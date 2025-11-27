Abdulelah Al-Malki Hilalsocial gfx
محمود خالد

"عرض جديد ينتظره في يناير" .. موقف الهلال من استمرار عبد الإله المالكي بعد تصريح الراتب وأزمة الخلود!

المالكي: أرفض التنازل عن راتبي

خرج عبد الإله المالكي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بتصريحات تحمل "مؤشرات" حول رحيله المرتقب عن قلعة الزعيم، في ظل دخوله الفترة الحرة من عقده في يناير المُقبل.

المالكي أثار الجدل، بتصريحاته عقب مشاركته لدقائق قليلة في مباراة الهلال والفتح، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي "2025-2026"، حيث شارك بديلًا للمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، إثر "طرد" ناصر الدوسري، في المواجهة التي انتهت بفوز الزعيم بنتيجة (2-1).

وبعيدًا عن تصريحات المالكي، فقد نال أداؤه استحسانًا، سواءً في الـ8 دقائق التي خاضها في مباراة الفتح، أو مشاركته أساسيًا في مواجهة الشرطة العراقي، ولعبه 90 دقيقة، في فوز الهلال بنتيجة (4-0)، بمباراة الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

    ماذا قال عبد الإله المالكي؟

    وفي ظل الجدل حول مستقبله، مع دخول الفترة الحرة في عقده، خلال شهر يناير المُقبل، تلقى عبد الإله المالكي سؤالًا حول ذلك الأمر، بالتزامن مع طرح الأمريكي بن هاربورج؛ رئيس نادي الخلود، ملف رواتب اللاعبين المحليين في دوري روشن مؤخرًا، موضحًا أنها تؤثر على انتقالاتهم لفرق تمنحهم فرص مشاركة أكبر مقارنة بالرباعي الكبير (الهلال، الاتحاد، النصر والأهلي).

    وأجاب المالكي صراحة لوسائل الإعلام، عقب مباراة الفتح، قائلًا: "أي لاعب لديه الطموح، يريد المشاركة لدقائق أكثر، لكن رئيس الخلود يقول إن رواتب المحليين عالية!، إذا كان يريد لاعبًا يفيد فريقه، فعليه منحه حقه. من المستحيل أن أضيع ثلاثة أرباع راتبي مع نادي، كي أذهب للمشاركة مع فريق آخر".

    وتابع "مؤكد أن اللاعب سيضحي إن كان يريد المشاركة، لن يأتي لاعب ويقول (أريد نفس ما أتقاضاه حاليًا أو أكثر)، لكن التضحية تكون بالمعقول، لكن أن يأتي ويعرض عليّ نصف ما أتقاضاه سنويًا، ويريد مني الموافقة!، آسف".

  • موقف الهلال من المالكي .. "نادي جديد يريده"

    وأفاد برنامج "دورينا غير"، بأنه لا يوجد اهتمام من قِبل إدارة نادي الهلال، بتجديد عقد عبد الإله المالكي، رغم استعداده لدخول فترة الـ6 شهور الأخيرة في عقده، والتي تمنحه حرية التفاوض مع نادٍ آخر، دون العودة لإدارة الزعيم.

    وأضاف الإعلامي عبد الرحمن العامر، أن المالكي سيدخل الفترة الحرة، دون اهتمام من الإدارة الهلالية، بتجديد العقد، مؤكدًا أن لاعب الهلال لم يظهر ويدلِ بتلك التصريحات، إلا لمّا وضح له الطريق بأنه لن يكمل مسيرته مع النادي.

    ونوّه العامر بأن المالكي يلقى اهتمامًا من قِبل نادي الدرعية، الذي ينشط في دوري يلو للدرجة الأولى، من أجل التعاقد معه، حيث تنتظر الإدارة فقط دخوله الفترة الحرة، من أجل التفاوض معه بشكل رسمي.

    ومع مرور تسع جولات، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدرعية، المركز الرابع في جدول دوري يلو للدرجة الأولى، برصيد 18 نقطة، مبتعدًا بفارق "أربع" نقاط عن أبها "المتصدر"، علمًا بأن صاحبي المركزين الأول والثاني يتأهلان مباشرة إلى دوري روشن للمحترفين، بينما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث إلى السادس، على المقعد "الثالث".

  • رئيس الخلود يرد على حديث لاعب الهلال

    وقرر بن هاربورج، الرد على تصريحات عبد الإله المالكي، قائلًا إن المال لم يكن العائق في فشل النادي بضمه أو غيره من النجوم السعوديين خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

    وأضاف رجل الأعمال الأمريكي أن رفض الأندية التخلي عن اللاعبين المرشحين للعب في المنتخب السعودي، سواء بالإعارة أو الانتقال النهائي، هو ما أفشل جهود الخلود في التعاقد مع مجموعة منهم.

    وقال بن هاربورج في رسالة عبر منصة (إكس)، "للتوضيح.. في نافذة الانتقالات الماضية لم تكن المشكلة مرتبطة بالمال إطلاقًا، و ما واجهناه هو أن الأندية رفضت السماح لنا بضم لاعبين يمتلكون جودة تمثيل المنتخب السعودي، سواء بالإعارة أو الانتقال، رغم أنهم كانوا يجلسون على الدكة. وبالتأكيد، نحن لا ندفع رواتب مبالغًا فيها، لكن هذا لم يكن العائق الحقيقي".

    وتابع - في تغريدة أخرى -، "للتوضيح .. الخلود لم يُحاول ضم هذا اللاعب مطلقًا".

    المالكي .. الصليبي أخّر مسيرته مع الهلال كثيرًا

    لاعب الوسط الدولي بدأ مسيرته الكروية في عالم الساحرة المستديرة من الفئات السنية لنادي الوحيدة، قبل أن يتم تصعيده للفريق الأول لفرسان مكة في يوليو 2015.

    ومع الوحدة، شارك المالكي في 63 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين.

    لكن في صيف عام 2019، رحل المالكي من الوحدة إلى الاتحاد في صفقة انتقال حر، استمرت لمدة عامين ونصف.

    وخاض لاعب الوسط السعودي 72 مباراة مع النمور في مختلف البطولات، محرزًا ثلاثة أهداف وصانعًا لخمسة آخرين.

    لكن في شتاء عام 2022، ومع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، وقع عبدالإله المالكي لصالح الهلال، على أن ينضم له مجانًا في صيف العام ذاته، لكن في الأخير اشترى الزعيم المدة المتبقية في عقده مع النادي الجداوي مقابل 1.65 مليون يورو.

    فيما شهدت فترة المالكي مع الهلال – المستمرة حاليًا – مشاركة الأقل طوال مسيرته بواقع 15 مباراة فقط وتسجيل هدف وحيد.

    بل وخلال تلك الفترة، خرج المالكي معارًا من الزعيم إلى الاتفاق لمدة موسم وحيد (2024-2025)، خاض خلاله 23 لقاء.

    وبخلاف تهميش دوره مع الهلال سواء لأسباب فنية أو لتعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة مرتين، فقد عرف خلال تلك الفترة طريق البطولات، متوجًا بالدوري السعودي 2023-24، وكأس خادم الحرمين الشريفين موسمي 2022-23 و2023-24.

    وبتخصيص الحديث عن الموسم الجاري تحت قيادة المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي لم يخض المالكي سوى أربع مباريات فقط في مختلف البطولات، بواقع 111 دقيقة، لم يكن أساسيًا في أي منها، ولم يُكمل 90 دقيقة كاملة سوى أمام العدالة في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.