انقلب السحر على الساحر .. تكذيب جديد لرواية مسلي آل معمر حول تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو

عبدالله حماد، الرئيس التنفيذي لأكاديمية "مهد"، كان قد بدأ الحديث عن كواليس الصفقة الكبرى، إذ كشف عن تلقيه اتصال مباشر من فريق عمل رونالدو، ليعرفوا منه هل السعودية جاهزة للتعاقد مع اللاعب بالفعل؛ ليقوم هو بدوره بإيصال هذا الأمر إلى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة.

وأشار حماد إلى أن وزير الرياضة أراد معرفة مدى جدية رونالدو، في الانتقال إلى دوري روشن السعودي، قبل التحرك الفعلي لضمه؛ قائلًا: "اتصلت بالأسطورة البرتغالية لاستفسر منه؛ فرد اللاعب بأنه جاهز تمامًا لهذه الخطوة، إذا كانت المملكة مُستعدة بالفعل".

هذه الكواليس كذبها مسلي آل معمر، رئيس نادي النصر الأسبق؛ والذي كان يتولى المنصب، أثناء إتمام صفقة الأسطورة البرتغالية بشكلٍ رسمي.

آل معمر كشف عن أن فكرة تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو؛ كانت في صيف عام 2022، من قِبل عضو الشرف الذهبي الأمير خالد بن فهد.

وأوضح رئيس النصر الأسبق أن ابن فهد اقترح هذا الأمر؛ بعد غياب رونالدو عن معسكر فريقه الإنجليزي وقتها مانشستر يونايتد، صيف 2022.

وأضاف: "استفسرت وقتها وقيل لي إن رونالدو سبق أن رفض عرضًا من النادي؛ لكن رجل الأعمال النصراوي محمد الخريجي، أبلغني أنه سيحاول فتح خط تواصل مع وكيله السابق جورج مينديش".

وكشف آل معمر عن أنه سافر رفقة الخريجي إلى مدينة مانشستر، على أمل لقاء رونالدو، إلا أن ذلك لم يتم؛ ومع تزايد التوتر بين اللاعب ومانشستر يونايتد، تحوّلت البوصلة نحو العاصمة البرتغالية لشبونة.

وتابع مسلي آل معمر: "نجحت في الوصول إلى الأسطورة البرتغالية عبر أحد أفراد عائلته؛ وذلك بدعم مُباشر ومتابعة مستمرة من وزير الرياضة".

واختتم آل معمر تصريحاته؛ بالقول: "التقينا رونالدو في منزله بالبرتغال، ثم اجتمعنا به مجددًا في قطر، وخلال تلك اللقاءات تحدث مباشرةً مع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وتأكد من حجم المشروع الرياضي والتنموّي في السعودية؛ وهو ما جعله يقتنع تمامًا بالخطوة".