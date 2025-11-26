Al Ahli v Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"ما فعلوه منح الهلال فرصة منافسة الأهلي!" .. هجوم على مؤرخي تاريخ الكرة السعودية

صراع "من نوع خاص" بين ناديي الهلال والأهلي..

أشعل الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي السعودي؛ بما اسماه "معلومة حقيقية"، عن ناديي الأهلي والهلال.

الهلال الذي بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026 بشكلٍ متذبذب، مع مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي؛ يحقق حاليًا سلسلة من الانتصارات المتتالية، في كافة البطولات.

أما الأهلي يتخبط بشكلٍ كبير مع مديره الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، في الموسم الرياضي الحالي؛ رغم البداية القوية بالحصول على لقب كأس السوبر السعودي، بالفوز على نادي النصر في النهائي.

    هكذا تم إدخال الهلال في منافسة الأهلي!

    وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية عن أن عملاق جدة الأهلي؛ هو أغنى الأندية السعودية والأكثر حصولًا على الدعم المالي، منذ يوم تأسيسه.

    واعتبر أبو هداية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الهلال لم يصبح ناديًا غنيًا؛ إلا بعدما جاء ما اسماه "برنامج الاستحواذ".

    وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي: "جاء (برنامج الاستحواذ) ليدخل الهلال في معترك هذا الثراء؛ كوصيف للنادي الأهلي.. الزعيم يستمر في التقدم بعض الفترات، من حيث الدعم المالي واللوجستي".

    وشدد أبو هداية على أن هذه المعلومة حقيقية؛ مؤكدًا أنه بداخلها تفاصيل وحكايات يجهلها غالبية المجتمع الرياضي.

    وأضاف محمد أبو هداية: "أعلم أن هذه المعلومة ستغضب الكثيرين؛ لكن لا يهم.. أتقبل كراهية البعض وأنا أنوّرهم بالحق، أفضل من محبتهم وأنا أُزيّن لهم الباطل".

  • هجوم عنيف على مؤرخي كرة القدم بسبب إخفاء الحقائق!

    لم ينتهِ الأمر عند ما سبق.. الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية شنّ هجومًا على المؤرخين؛ بسبب ما اعتبره إخفاء منهم للمعلومة - سالفة الذكر -، بشأن ثراء ناديي الأهلي والهلال.

    وقال أبو هداية: "المعاصرون والمؤرخون والراصدون مُطالبون بأمانة النقل؛ لكي لا تضيع الحقيقة داخل السياقات السردية والسيناريوهات المزاجية، التي تعجّ بها مواقع التواصل الاجتماعي".

    وحذر الإعلامي الرياضي من أن البعض يستخدم مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي؛ من أجل تشويه التاريخ، والتعتيم على التفاصيل.

    واختتم محمد أبو هداية تغريدته المثيرة؛ بالتأكيد على أن من يحاول تزييف الحقائق، يفعل ذلك لمجرد استرضاء ميول معينة إليه.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 5 انتصارات متتالية في الجولات الخمس الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الفتح الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 21.

    * فوز: 16.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 48.

    * أهداف مستقبلة: 20.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 4، خلال أول 9 جولات.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى ربع نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 19.

    - فوز: 12.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 2.

    - أهداف مسجلة: 45.

    - أهداف مستقبلة: 21.

