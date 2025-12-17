هاجم جمهور نادي الهلال المدرب المغربي وليد الركراكي، بسبب عدم اختياره للنجم ياسين بونو حارس مرمى الزعيم، ضمن خياراته في جائزة ذا بيست، والتي حصل عليها النجم الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس مانشستر سيتي.
بعد حملة جمهور الهلال ضده .. الكشف عن سبب عدم تصويت وليد الركراكي لياسين بونو في جائزة ذا بيست!
الركراكي لم يختار بونو
جمهور الهلال هاجم الركراكي خلال الساعات الأخيرة، بعد الكشف عن اختياراته في جائزة ذا بيست، بعد الحفل الذي أقيم أمس الثلاثاء في العاصمة القطرية الدوحة.
واختار المدير الفني للمنتخب المغربي الثلاثي "جيانلويجي دوناروما، تيبو كورتوا، يان سومر"، بترتيب أفضل حراس مرمى في العالم لعام 2025 في جائزة ذا بيست.
وتداولت الجماهير عبر الحسابات الهلالية على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، تغريدات يُهاجمون فيها الركراكي بسبب عدم اختيار ياسين بونو.
الكشف عن سبب موقف الركراكي
وبعد الهجوم على الركراكي، وبعد الرجوع للقوائم النهائية للمرشحين لجائزة "ذا بيست" لأفضل حارس مرمى، تبين ما تداوله جمهور الهلال ما هو إلا مجرد شائعة فقط، تُظهر جهل مروجوها بتفاصيل جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
الحقيقة هي أن ياسين بونو لم يكن ضمن القائمة النهائية المرشحة لجائزة أفضل حارس، وبالتالي لم يُطرح اسمه على المصوتين، الذي كان منهم وليد الركراكي، بصفته المدير الفني لمنتخب المغرب.
في الإطار نفسه، تواجد اسم ياسين بونو فقط في القائمة المرشحة للتشكيل المثالي، التي يعتمد اختيارها على تصويت الجماهير واللجنة الفنية التابعة للفيفا، وليس على المدربين أو قادة الفرق، وقد احتل بها المغربي المركز الثالث، وبالتالي خرج من التشكيل.
دوناروما يتوج بجائزة الأفضل
تُوّج الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، ليحقق هذا الإنجاز الفردي الكبير للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد موسم استثنائي قدّم خلاله مستويات لافتة على الصعيدين المحلي والقاري.
وجاء تتويج دوناروما تتويجًا لعام حافل بالنجاحات، حيث لعب دورًا محوريًا في إنجازات ناديه السابق باريس سان جيرمان، إذ أسهم بشكل مباشر في حصد الفريق خمسة ألقاب كبرى خلال الموسم، يتقدمها التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا.
وقدم الحارس الإيطالي واحدة من أفضل مبارياته في مسيرته خلال النهائي القاري، بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي شهدت فوزًا عريضًا لباريس سان جيرمان على إنتر بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم يوم 31 مايو 2025، إلى جانب بصماته الحاسمة في الأدوار الإقصائية السابقة للبطولة.
ولم تتوقف إنجازات دوناروما عند حدود البطولة الأوروبية، إذ أضاف إلى خزائنه ثلاثة ألقاب محلية أخرى مع الفريق الباريسي، تمثلت في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، ليؤكد مكانته كأحد أهم أعمدة الفريق خلال الموسم.
كما كان له إسهام بارز في وصول باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد سلسلة من العروض القوية أمام كبار أندية العالم.
ويبلغ دوناروما من العمر 26 عامًا، ويعيش حاليًا مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواصل تقديم مستويات عالية تعكس نضجه الفني وخبرته الكبيرة رغم صغر سنه.
وتفوق الحارس الإيطالي في سباق جائزة ذا بيست على نخبة من أبرز حراس المرمى في العالم، ضمت أسماء لامعة مثل أليسون بيكر، وتيبو كورتوا، وإيميليانو مارتينيز، ومانويل نوير، ودافيد رايا، ويان سومر، في منافسة قوية عكست القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها دوناروما.
ما القادم لمنتخب المغرب والهلال؟
يستعد المنتخب المغربي الذي يلعب له بونو لافتتاح كأس أمم إفريقيا 2025 أمام منتخب جزر القمر مساء يوم الأحد المقبل، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى.
المباراة التالية للمنتخب المغربي في كأس أمم إفريقيا أمام مالي يوم الجمعة (26 ديسمبر)، بالجولة الثانية ضمن منافسات دور المجموعات.
كما يعود الهلال للمباريات يوم الإثنين المقبل، حيث مواجهة الشارقة الإماراتي ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، ثم سيلعب ضد الخليج يوم الجمعة (26 ديسمبر)، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي.