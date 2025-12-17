بعد حملة جمهور الهلال ضده .. الكشف عن سبب عدم تصويت وليد الركراكي لياسين بونو في جائزة ذا بيست!

تُوّج الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما بجائزة "ذا بيست" من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لأفضل حارس مرمى في العالم لعام 2025، ليحقق هذا الإنجاز الفردي الكبير للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، بعد موسم استثنائي قدّم خلاله مستويات لافتة على الصعيدين المحلي والقاري.

وجاء تتويج دوناروما تتويجًا لعام حافل بالنجاحات، حيث لعب دورًا محوريًا في إنجازات ناديه السابق باريس سان جيرمان، إذ أسهم بشكل مباشر في حصد الفريق خمسة ألقاب كبرى خلال الموسم، يتقدمها التتويج التاريخي بلقب دوري أبطال أوروبا.

وقدم الحارس الإيطالي واحدة من أفضل مبارياته في مسيرته خلال النهائي القاري، بعدما حافظ على نظافة شباكه في المباراة التي شهدت فوزًا عريضًا لباريس سان جيرمان على إنتر بنتيجة 5-0، في اللقاء الذي أقيم يوم 31 مايو 2025، إلى جانب بصماته الحاسمة في الأدوار الإقصائية السابقة للبطولة.

ولم تتوقف إنجازات دوناروما عند حدود البطولة الأوروبية، إذ أضاف إلى خزائنه ثلاثة ألقاب محلية أخرى مع الفريق الباريسي، تمثلت في الدوري الفرنسي، وكأس فرنسا، وكأس الأبطال، ليؤكد مكانته كأحد أهم أعمدة الفريق خلال الموسم.

كما كان له إسهام بارز في وصول باريس سان جيرمان إلى المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية 2025، بعد سلسلة من العروض القوية أمام كبار أندية العالم.

ويبلغ دوناروما من العمر 26 عامًا، ويعيش حاليًا مرحلة جديدة في مسيرته الكروية، بعدما انتقل إلى صفوف مانشستر سيتي المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواصل تقديم مستويات عالية تعكس نضجه الفني وخبرته الكبيرة رغم صغر سنه.

وتفوق الحارس الإيطالي في سباق جائزة ذا بيست على نخبة من أبرز حراس المرمى في العالم، ضمت أسماء لامعة مثل أليسون بيكر، وتيبو كورتوا، وإيميليانو مارتينيز، ومانويل نوير، ودافيد رايا، ويان سومر، في منافسة قوية عكست القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها دوناروما.