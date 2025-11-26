"ما فعلوه منح الهلال فرصة منافسة الأهلي!" .. هجوم على مؤرخي تاريخ الكرة السعودية

وفي هذا السياق.. كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد أبو هداية عن أن عملاق جدة الأهلي؛ هو أغنى الأندية السعودية والأكثر حصولًا على الدعم المالي، منذ يوم تأسيسه.

واعتبر أبو هداية عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، أن الهلال لم يصبح ناديًا غنيًا؛ إلا بعدما جاء ما اسماه "برنامج الاستحواذ".

وعن ذلك يقول الإعلامي الرياضي: "جاء (برنامج الاستحواذ) ليدخل الهلال في معترك هذا الثراء؛ كوصيف للنادي الأهلي.. الزعيم يستمر في التقدم بعض الفترات، من حيث الدعم المالي واللوجستي".

وشدد أبو هداية على أن هذه المعلومة حقيقية؛ مؤكدًا أنه بداخلها تفاصيل وحكايات يجهلها غالبية المجتمع الرياضي.

وأضاف محمد أبو هداية: "أعلم أن هذه المعلومة ستغضب الكثيرين؛ لكن لا يهم.. أتقبل كراهية البعض وأنا أنوّرهم بالحق، أفضل من محبتهم وأنا أُزيّن لهم الباطل".