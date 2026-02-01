"خذوا نجم الأهلي ولو بدون عفش" .. مناشدة كوميدية لأتلتيكو مدريد بعد الاقتراب من ضم ثنائي الهلال والنصر

النادي الإسباني يسعى خلال الميركاتو الشتوي الجاري لتدعيم خط هجومه بصفقة قوية، والهدف هو النيجيري أديمولا لوكمان؛ نجم أتالانتا.

خطوات النادي أتلتيكو مدريد تجاه لوكمان كانت ثابتة، حتى قرر نادي فنربخشه التركي الدخول في خط التفاوض معه، ما دفع الأول للتراجع والتفكير في حلول بدلية.

بحسب بعض التقارير الصحفية المنتشرة خلال الساعات الماضية، وضع النادي المدريدي البرازيلي ماركوس ليوناردو؛ مهاجم الهلال، ضمن خططه في الشتاء الجاري.

ليوناردو لا يحظى بدعم داخل النادي السعودي في ظل إهداره الكثير من الفرص السهلة أمام المرمى، ما دفع المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي للاعتماد على الأوروجواياني داروين نونيز في المباريات الأخيرة، في تغيير لم يؤتِ ثماره أيضًا.