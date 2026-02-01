"حسبي الله صرفوا الأموال في هذه الجهة" .. المدير القانوني السابق بالنصر يكشف مفاجأة كبرى بشأن "أزمة السيولة" ومسؤولية سيميدو

حلقة جديدة في تلك الأزمة المالية التي يعاني منها النصر بشكل مفاجئ في الشتاء الجاري، صدّق عليها سعد السبيعي؛ مدير الإدارة القانونية السابق في النادي، بعدما كشفها حساب جماهيري باسم "ماجد" عبر منصة "إكس".

هذا الحساب نشر تغريدة بعنوان "القصة الكاملة لمنع أي صفقة أجنبية مميزة"، زاعمًا أن البرتغالي جوسيه سيميدو؛ الرئيس التنفيذي للنصر، عقد اتفاقية مع "أحد الجهات"، للحصول على مبلغ مالي، بهدف التعاقد مع لاعب مميز جديد بدلًا من الحارس المرمى البرازيلي بينتو، في بداية الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضح "ماجد" – في التغريدة التي صدقّ عليها السبيعي بإعادة نشرها – أن سيميدو فوجئ بتجميد صلاحياته، بعدما وصل أمر تلك الاتفاقية إلى مسامع بعض الأشخاص في مجلس إدارة النصر.

الأدهى فيما كشفه "ماجد" أن هذا المبلغ الذي اتفق عليه بهدف إبرام صفقة جديدة تم تحويله لسداد الدفعات المالية المتأخرة لصفقات قديمة من عهد الرئيس التنفيذي الإيطالي جويدو فينجا .. هذا رغم وجود موافقات رسمية لجدولة المبالغ من أصحابها وتسديدها في الصيف المقبل.

واختتم حساب "ماجد" مزاعمه: "الموضوع هذا الشتاء ليس عدم دعم فقط .. بل حتى لو عملت واستطعت توفير المال، سنمنعك من استخدامه وسوف نسدد به الديون السابقة التي تراكمت تحت إشرافنا".