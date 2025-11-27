Abdullah bin Mosaad Cristiano Ronaldo Saud Abdulhamidsocial gfx/ Getty Images
محمود خالد

"اللاعب السعودي كومبارس ولا أتمنى رونالدو في الهلال" .. عبدالله بن مساعد يكشف لعنته "المرتبطة بالنصر" ومفاجأة اتحادية وراء احتراف سعود!

أرسل الأمير عبد الله بن مساعد، رئيس الهيئة العامة للرياضة الأسبق، والذي ترأس نادي الهلال أيضًا، حول عدد من النقاط التي تتعلق بالزعيم، و"لعنته" مع الجماهير، كما أشاد بالأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد النصر.

وتطرق ابن مساعد أيضًا للحديث عن أزمة اللاعب السعودي، ونصائحه لإعداد المنتخب الأول لكأس العالم 2034 التي ستقام في المملكة، فضلًا عن اقتراحاته لتطوير الدوري، واعتراضه على عدد اللاعبين الأجانب.

  • Cristiano Ronaldoحساب النصر على تويتر

    رونالدو يستحق راتبه .. ولا أتمناه في الهلال

    وفي حوار عبر برنامج "في المرمى"، على فضائية العربية، قال الأمير عبد الله بن مساعد، إن كريستيانو رونالدو هو اللاعب الأجنبي الوحيد الذي يستحق القيمة المدفوعة في عقده، إلا أن لم يتمنّ لعبه في صفوف الهلال.

    واستشهد ابن مساعد بتأثير رونالدو على المجموعة في النصر، بوصفه أن "كل شيء يذهب من خلاله"، كما تحدث عن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، قائد إنتر ميامي، والذي قال عنه سلفًا إنه لا يريده أيضًا في الهلال، رغم اعتباره ثاني أفضل لاعب في التاريخ، إلا أنه لم يحقق الدوري مع فريقه الأمريكي، وكان يراهن عليه بأنه لن يحقق الألقاب الكثيرة مع باريس سان جيرمان.

    وبالعودة إلى رونالدو، قال الأمير ابن مساعد، الذي اعترف بتشجيعه برشلونة، "هو يأخذ 10/10 في القوة الناعمة والدعاية للدوري السعودي، بالطريقة التي يتحدث بها عن المملكة وولي العهد، كما أن حديثه ينبع من القلب".

    وأضاف "السير أليكس فيرجسون (المدرب الأسطوري في مانشستر يونايتد)، حكى لي عن رونالدو، وكذلك رئيس ريال مدريد، والهوس لدى كريستيانو في التدريبات، كأن يحضر أولًا ويرحل آخر لاعب، وحتى إذا تم إلغاء التمرين بسبب هطول المطر، يكون حاضرًا ويتدرب".

    • إعلان

  • لعنة وراء كراهية جمهور الهلال

    وتلقى الأمير عبد الله بن مساعد، سؤالًا حول سر عدم محبة جماهير الهلال، رغم كونه من أكثر أعضاء الشرف الذين قدموا دعمًا ماليًا للنادي عبر تاريخه، وهو ما علّق عليه رئيس النادي السابق، بأنه ضمن أكثر 5 شرفيين إنفاقًا لدعم الزعيم.

    وعلّق ابن مساعد على هذا الأمر بقوله "أملك لعنة بأني لا أتكلم بعواطف الجماهير، أقول رأيي وإن خالف الجماهير وهذا يعطيني مصداقية، وأريد أن يأتيني أحد بالتصريحات التي أغضبت جماهير الهلال تجاهي، ونرى الزمن هل أثبت صحتها أم لا".

    وأضاف رئيس الهلال (ضاحكًا) بأن السبب في كره الجماهير قد يصير لأن أصدقاءه نصراويون.

  • AS Roma v SC Braga - UEFA Europa League 2024/25 League Phase MD6Getty Images Sport

    اللاعب السعودي "كومبارس" ومفاجأة في صفقة سعود

    وتحدث ابن مساعد عن أزمة اللاعبين السعوديين في الوقت الحالي، والذين وصفهم بأن اللاعب يكون "كومبارس" في فريقه، ولا يقدم الإضافة المطلوبة في المباريات، وبالتالي لم يعد يخدم المنتخب الوطني،

    وطالب رجل الأعمال السعودي بضرورة إعادة النظر في عدد اللاعبين الأجانب، وتقليصهم إلى 6-7 أجانب، والاهتمام بالفئات السنية، باستقطاب مدربين جيدين لهم، من أجل الإعداد لكأس العالم 2034.

    وأضاف ابن مساعد أن المشروع الياباني "فشل"، ملمحًا بأن احتراف السعوديين لم يحقق النتائج المرجوة حتى الآن، بقوله إن اللاعب السعودي عندما يحترف في الخارج، لا يلعب أغلب الأحيان.

    واستشهد ابن مساعد بظهير الهلال الأسبق، سعود عبد الحميد، الذي يلعب "معارًا" في لانس الفرنسي من صفوف روما، مضيفًا بأن سعود رحل إلى النادي الإيطالي ضمن صفقة حسام عوار، الذي انتقل إلى الاتحاد بعد ذلك.

  • Hilal Nassr Ittihad Ahli 2026Getty

    الدوري السعودي ضمن أفضل 7 دوريات في العالم

    وتحدث الأمير عبد الله بن مساعد، عن دوري روشن السعودي، قائلًا إنه كان مظلومًا في السابق، ولكنه حاليًا ضمن أفضل 7 دوريات على مستوى العالم.

    وأضاف ابن مساعد إن الدوري السعودي حاليًا ينافس الدوري الهولندي وأفضل من نظيره البلجيكي، إلا أن الدوريات الخمس الكبرى "الإنجليزي، الإسباني، الإيطالي، الألماني، الفرنسي"، لا تزال في المقدمة.

    ومن أجل تطوير الدوري السعودي، اقترح ابن مساعد تقليص عدد الفرق، من أجل تقليل عدد الجهات التي يتم توزيع الدعم إليها، مستشهدًا بالدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، بقوله "أمريكا عدد سكانها 300 مليون، وحاليًا يناقشون أن 32 فريقًا في دوري السلة، عدد كبير للغاية، ويرون أن توزيع المواهب على 28 فريقًا سيكون أفضل".

    ونبّه ابن مساعد بأن الاهتمام بتطوير الدوري لا يكون على حساب المنتخب الأول، ليقترح تقليص عدد الأندية واللاعبين الأجانب.

    وأبدى وزير الرياضة الأسبق، تعليقًا على سياسة وجود أندية تتبع ملكية الشركات والوزارة، قائلًا "أكثر وضع لم أفهمه هو أن جهة واحدة تدير أندية تتنافس مع بعضها".

  • لا أؤيد "التنفيذي الأجنبي" في الهلال

    وفي سياق متصل، قال عبد الله بن مساعد أيضًا، إن الأندية السعودية لم توفق في استقطاب مديرين تنفيذيين أجانب جيدين، مؤكدًا رفضه لفكرة تعاقد الهلال مع مدير تنفيذي أجنبي.

    وأضاف ابن مساعد إنه ينبغي على الأندية السعودية أن تقتنع بأن استقطاب مدير تنفيذي أجنبي يجب أن يكون مؤقتًا، وإذا ظهرت كفاءة إدارية من أبناء المملكة، فلا حاجة لاستقطاب أجنبي.