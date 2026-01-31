أترون ماذا يفعل مع النصر؟ برشلونة و"حلم جواو فيليكس الضائع" نحو تأمين مستقبل الهجوم بعيدًا عن أوهام هالاند!

بعد سلسلة من التجارب المُخيبة للآمال، التي ظهر فيها فيليكس كلاعب متوسط المستوى في أفضل حالاته، فاقد للشغف لا يمتلك الإصرار الكافي لإثبات نفسه للسير على خطى "ابن بلاده" كريستيانو رونالدو، حان الوقت أخيرًا للتألق.

خطوة انتقاله إلى النصر الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو، جعلت البعض يعتقد أنه قرر السير بخطى ثابتة نحو "منطقة الراحة" بعيدًا عن أوروبا ونيران الهجوم، ولكنها في الحقيقة كانت الخطوة الأفضل والأهم في مسيرته.

هؤلاء نسوا أن فيليكس عمره 26 سنة فقط، ولم يفقد الشغف بعد، ولن يسير على خطى من وصلوا من الدوري البرتغالي وفشلوا مع الكبار "داروين نونيز ونيكولاس جاكسون وجونسالو راموش وغيرهم".

البرتغالي استعاد مستويات وأرقام بنفيكا من جديد، وأصبح من النجوم المفضلين لعشاق العالمي، ويتمتع بقدر كبير وغير متوقع "بعد ماضيه في أوروبا" من الثبات، وفي الكثير من الأحيان يتفوق على النجم الذي يعتبر قدوته وهو رونالدو.

فيليكس تألق وأبهر أمس، الجمعة، في مواجهة الخلود بالجولة التاسعة عشر من دوري روشن، كمستوى وأرقام، بتسجيله هدفين، ليصبح رصيده العام هذا الموسم 19 هدفًا و10 تمريرات حاسمة بكل المسابقات.

اللاعب يستمتع بالفترة التي يعيشها حاليًا من النصر، ومن المنطقي أن يحافظ على هذه الحالة بأقصى شكل ممكن، ولكن بالنظر إلى عمره، فهو سيكمل 27 عامًا في 10 نوفمبر المقبل.

الأمر الذي يضعه أمام مفترق طرق، هل يفكر في العودة من أوروبا مرة أخرى لإنهاء "مهمته غير المكتملة" التي ظهرت مع بنفيكا وتلاشت بعدها؟ أم يكمل رحلته في دوري روشن والمشاركة في الطفرة المبهرة للمسابقة؟

دعونا نفترض أنه قرر تحدي واختبار نفسه من جديد، من حاليًا يحتاجه في أوروبا؟ ربما يكون هذا النادي الذي لعب له من قبل، نعم .. برشلونة الباحث عن نجم جديد يقود هجومه بعد روبرت ليفاندوفسكي!