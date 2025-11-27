في انتظار تأهل الأخضر .. المواعيد الجديدة للجولة 10 من دوري روشن السعودي "حال التأجيل"!

وتُقام النسخة الثانية من بطولة كأس العرب - تحت مظلة الفيفا - في قطر، خلال الفترة بين 1-18 ديسمبر، حيث شهدت النسخة السابقة "2021"، تتويج منتخب الجزائر باللقب، للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على تونس في المباراة النهائية بنتيجة (2-0)، فيما حصد منتخب قطر المركز الثالث، بفوزه على مصر بركلات الترجيح.

وأسفرت قرعة كأس العرب 2025، عن أربع مجموعات، ستكتمل بالمنتخبات القادمة من مرحلة التصفيات، على النحو التالي..

- المجموعة الأولى: تونس، سوريا، قطر، فلسطين.

- المجموعة الثانية: المغرب، جزر القمر، السعودية، سلطنة عمان.

- المجموعة الثالثة: مصر، الكويت، الأردن، الإمارات.

- المجموعة الرابعة: الجزائر، السودان، العراق، البحرين.

وتقام مرحلة خروج المغلوب، بدءًا من الدور ربع النهائي، خلال يومي 11 و12 ديسمبر، ثم تُلعب مباراتا نصف النهائي في 15 ديسمبر، فيما تقام مباراة المركز الثالث والنهائي في 18 ديسمبر.