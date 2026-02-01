ميسي يتفوق على رونالدو .. والسبب عمل خيري من جون تيري

كان لدى ميسي ورونالدو كلاهما أغراض من مسيرتهما المهنية في المزاد، حيث باع تيري أكثر من 50 من ممتلكاته الشخصية في مزاد علني أقيم مؤخرًا. كان قميص ميسي الذي ارتداه في مباراة دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وبرشلونة في عام 2006 هو الذي حقق أكبر مبلغ نقدي، حيث دفع المشتري 183000 دولار (144000 جنيه إسترليني/168000 يورو)، وفقًا لـ ESPN، بينما بلغ سعر قميص رونالدو الذي كان يرتديه في فترة لعبه مع مانشستر يونايتد 115,900 دولار (85,000 جنيه إسترليني/99,000 يورو).

كتب تيري عن قميص ميسي على إنستجرام: "هذا قميص مميز للغاية، إنه قميص ليونيل ميسي العظيم والفريد من نوعه، عندما كان يلعب في ستامفورد بريدج. إنه القميص البرتقالي - الذي لم يرتدوه كثيرًا - لذا فهو أيضًا مميز للغاية. ولكن لأنني كنت مدافعًا وهو كان مهاجمًا، كنا قريبين جدًا من بعضنا البعض طوال المباراة. لذلك، عندما كان يتبقى دقيقة أو دقيقتان على نهاية المباراة، كنت أقترب منه قليلاً حتى أتمكن من الحصول على قميصه بعد المباراة".

أصبح قميص ميسي رابع أغلى قميص كرة قدم على الإطلاق، متجاوزًا بسهولة مبلغ 116000 دولار (91750 جنيه إسترليني/105000 يورو) الذي دُفع مقابل قميص جيف هيرست من نهائي كأس العالم 1966.