطر 2025"، في الثامن عشر من ديسمبر الجاري.

    وقرر سيموني إنزاجي، استبعاد الثنائي ياسين بونو وخاليدو كوليبالي، في ظل استعدادهما للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025، مع تجربة عدد من العناصر الشابة، من أجل التحضير للمباريات القوية التي تنتظره بعد فترة التوقف.

