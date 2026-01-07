Al Hilal v Al Riyadh - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | الحمدان يُوقع للنصر وتحديد موعد إعلان الصفقة، وحقيقة غضب فليك من ضم كانسيلو!

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 7 يناير 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 3 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • الحمدان يُوقع للنصر وتحديد موعد الإعلان عن الصفقة

    أكدت مصادر صحفية عديدة توقيع عبد الله الحمدان مهاجم الهلال لعقود انتقاله إلى النصر، حيث ينتهي عقده في بداية فبراير القادم.

    وأوضح سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق للنصر، توقيع المهاجم السعودي على العقود بالفعل، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الصفقة سيحدث عقب مواجهة الديربي بين الفريقين في الجولة الـ15 من دوري روشن السعودي.

    وأكد السبيعي أن الصفقة تمت تحت إشراف المسؤولين البرتغاليين قبل تجميد صلاحياتهم وانتقالها إلى اللجنة التنفيذية في النادي، خاصة في ظل إصرار المدرب جورج جيسسوس على ضم اللاعب.

  • رؤية إنزاجي تُطيح بـ4 لاعبين من الهلال في يناير

    كشفت صحيفة اليوم السعودية عن رحيل متوقع لـ4 لاعبين عن الهلال خلال سوق الانتقالات الشتوي الجاري، مشيرة إلى أن ذلك سيحدث وفقًا لرؤية المدرب سيموني إنزاجي الفنية.

    وأوضحت الصحيفة أن المدافع المخضرم علي البليهي على رأس تلك القائمة، حيث لا يرغب إنزاجي باستمراره، وهناك زميله محمد القحطاني الراغب في الرحيل بحثًا عن عدد أكبر من الدقائق على أرض الملعب.

    اللاعب الثالث هو جواو كانسيلو الذي بات في طريقه بالفعل إلى ناديه السابق برشلونة، فيما الأخير هو المهاجم السعودي عبد الله الحمدان والذي وقع، كما يُشاع، بالفعل للنصر.

  • فليك يحسم جدل غضبه من صفقة كانسيلو

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    في دوري روشن السعودي، استطاع الهلال وبعد 12 جولة من التقدم لصدارة جدول الترتيب بفارق نقطة عن المتصدر السابق، النصر، بعدما هزم ضمك مساء أمس بهدفين نظيفين وسقوط جاره أمام الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

    الفوز الأخير رفع رصيد الهلال إلى 32 نقطة مقابل 31 للنصر، وقد حقق الفريق خلال تلك المسيرة 10 انتصارات وتعادل في مباراتين ولم يخسر أبدًا، وهو الوحيد الذي حافظ على سجله دون خسارة حتى الآن.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 6 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد كان آخر انتصاراته على حساب الشارقة الإماراتي بهدف دون رد خارج ملعبه.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك بعد تخطيه الفتح في دور الـ8 بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، وقد أوقعته القرعة في مواجهة صعبة في المربع الذهبي أمام الأهلي، وستقام المواجهة في ملعب الإنماء بجدة.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

