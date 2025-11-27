Abdulelah Al-Malki Hilalsocial gfx
تامر أبو سيدو

أخبار الهلال اليوم | عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر"، ومستقبل عبد الإله المالكي

تعرف على أبرز أخبار نادي الهلال اليوم 27 نوفمبر 2025

أخبار الهلال اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تفاصيل مواجهات الفريق أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالزعيم.

الهلال يُشارك هذا الموسم في 4 بطولات، بعد انسحابه من كأس السوبر السعودي، حيث يلعب في دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • رئيس الهلال السابق يرفض الرئيس التنفيذي الأجنبي

    أكد الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، والذي ترأس نادي الهلال أيضًا، رفضه لتعاقد ناديه مع رئيس تنفيذي أجنبي، مشيرًا خلال حديثه مع برنامج "في المرمى" عبر قناة العربية إلى أن الأندية لم تُوفق في هذا الملف.

    حيث قال "لابد في البداية أن نؤكد على ضرورة جلب رئيس تنفيذي جيد، وأعتقد أن الأندية السعودية لم تُوفق في تلك النقطة كثيرًا، رقم اثنين لابد أن نعلم أن هذا الأمر يجب أن يكون مؤقتًا حتى يتعلم السعوديون ويمتلكون ما يلزم لهذا المنصب".

    أضاف "ليس بالضرورة أن يكون الرئيس التنفيذي أجنبيًا، خاصة لو ظهر في النادي شخص إداري ناجح ومميز، وبالنسبة للهلال ولي شخصيًا .. فأنا أرفض وجود رئيس تنفيذي أجنبي في النادي، لم أقتنع يومًا بأن هذا هو خيار جيد للهلال".

    • إعلان

  • الهلال يبدأ استعداداته لمواجهة الفتح

    بعد الفراغ من المهمة القارية بالفوز على الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في خامس جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، يعود الهلال للنشاط المحلي بمواجهة الفتح يوم السبت القادم ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    حساب الهلال الرسمي على منصة إكس نشر عدة صور من عودة اللاعبين للتدريبات الجماعية اليوم الخميس، وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدافع السعودي حسان تمبكتي تعافى تمامًا من إصابته وأصبح جاهزًا للعب بعد غيابه عن المباراتين الأخيرتين أمام الفتح في دوري روشن والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

  • موقف الهلال من استمرار عبد الإله المالكي بعد تصريح الراتب وأزمة الخلود!

    "اللاعب السعودي كومبارس ولا أتمنى رونالدو في الهلال" .. عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر"!

    تصريحات مثيرة

    "عرض جديد ينتظره في يناير" .. موقف الهلال من استمرار عبد الإله المالكي بعد تصريح الراتب وأزمة الخلود!

    المالكي: أرفض التنازل عن راتبي

    في انتظار تأهل الأخضر .. المواعيد الجديدة للجولة 10 من دوري روشن السعودي "حال التأجيل"!

    في خطاب رسمي لأندية دوري روشن..

    نقطة سوداء لكن السبب واضح .. لا لمعايرة النصر للهلال بسلاح استقلال دوشنبه!

    جمهور النصر يُعاير الهلال بالهزيمة القاسية أمام استقلال دوشنبه في دوري أبطال آسيا

  • هجوم على مؤرخي تاريخ الكرة السعودية

    "ما فعلوه منح الهلال فرصة منافسة الأهلي!" .. هجوم على مؤرخي تاريخ الكرة السعودية

    صراع "من نوع خاص" بين ناديي الهلال والأهلي.

    جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والطريق للنهائي...

    جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026

    تعرف على ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا النخبة 2025-2026 ..

  • موسم الهلال في 2025-2026

    على الرغم من البداية غير المستقرة للهلال في مستهل موسم 2026/2025، فإن الفريق يعيش حاليًا فترة من التألق اللافت تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي، إذ يواصل الأزرق سلسلة نتائجه المميزة على مختلف الأصعدة؛ سواء في دوري روشن السعودي، أو كأس خادم الحرمين الشريفين، أو دوري أبطال آسيا للنخبة.

    وفي آخر محطاته المحلية، نجح الهلال في تحقيق فوز جديد على حساب الفتح بنتيجة 2-1، بعدما سجل كل من داروين نونيز وروبن نيفيش هدفي "الزعيم"، في حين تقدم الفتح أولًا عبر مراد باتنا. وشهدت المباراة طرد لاعب الهلال ناصر الدوسري في الدقائق الأخيرة، دون أن يؤثر ذلك على قدرة الفريق في حسم المواجهة.

    وبهذا الانتصار، رفع الهلال حصيلته إلى 7 انتصارات مقابل تعادلين خلال أول 9 جولات من دوري روشن السعودي للمحترفين، ليواصل مطاردته لقمة الترتيب، حيث يبتعد بفارق 4 نقاط عن النصر صاحب العلامة الكاملة بـ27 نقطة.

    قاريًا، يقدّم الهلال أداءً قويًا في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد أن حقق العلامة الكاملة في أول 5 جولات من مرحلة الدوري، مسجلًا سلسلة انتصارات تعكس تفوقه الفني وتماسكه التكتيكي، وقد آخر آخر انتصاراته على حساب الشرطة العراقي بأربعة أهداف دون رد في ملعبه المملكة أرينا.

    كما ضمن الهلال تأهله إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا جديدًا مع الفتح في مواجهة تحمل طابعًا ثأريًا بعد لقاء الدوري، وستقام تلك المواجهة مساء السبت القادم.

    ولم تكن انطلاقة إنزاجي تقليدية مع الهلال؛ إذ تولى المهمة عبر بوابة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي، حيث قاد الأزرق لربع النهائي، وحقق نتائج لافتة أبرزها التعادل التاريخي مع ريال مدريد، والفوز على مانشستر سيتي.

دوري روشن السعودي
التعاون crest
التعاون
التعاون
الهلال crest
الهلال
الهلال