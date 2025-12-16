بعد ساعات من اتهام يزيد أبو ليلى؛ حارس مرمى منتخب الأردن، لسالم الدوسري؛ قائد المنتخب السعودي، بالغرور والتعامل بطريقة غير لائقة مع النشامى، ظهر الدليل من قلب الملعب.
كأس العرب 2025 - فيديو | دليل براءة سالم الدوسري .. اتهامات حارس الأردن "باطلة"
ما هي اتهامات أبو ليلى؟
التقى المنتخب الأردني بنظيره السعودي، أمس الإثنين، على استاد البيت في الخور، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.
قبل المباراة، لم يظهر أي علامة من علامات التوتر في العلاقة بين لاعبي المنتخبين، وكذلك الحال أثناء أحداث اللقاء، لكن يبدو أن الصورة لم تكن تعكس الحقيقة.
هذا ما كشفه حارس مرمى المنتخب الأردني يزيد أبو ليلى، الذي اتهم سالم الدوسري بـ"الكبر"، وعدم التعامل بصورة لائقة مع لاعبي النشامى قبل المباراة.
وقال أبو ليلى في المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "رسالة لسالم الدوسري أتمنى التواضع، أنت لاعب كبير، قبل المباراة لم تسلم علينا بشكل جيد".
وأضاف: "استغربت أنا وزملائي مما قام به الدوسري معنا، هو حتى لم يمد يده للسلام ولم ينظر لوجوهنا، أتمنى منه أن يتعلم من ياسر القحطاني (نجم الهلال والمنتخب السعودي الأسبق)، الذي اعتبره أسطورة حقيقية".
الحقيقة بالدليل
لكن بعد هذه الاتهامات، انتشر فيديو من سلام اللاعبين على بعضهم البعض قبل انطلاق اللقاء، وفي حضور طاقم التحكيم.
وتبين من خلاله أن التورنيدو السعودي صافح جميع لاعبي الأردن بصورة طبيعية كبقية زملائه، على عكس ما قاله أبو ليلى من أنه لم يمد يده بالسلام ولم ينظر إليهم.
وبالحديث عن حارس النشامى بالتحديد فبحكم ارتدائه القفاز في هذه الأثناء، كان يسلم على لاعبي الأخضر بقبضة يده، وهي الطريقة نفسها التي اعتمدها الدوسري في السلام عليه.
الأردن يطيح بالسعودية
المنتخب الأردني بقيادة مدربه المغربي جمال السلامي، حقق الفوز أمس الإثنين، أمام نظيره السعودي بهدف نظيف، سجله نزار الرشدان بفضل ضربة رأس في الدقيقة 66 من عمر المباراة، ضمن نصف نهائي كأس العرب قطر 2025.
هذا الفوز أهل النشامى لمواجهة المنتخب المغربي في النهائي، المقرر له 18 من ديسمبر الجاري على استاد لوسيل في العاصمة القطرية "الدوحة".
أما المنتخب السعودي بقيادة المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، فيلتقي بالمنتخب الإماراتي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بكأس العرب 2025، والمقرر لها 18 من ديسمبر الجاري، على استاد خليفة الدولي (الريان).
مشوار السعودية لنصف النهائي
كتيبة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد بدأت مشوارها في كأس العرب قطر 2025، بالفوز أمام عمان (2-1)، ثم انتصار جديد أمام جزر القمر (3-1)، ثم ختام دور المجموعات بالهزيمة أمام المغرب (0-1).
بهذه النتائج، احتلت السعودية المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، خلف المنتخب المغربي (سبع نقاط)، فيما حلت عمان في المركز الثالث بأربع نقاط، وأخيرًا جزر القمر دون أي نقطة.
في ربع النهائي، اصطدم المنتخب السعودي بنظيره الفلسطيني، ليُهزم الفدائيون بثنائية مقابل هدف وحيد، ومن ثم تأهل الأخضر لنصف النهائي.
مشوار الأردن لنصف النهائي
بالانتقال للنشامى، فقد استهلوا مشوارهم في دور المجموعات بالفوز أمام الإمارات (2-1)، ثم الانتصار أمام الكويت (3-1)، وأخيرًا هزيمة المنتخب المصري (3-0).
واحتل المنتخب الأردني المركز الأول في المجموعة الثالثة برصيد تسع نقاط (العلامة الكاملة)، أمام الأبيض (4 نقاط)، مصر (2)، والكويت (1).
فيما كان الانتصار في ربع النهائي أمام العراق بهدف نظيف.
خصم النهائي
بعد الفوز في مواجهة المنتخب السعودي بنصف نهائي كأس العرب قطر 2025، من المقرر أن يصطدم النشامى بالمنتخب المغربي في النهائي، على استاد لوسيل، في 18 من ديسمبر الجاري.
أسود الأطلس بقيادة طارق السكتيوي عبروا للنهائي بعد الفوز أمام المنتخب الإماراتي اليوم الإثنين، بثلاثية نظيفة.
وكان المغاربة قد حصدوا سبع نقاط بدور المجموعات منتصرين أمام جزر القمر (3-1)، والسعودية (1-0)، فيما تعادلوا أمام عمان (0-0).
وفي ربع النهائي، كان الفوز المغربي أمام المنتخب السوري بهدف نظيف، ثم الانتصار أمام الإمارات في نصف النهائي.