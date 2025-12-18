Al Hilal v Al Riyadh: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

"هناك من يشوه سمعتي" .. جواو كانسيلو يثير الجدل برسالة غامضة، ومتابعون: يعيش نظرية المؤامرة!

ماذا أصاب كانسيلو؟

عاد البرتغالي جواو كانسيلو، الظهير الأيمن للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، لإثارة الجدل حول رسالة "غامضة"، تعطي انطباعًا بأنه يعيش مؤامرة ما، في الوقت الحالي.

وأصبح كانسيلو قريبًا من العودة إلى قائمة الهلال للدوري، في فترة التسجيل الثانية، فيما لا يزال الأمر محيرًا لدى الجماهير، من أجل معرفة هوية اللاعب الأجنبي الذي سيكون ضحية الاستبعاد من القائمة المحلية، بعد ضم الظهير البرتغالي.

  • كانسيلو: هناك من يحاول تشويه سمعتي!

    ونشر كانسيلو، قصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، قائلًا "هناك من يحاولون تشويه سمعتي، ظنًا منهم أنني لا أعرف شيئًا. لكني لا أكترث، وكما يقول المثل: من يسكن في بيت من زجاج، فلا يلقي الآخرين بالحجارة. عندما يصبحون قدوة في شيء ما، عندها سأبدأ القلق".

    وتأتي رسالة كانسيلو رغم التأكيدات على انتهاء أزمته الحالية في الهلال، بعد استبعاده من القائمة المحلية، مطلع الموسم الجاري، ما يثير التساؤلات حول السبب وراء تلك الرسالة الغامضة.

    يعاني من نظرية المؤامرة!

    ولاقت رسالة جواو كانسيلو، ردود أفعال كثيرة، بين السخرية والانتقاد، والتساؤلات أيضًا حول سبب الرسالة الذي لم يتم الكشف عنه.

    وقال متابع عبر منصة (إكس)، إن كانسيلو يعاني من حالة نفسية، تجعله يشعر بالمؤامرة، ويحتاج إلى العلاج، فيما وصفه آخر بأن يعشق الدراما، ويعتمد على المقولات والأمثلة فقط.

    وقام أحد المتابعين، بنشر صورة لبيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، في إشارة للأزمة التي كانت قد نشبت بين الطرفين، أثناء احتراف البرتغالي في صفوف السيتيزنس، وساهمت في إعارته لبرشلونة، ومن ثم انتقاله بصورة نهائية إلى الهلال، فيما نصحه متابع بالعودة إلى البلوجرانا.

    ليست المرة الأولى

    وسبق لجواو كانسيلو أن وجه أكثر من رسالة غامضة، وتحمل معانٍ كثيرة، حيث سبق وأن نشر مقطع فيديو لرجل الأعمال البريطاني هاري بيرن، والذي يُعد أحد أهم الشخصيات في الرياضة خاصة في الملاكمة ورمي الأسهم والبلياردو الإنجليزي، والذي يقول خلاله جملة واضحة تنم عن تحديه للظروف ورفضه الانصياع.

    يقول بيرن "أنا لا أُقهر. لا يمكن هزيمتي. هذا مستحيل. يمكنك أن تدينني، يمكنك أن تؤذيني، لكنك لن تهزمني أبدًا".

    وعاد كانسيلو لينشر مقطعًا فلسفيًا لشخصية برازيلية، يقول فيه "لا أعلم من أكون، أحيانًا أكون شخصًا طيبًا تمامًا، وأحيانًا أكون شخصًا سيئًا. أفكر في أشياء، وأتفاعل معها. وعندما أتفاعل، عادةً ما يكون الأمر غير رائع. أليس كذلك؟ أحيانًا أتصرف بسوء. أحيانًا أرى الشر. أنا خبيث أيضًا. لقد اكتسبتُ الحقد. صحيح؟ لستُ شاعرًا بارعًا، لقد تجرعت السم".

    من يكون بديل كانسيلو؟

    وفي أواخر نوفمبر الماضي، ذكر الإعلامي الرياضي عبد الرحمن الجماز، المقرب من البيت الهلالي، بأن المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز هو المرشح الأقرب لاستبعاده من القائمة المحلية، في ظل استقرار الإدارة على إعادة الظهير البرتغالي جواو كانسيلو.

    وأوضح الجماز - وقتها - أن داروين نونيز لاعب "غير مريح"، خاصة وأنه يشارك في مباراة ثم يذهب إلى العيادة، في إشارة لكثرة إصاباته في الفريق.

    وكان مهاجم ليفربول السابق، قد تعرض لإصابة جديدة، في مباراة الفتح، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، فيما علّق سيموني إنزاجي، المدير الفني للهلال، وقتها بأن الإصابة جاءت في موضع مختلف تمامًا عن الإصابة السابقة، من أجل الرد على التخوفات بأن نونيز يعاني من إصابة مزمنة تهدد مسيرته مع الزعيم، كما أبدى تمنياته بأن تكون الإصابة بسيطة ولا تؤثر على جاهزيته للفترة المُقبلة.

    فيما عاد الجماز، ليثير الجدل مجددًا، بقوله إن إدارة الهلال تعتزم إعادة جواو كانسيلو، والإبقاء على داروين نونيز، بينما تستبعد المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية، في الفترة الشتوية.

    هذا التصريح الذي أدلى به الجماز، أثار جدلًا، خاصة وأنه قال إنه في حضور داروين نونيز، يكون هو اللاعب الأساسي، وماركوس ليوناردو "الاحتياطي" في هجوم الهلال.

    يأتي ذلك في ظل أنباء أخرى أفادت بأن إدارة الهلال قد تلجأ إلى حيلة ذكية، تتمثل في استبعاد الحارس ياسين بونو والمدافع خاليدو كوليبالي من القائمة المحلية، بصورة مؤقتة، لحين انتهاء مشاركتهم في كأس أمم إفريقيا 2025، ومن ثم إعادتهما قبل غلق باب التسجيل.

    هل نشهد عودة أزمة رينان لودي؟

    وكانت إدارة الهلال قد فوجئت بمغادرة الظهير البرازيلي رينان لودي، بشكل مفاجئ، إلى بلاده، في سبتمبر الماضي، مع تلقي النادي خطابًا من ممثله القانوني يفيد بفسخ عقده الساري حتى صيف 2027.

    ونشر لودي بيانًا رسميًا وقتها، أعرب فيه عن اعتراضه على فكرة الاكتفاء بمشاركته في دوري أبطال آسيا للنخبة، واستبعاده من المسابقات المحلية، فيما قال الجماز - حينها - إن إدارة الهلال لم تستبعد لودي من القائمة المحلية إلا بعد موافقته، وأن "شخصية أرجنتينية"، بعيدًا عن وكيل أعماله، هو من عبث برأس لودي ودفعه لاتخاذ هذا القرار، دون أن يوضح هوية هذه الشخصية أو مجال عمله.

    وقتها، قررت إدارة الهلال أيضًا استبعاد ماركوس ليوناردو من القائمة المحلية، خاصة بعد تجاوزه السن القانوني الذي يجعله في خانة "المواليد" الأجانب، في ظل التعاقد مع الظهير الفرنسي ثيو هيرنانديز، والمهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، من صفوف ميلان وليفربول.

    وأفادت تقارير حينها بأن ماركوس ليوناردو لم يمانع الاكتفاء بمشاركته في دوري النخبة الآسيوية، بشرط أن تفكر إدارة الهلال في إعادته للقائمة المحلية في الفترة الشتوية، قبل أن يتعرض جواو كانسيلو للإصابة، التي دفعت الإدارة للإسراع في إعادة ليوناردو.

    وأبدى كانسيلو امتعاضه الشديد من قرار استبعاده من القائمة المحلية، بنشر أكثر من صورة وقصة عبر حسابه على منصة (إنستجرام)، قبل أن تفيد تقارير بأن الأزمة بينه وبين الإدارة قد انتهت.

