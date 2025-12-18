بعد أزمة نهائي الأبطال .. سيموني إنزاجي يستغل السوبر الإيطالي لـ"الصلح" مع الإنتر!

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ38 من كأس السوبر الإيطالي، في الرياض، حيث تجمع بين "أربعة" فرق، بين نابولي، بولونيا، إنتر، ميلان.

ويشارك بولونيا في السوبر، للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه بكأس إيطاليا، فيما يسجل نابولي، مشاركته السادسة، بوصفه بطلًا للدوري الإيطالي.

ويتقاسم قطبا العاصمة، في كأس السوبر، المشاركة الـ14 والفوز باللقب 8 مرات، حيث تأهل إنتر كوصيف للكالتشيو، بينما تأهل ميلان "وصيفًا" لكأس إيطاليا.

وجاءت روزنامة كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، على النحو التالي..

* 18 ديسمبر: مباراة نابولي ضد ميلان "ملعب الأول بارك" في نصف النهائي.

* 19 ديسمبر: مباراة بولونيا ضد إنتر "ملعب الأول بارك" في نصف النهائي.

* 22 ديسمبر: المباراة النهائية، على ملعب الأول بارك.

