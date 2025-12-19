كشف نادي الهلال عن كواليس جديدة من قلب تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، اليوم "الجمعة"، في إطار الاستعداد لعودة المنافسات، بعد فترة التوقف التي تزامنت مع مشاركة المنتخب السعودي في بطولة كأس العرب "FIFA قطر 2025".

ولم يشارك الجناح البرازيلي مالكوم أوليفيرا، في التدريبات؛ نظير تعرضه لنزلة معوية، فيما عاد الظهير الأيمن حمد اليامي، ليتواجد في الجزء الأول من المران الجماعي، بعد غياب بسبب الإصابة، قبل أن يكمل برنامج برنامجه التأهيلي.

ونشر الحساب الرسمي بنادي الهلال، مقطع فيديو حول كواليس التدريبات، والتي كشفت عن هدف رائع سجله محمد القحطاني، علمًا بأن الجناح الشاب لم يسجل سوى 6 أهداف في 56 مباراة بقميص الزعيم.

ويحلّ الهلال ضيفًا على الشارقة الإماراتي، الإثنين، في دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم يعود إلى الرياض، ليضرب موعدًا مع الخليج، الجمعة، في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي.