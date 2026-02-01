Getty Images
ميسي يتفوق على رونالدو .. والسبب عمل خيري من جون تيري
قميص ميسي يباع بأكثر من قميص رونالدو في مزاد علني
كان لدى ميسي ورونالدو كلاهما أغراض من مسيرتهما المهنية في المزاد، حيث باع تيري أكثر من 50 من ممتلكاته الشخصية في مزاد علني أقيم مؤخرًا. كان قميص ميسي الذي ارتداه في مباراة دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وبرشلونة في عام 2006 هو الذي حقق أكبر مبلغ نقدي، حيث دفع المشتري 183000 دولار (144000 جنيه إسترليني/168000 يورو)، وفقًا لـ ESPN، بينما بلغ سعر قميص رونالدو الذي كان يرتديه في فترة لعبه مع مانشستر يونايتد 115,900 دولار (85,000 جنيه إسترليني/99,000 يورو).
كتب تيري عن قميص ميسي على إنستجرام: "هذا قميص مميز للغاية، إنه قميص ليونيل ميسي العظيم والفريد من نوعه، عندما كان يلعب في ستامفورد بريدج. إنه القميص البرتقالي - الذي لم يرتدوه كثيرًا - لذا فهو أيضًا مميز للغاية. ولكن لأنني كنت مدافعًا وهو كان مهاجمًا، كنا قريبين جدًا من بعضنا البعض طوال المباراة. لذلك، عندما كان يتبقى دقيقة أو دقيقتان على نهاية المباراة، كنت أقترب منه قليلاً حتى أتمكن من الحصول على قميصه بعد المباراة".
أصبح قميص ميسي رابع أغلى قميص كرة قدم على الإطلاق، متجاوزًا بسهولة مبلغ 116000 دولار (91750 جنيه إسترليني/105000 يورو) الذي دُفع مقابل قميص جيف هيرست من نهائي كأس العالم 1966.
قمصان من أساطير حديثة أخرى معروضة
لم يكن ميسي ورونالدو وحدهما من ظهروا في المزاد الذي أقامته دار المزادات الأمريكية جولدين. فقد بيع قميص تييري هنري الذي ارتداه الأسطورة الفرنسي في فوز آرسنال 2-1 على تشيلسي في أكتوبر 2003 - خلال حملة "اللاهزيمة" للمدفعجية - بمبلغ 93,820 دولارًا (67,823 جنيهًا إسترلينيًا/79,146 يورو) وتضمن رسالة: "إلى جون، استمر في العمل الجيد".
تم بيع العديد من قمصان تيري، بينما تمكن المزايدون أيضًا من الحصول على قمصان لاعبين مثل فرانك لامبارد وستيفن جيرارد وباولو مالديني وسيسك فابريجاس وآشلي كول وجيانفرانكو زولا وصامويل إيتو وريو فرديناند وغيرهم.
الجوائز المقلدة تجلب مبالغ طائلة
بالإضافة إلى القمصان، عرض تيري أيضًا عددًا من النسخ المقلدة من الكؤوس للبيع، وكان أغلىها نسخة من كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لعام 2007 التي بلغ سعرها 26840 دولارًا (20150 جنيهًا إسترلينيًا/23500 يورو). ومن بين الأغراض المتنوعة الأخرى التي تم بيعها أحذية كرة القدم وواقيات الساقين.
ومن المتوقع أن يذهب جزء كبير من العائدات إلى مؤسسة جون تيري، التي تساعد الشباب المحرومين في المملكة المتحدة.
ماذا سيحدث بعد ذلك لتيري؟
عمل تيري مؤخرًا كمدرب بدوام جزئي في أكاديمية تشيلسي، كما شارك في دوري بالر ليج. كان قائد منتخب إنجلترا السابق يطمح إلى العمل في مجال الإدارة، لكنه اعترف في أكتوبر أنه غير متأكد من حصوله على فرصة لتولي منصب مدرب رئيسي.
كما تم إدراجه في قاعة مشاهير الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أقل من عامين.
