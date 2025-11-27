"عرض جديد ينتظره في يناير" .. موقف الهلال من استمرار عبد الإله المالكي بعد تصريح الراتب وأزمة الخلود!

خرج عبد الإله المالكي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتصريحات تحمل "مؤشرات" حول رحيله المرتقب عن قلعة الزعيم، في ظل دخوله الفترة الحرة من عقده في يناير المُقبل.

المالكي أثار الجدل، بتصريحاته عقب مشاركته لدقائق قليلة في مباراة الهلال والفتح، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، حيث شارك بديلًا للمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، إثر "طرد" ناصر الدوسري، في المواجهة التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (2-1).

وبعيدًا عن تصريحات المالكي، فقد نال أداؤه استحسانًا، سواءً في الـ8 دقائق التي خاضها في مباراة الفتح، أو مشاركته أساسيًا في مواجهة الشرطة العراقي، ولعبه 90 دقيقة، في فوز الهلال بنتيجة (4-0)، بمباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.