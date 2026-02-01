"السيولة تعلق صفقات النصر" .. عنوان خرج خلال الساعات الماضية فجر الغضب في الوسط الرياضي النصراوي، في ظل مطالب المدير الفني البرتغالي جورج جيسوس وجماهير النادي بضرورة إضافة عناصر جديدة للفريق خلال الميركاتو الشتوي الجاري دون جديد مُرضٍ، حتى كشف سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في العالمي مفاجأة من العيار الثقيل.
"حسبي الله صرفوا الأموال في هذه الجهة" .. المدير القانوني السابق بالنصر يكشف مفاجأة كبرى بشأن "أزمة السيولة" ومسؤولية سيميدو
ما القصة؟
العالمي دخل الميركاتو الشتوي الجاري بطموح كبير للتخلص من بعض اللاعبين غير المرغوب بهم ومن ثم إضافة عناصر جديدة أفضل.
الهدف كان التغيير في حراسة المرمى وكذلك الأظهرة والجناحين، لكن النتيجة النهائية، كانت إتمام صفقة وحيدة مع بقاء أقل من 48 ساعة على انتهاء الميركاتو الشتوي 2026، إذ يغلق أبوابه مع حلول منتصف ليل غدٍ الإثنين، الموافق الثاني من فبراير.
تلك الصفقة التي أبرمها النصر كانت التعاقد مع العراقي حيدر عبدالكريم؛ لاعب وسط الزوراء، صاحب الـ21 عامًا.
"السيولة تعلق صفقات النصر"
العنوان أعلاه كشفت عنه صحيفة "الرياضية" في عددها الصادر اليوم الأحد، موضحة أن الأزمة الماضية قد تدفع النادي العاصمي للاكتفاء بصفقة العراقي حيدر عبدالكريم دون إبرام أي صفقات جديدة أخرى.
وأوضحت الصحيفة أنه رغم الأزمة إلا أن إدارة النصر تركت الباب مفتوحًا أمام احتمالية ضئيلة لضم لاعب آخر قبل انتهاء الميركاتو، حال توفرت السيولة المالية.
مفاجأة حول ضياع السيولة المالية للنصر
حلقة جديدة في تلك الأزمة المالية التي يعاني منها النصر بشكل مفاجئ في الشتاء الجاري، صدّق عليها سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في النادي، بعدما كشفها حساب جماهيري باسم "ماجد" عبر منصة "إكس".
هذا الحساب نشر تغريدة بعنوان "القصة الكاملة لمنع أي صفقة أجنبية مميزة"، زاعمًا أن البرتغالي جوسيه سيميدو؛ الرئيس التنفيذي للنصر، عقد اتفاقية مع "أحد الجهات"، للحصول على مبلغ مالي، بهدف التعاقد مع لاعب مميز جديد بدلًا من الحارس المرمى البرازيلي بينتو، في بداية الميركاتو الشتوي الجاري.
وأوضح "ماجد" – في التغريدة التي صدقّ عليها السبيعي بإعادة نشرها – أن سيميدو فوجئ بتجميد صلاحياته، بعدما وصل أمر تلك الاتفاقية إلى مسامع بعض الأشخاص في مجلس إدارة النصر.
الأدهى فيما كشفه "ماجد" أن هذا المبلغ الذي اتفق عليه بهدف إبرام صفقة جديدة تم تحويله لسداد الدفعات المالية المتأخرة لصفقات قديمة من عهد الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا .. هذا رغم وجود موافقات رسمية لجدولة المبالغ من أصحابها وتسديدها في الصيف المقبل.
واختتم حساب "ماجد" مزاعمه: "الموضوع هذا الشتاء ليس عدم دعم فقط .. بل حتى لو عملت واستطعت توفير المال، سنمنعك من استخدامه وسوف نسدد به الديون السابقة التي تراكمت تحت إشرافنا".
سعد السبيعي يكشف المزيد
لم يكتف مدير الإدارة القانونية السابق في النصر بإعادة نشر حديث "ماجد"، إنما كشف كذلك المزيد من التفاصيل في أزمة سيميدو..
السبيعي أكد أن المبلغ الذي اتفق عليه الرئيس التنفيذي البرتغالي كان 120 مليون، مشددًا على أن هناك من يحاول تضليل جمهور النصر بأخبار لا أساس لها من الصحة.
وكتب تفصيلًا سعد السبيعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "صورة من دون تحية لمن يحاول إخفاء الحقيقة، لا أحد يلومني إذا دعمت البرتغاليين – يقصد تغريدة (ماجد) – هل استوعبتم ليس زعلنا على سحب صلاحيات التعاقدات المالية؟".
وأضاف: "للعلم المبلغ كان 120 وكنت تقدر تحط إضافة عظيمة للفريق، وأدري بينصدمون كيف عرفت الرقم بدقة وأنا يهمني الكيان فقط. ويأتي فلان وعلان ويكذبون على الجمهور. الحين خل توزيع التيشرتات والدعوات تنفع الفريق وهم قالوا أي شيء يبيه المدرب حنا حاضرين، وأخلفوا بوعدهم، فكيف يصدقون في ما دون ذلك هذا سفه، من يكذب عليك مرة ومن يوعدك ويخلف مستحيل أثق فيه .. اطلبهم تيشيرت أو تذكرة منصة أو دعوة طفل أو طفلة وابشر بالسعد، اطلب دعم في صفقة ما راح يرد عليك حتى بتويتر".
سعد السبيعي واصل: "تذكرون لما حاولوا يحطون المصيبة في الرئيس التنفيذي السابق، لتصفية الحسابات فيما بينهم، ولم يتحدثوا عن فترة الإيطالي وهي أم الكوارث. على العموم في كل مرة يأتيني الإنصاف من رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل في كل من ساعدهم وساهم في تضليل الجمهور".
واختتم: "أخيرًا ما زال هنا أمل في صفقة واحدة وبكرة بإذن الله إما أن يكون هو بديل البرازيلي أو بيكون العراقي هو آخر الصفقات".
ما هي قصة تجميد صلاحيات سيميدو؟
كانت صحيفة "الرياضية" قد كشفت عن مفاجأتين داخل أروقة نادي النصر، بدءًا من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بمنع قيد الصفقات الجديدة، بسبب أزمة مستحقات متأخرة، فيما اختلف التفسير حول هوية الصفقة وراء تلك الأزمة، بين إمريك لابورت ودافيد هانسكو وويسلي جاسوفا.
المفاجأة الثانية، كانت تتعلق باتخاذ إدارة النصر، قرارًا بتجميد صلاحيات الرئيس التنفيذي للنادي، جوسيه سيميدو، بجانب جميع الأشخاص المسؤولين عن الأمور المالية.
هذا الأمر، ردّ عليه الحساب الرسمي للنصر، بنشر صورة سيميدو برفقة بعثة النصر، أثناء التوجه إلى جدة، قبل ملاقاة الأهلي، في الجولة 13، في إشارة نفي لأنباء تجميد صلاحياته.
ونشر خالد المالك، نائب رئيس المؤسسة غير الربحية بالنصر، رسالة عبر منصة (إكس)، قائلًا "العمل داخل النصر يُدار بعقول هادئة قبل أن يُقاس بالنتائج ، الإدارة التنفيذية والفنية تتحمّل ضغط المرحلة وتبني المسار .. الدعم هنا ثقة ؛ والثقة تصنع الاستقرار والاستقرار يصنع الفرق. سنواجه صعوبات ومطبات خلال الرحلة إلى هدفنا سنتخطاها سويا بإذن الله. يشهد الله على محبتكم في قلبي يا أغلى و أوفى جمهور. وإسعادكم هو هدفنا ونسأل الله العون".