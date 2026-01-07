"لا يثير حماسي ولا يتخذ قرارات جيدة".. تحذير لفليك من صفقة برشلونة المنتظرة في الميركاتو الشتوي!

سيكون جواو كانسيلو هو التعزيز الذي طلبه هانسي فليك يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي الذي سبق مباراة الديربي بين إسبانيول وبرشلونة. وإذا لم تتغير خارطة الطريق، فمن المقرر أن يعلن النادي الكتالوني رسمياً يوم الجمعة المقبل عن عودة الظهير البرتغالي، الذي سبق له أن خاض فترة أولى تحت قيادة تشافي.

خلال المؤتمر الصحفي، أكد فليك أن اسم جواو كانسيلو مطروح بقوة كخيار لتدعيم مركز الظهير، حيث قال عنه: "كانسيلو لاعب رائع وخيار جيد جداً لمركز الظهير، لكننا لم نتخذ القرار النهائي بعد".

وأوضح فليك أن النادي يوازن بين الاعتماد على الشباب وبين الاستعانة بأصحاب الخبرة، مضيفاً بشأن البرتغالي: "نضع خيار التعاقد مع لاعب بخبرة كانسيلو في الحسبان، فنحن نعرف نقاط قوته وضعفه وسنعمل على تطويرها عند انضمامه لنا".

ورغم أن المدرب الألماني كان يفضل ضم قلب دفاع، إلا أن خيار كانسيلو يسمح بتعزيز كلا الظهيرين، مما يتيح لجيرارد مارتن وإريك جارسيا التركيز على مركز قلب الدفاع.