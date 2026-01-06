"لم تتم رسميًا ولكنها قريبة" .. هانزي فليك يحسم جدل غضبه من صفقة جواو كانسيلو ويكشف مستجدات أزمة رونالد أراوخو قبل السوبر

تحدث الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، في مؤتمر صحفي مساء اليوم الثلاثاء، قبل مواجهة أتلتيك بيلباو المرتقبة؛ ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني.

برشلونة يواجه فريق أتلتيك بيلباو الأول لكرة القدم، مساء غدٍ الأربعاء، في دور نصف النهائي من كأس السوبر الإسباني؛ حيث سيلتقي الفائز من هذه المباراة مع المُتأهل من قمة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، في المشهد الختامي للبطولة.

وتُقام منافسات كأس السوبر الإسباني 2025-2026، على الأراضي السعودية؛ وذلك في الفترة من 7 يناير الجاري، إلى 11 من نفس الشهر.