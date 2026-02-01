Goal.com
Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار النصر اليوم | مفاجأة كريستيانو رونالدو أمام الرياض .. وبشرى سارة في شكوى الهلال ضد جيسوس!

تعرف على أبرز أخبار نادي النصر اليوم الأحد 1 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي النصر السعودي، اليوم الأحد الموافق 1 فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار النصر اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.

  موقف كريستيانو رونالدو أمام الرياض

    موقف كريستيانو رونالدو أمام الرياض

    أكد الإعلامي الرياضي علي العنزي، المُقرب من البيت النصراوي، أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم، لن يشارك في مباراة الرياض، المقررة غدًا، في الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

    وأوضح العنزي، أن المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس، قرر إراحة رونالدو، وعدم مشاركته أمام الرياض، فيما سيكون القائد جاهزًا لمباراة القمة أمام الاتحاد، الجمعة، في كلاسيكو الجولة الحادية والعشرين.

    في المقابل، قرر جيسوس استدعاء متوسط الميدان الجديد، حيدر عبد الكريم، لقائمة النصر أمام الرياض، فيما عاد عبد الإله العمري، مدافع الفريق، للتدريبات الجماعية، بعد تعافيه من عارض صحي.

    ميسي يتفوق على رونالدو .. والسبب عمل خيري من جون تيري

    بيع قميص قديم ليونيل ميسي بسعر أعلى من قميص كريستيانو رونالدو، حيث باع أسطورة تشيلسي جون تيري أكثر من 50 قطعة في مزاد أقيم مؤخرًا. يُعرف هذان اللاعبان بأنهما أعظم لاعبين في جيلهما، وقد فازا معًا بـ 13 جائزة الكرة الذهبية، حيث يتفوق ميسي على رونالدو بثماني جوائز. وبحسب ما ورد، باع تيري قطعًا من مختلف مراحل مسيرته المهنية مقابل ما يزيد قليلاً عن 695 ألف دولار، وستذهب نسبة من هذا المبلغ إلى مؤسسة جون تيري.

  بشرى سارة في شكوى جيسوس ومفاجأة في أزمة السيولة

    بشرى سارة في شكوى جيسوس ومفاجأة في أزمة السيولة

    "هذه أقصى عقوبة" .. بشرى سارة للنصر في شكوى الهلال ضد جورج جيسوس

    مع مرور الأيام تتضح الصورة بالنسبة لخبراء القانون بشأن شكوى الهلال ضد مدربه السابق البرتغالي جورج جيسوس؛ المدير الفني الحالي للنصر، بتهمة التشكيك والإساءة، ويبدو أن الأمور تصب في صالح الأخير.

    "حسبي الله صرفوا الأموال في هذه الجهة" .. المدير القانوني السابق بالنصر يكشف مفاجأة كبرى بشأن "أزمة السيولة" ومسؤولية سيميدو

    "السيولة تعلق صفقات النصر" .. عنوان خرج خلال الساعات الماضية فجر الغضب في الوسط الرياضي النصراوي، في ظل مطالب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وجماهير النادي بضرورة إضافة عناصر جديدة للفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري دون جديد مُرضٍ، حتى كشف سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في العالمي مفاجأة من العيار الثقيل.

  اتهام نصراوي للهلال وطلب كوميدي لأتلتيكو مدريد

    "الهلال السبب" .. عضو شرف النصر السابق يغضب ويكشف سر ابتعاد رموز النادي عن المشهد الرياضي

    كشف محمد الدويش؛ عضو شرف النصر سابقًا، عن سبب غياب رموز النادي عن المشهد الرياضي، وعدم دعمهم للفريق الأول لكرة القدم، وسط حالة الغضب الجماهيري الحالية.

    "خذوا نجم الأهلي ولو بدون عفش" .. مناشدة كوميدية لأتلتيكو مدريد بعد الاقتراب من ضم ثنائي الهلال والنصر

    لفت نادي أتلتيكو مدريد الأنظار بقوة إليه في الوسط الرياضي السعودي خلال الساعات الماضية، بعدما كشفت تقارير اهتمامه بعدد من لاعبي دوري روشن، تحديدًا من صفوف الهلال والنصر، ما دفع الصحفي الرياضي الأهلاوي سامي القاضي لمناشدته، لتخليص الراقي من أحد لاعبيه.

    أترون ماذا يفعل مع النصر؟ برشلونة و"حلم جواو فيليكس الضائع" نحو تأمين مستقبل الهجوم بعيدًا عن أوهام هالاند!

    منذ ظهوره للمرة الأولى مع بنفيكا، اعتقد الجميع أن جواو فيليكس هو "الشيء الكبير القادم" في الكرة البرتغالية، بل سيكون نسخة جديدة من النجم الأبرز كريستيانو رونالدو، ولكن ما حدث بعدها لم يتوقعه أحد.

    الجميع "تقريبًا" تنافس على ضمه، لينحصر السباق في النهاية بين مانشستر سيتي وأتلتيكو مدريد، ليتخلى الأخيرة عن كل تقاليده المالية في الإنفاق، ليدفع 127.20 مليون يورو للحصول على خدماته.

    أتلتيكو تم إغرائه بأرقام فيليكس في موسم 2018/2019، سجل 20 هدفًا وصنع 11، ومستواه على أرض الملعب كمهاجم صريح ومتأخر وجناح وصانع ألعاب.

  النصر في دوري روشن السعودي

  مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود، في الجولات 16 و17 و18 و19 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

