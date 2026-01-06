saud abdulhamid GFX GOAL ONLYAI gfx GOAL ONLY
أحمد فرهود

بين وداع مشرف وإعلان التمسك به .. لانس يكيل المديح لسعود عبدالحميد وسط جدل رحيل جواو كانسيلو عن الهلال

مستقبل سعود عبدالحميد يثير جدلًا واسعًا في الوقت الحالي..

رغم كل المطبات التي يتعرض لها النجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن نادي لانس الفرنسي، في تجربته الاحترافية بالملاعب الأوروبية؛ إلا أنه لا يزال يثبت نفسه من فترةٍ إلى أخرى، حتى ولو كان بشكلٍ قليل ومُتباعد.

سعود البالغ من العمر 26 سنة، انضم إلى فريق لانس الأول لكرة القدم صيف 2025، قادمًا من نادي العاصمة الإيطالية روما؛ ولمدة موسم رياضي واحد فقط، على سبيل الإعارة.

  • إشادة رسمية من نادي لانس بـ"تألق" سعود عبدالحميد

    وفي هذا السياق.. أشاد نادي لانس الفرنسي بـ"تألق" نجمه الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك ضمن منافسات دور الـ64 من بطولة الكأس المحلي، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    وسجل سعود هدفًا وصنع آخر، خلال فوز لانس (3-1) على نادي فينيي، يوم 19 ديسمبر الماضي؛ ليقود الفريق إلى دور الـ32 من مسابقة كأس فرنسا، بشكلٍ رسمي.

    وقام لانس باختيار نجمه السعودي الدولي، كأفضل لاعب في الفريق خلال دور الـ64 من كأس فرنسا؛ مشيدًا بسرعته وقوته البدنية، إلى جانب تحركه المستمر فوق أرضية الملعب.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LENS-LYONAFP

    مسيرة سعود عبدالحميد "مُتقلبة" مع نادي لانس

    لم يحظ الظهير الدولي سعود عبدالحميد بمسيرة ثابتة مع نادي لانس الفرنسي، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ حيث أنه إما يُشارك بديلًا، أو يظل حبيسًا لـ"دكة البدلاء".

    لكن.. سعود شارك أيضًا في بعض المباريات بشكلٍ أساسي؛ منها الفوز على فينيي في كأس فرنسا، وكذلك الانتصار الأخير على تولوز في الدوري المحلي.

    ولعب سعود 90 دقيقة في فوز لانس (3-0) على تولوز، ضمن منافسات الجولة 17 من مسابقة الدوري الفرنسي؛ قبل أن يتم استبداله في الثواني الأخيرة من المباراة.

    ويقدّم لانس موسمًا إعجازيًا، في مسابقة الدوري الفرنسي 2025-2026؛ حيث يتصدر جدول الترتيب برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، وبفارق نقطة وحيدة عن نادي باريس سان جيرمان "الوصيف".

  • FBL-FRA-LIGUE1-METZ-LENSAFP

    إشادة لانس بسعود عبدالحميد بين "الوداع المشرف والتمسك بالبقاء"

    المهم.. إشادة نادي لانس الفرنسي بالنجم الدولي سعود عبدالحميد، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم؛ جاءت في وقت تتردد فيه الكثير من الشائعات، بخصوص مستقبل هذا اللاعب.

    وارتبط اسم سعود بالعودة إلى الملاعب السعودية، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ وتحديدًا من بوابة ناديه السابق الهلال، الذي يرغب في دعم صفوفه بظهير أيمن جديد.

    بل أن ما عزز من أنباء عودة سعود إلى الهلال؛ هو اقتراب رحيل الظهير الأيمن البرتغالي جواو كانسيلو إلى العملاق الإسباني برشلونة، على سبيل الإعارة.

    وقيل في وقتٍ سابق إن الهلال، لن يستغنى عن كانسيلو في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ إلا إذا اتفق مع سعود، على العودة إلى الفريق.

    لذلك.. فإن إشادة لانس بالظهير السعودي الدولي؛ قد تُمثل "أفضل وداعية" للاعب في الشتوية، أو إعلان للتمسك به.

    بمعنى.. سعود الذي عانى في بداية مسيرته مع لانس، قد يرحل بأفضل طريقة ممكنة؛ وذلك من خلال تلقيه إشادة رسمية، بسبب تطور مستواه مؤخرًا.

    أو أيضًا.. الإشادة الرسمية من لانس بسعود عبدالحميد؛ قد تكون بمثابة الرسالة بـ"التمسك" باللاعب بعد تطور مستواه الأخير، واستحالة الاستغناء عنه في الميركاتو الشتوي الحالي.

  • Al-Taawoun v Al-Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة سعود عبدالحميد مع عالم الساحرة المستديرة

    بدأ سعود عبدالحميد البالغ من العمر 26 سنة، مسيرته الكروية في نادي الاتحاد؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2018.

    ومع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد؛ لعب سعود 89 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، مسجلًا هدفين وصانعًا 9 آخرين.

    وفاجأ سعود الشارع الرياضي السعودي بالكامل؛ عندما قرر الرحيل عن الاتحاد في يناير 2022، والانضمام إلى صفوف عملاق الرياض الهلال.

    ومثّل النجم الدولي الفريق الهلالي، في 115 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 18 آخرين؛ لينتقل بعدها إلى نادي روما، وتحديدًا صيف 2024.

    وبقميص روما.. سجل سعود هدفًا وصنع آخر، خلال 8 مباريات رسمية في مختلف المسابقات؛ وذلك خلال الموسم الرياضي الماضي 2024-2025.

    ونظرًا لعدم حصوله على فرصة كبيرة مع روما؛ انضم سعود إلى لانس الفرنسي صيف 2025، على سبيل الإعارة.

    وحتى الآن.. شارك سعود عبدالحميد في 12 مباراة مع فريق لانس الأول لكرة القدم؛ مسجلًا خلالها هدفًا، وصانعًا تمريرتين حاسمتين.

