أخبار الاتحاد اليوم | نجم ريال مدريد يدافع عن كانتي .. وحمد الله يستفز الشبابيين من أجل العميد!

تصرف عادي ولكن! .. عبدالرزاق حمدالله يستفز جمهور الشباب بعد وداع كأس الملك على يد الاتحاد

رغم أنه يبدو تصرفًا عاديًا إلا أن المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب، تعرض للهجوم من قبل جماهير ناديه، عقب وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس، لكن ليس بسبب مستواه في المباراة.

ونجح النمور في خطف بطاقة التأهل بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، حيث تكفل الساطي عبدالرزاق حمدالله بالتقدم لناديه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض سيطروا على اللقاء بعد ذلك.

كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن العديد من النقاط، حول استبدال محمدو دومبيا، متوسط ميدان الفريق، وأحد نجوم كلاسيكو الشباب، وخطته لإسقاط الليث في كأس الملك، وردّه على تفاوت أداء العميد، تحت قيادته، في مختلف المسابقات.

وعن جدارة، حجز الاتحاد، حامل اللقب، بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2025-2026، بعد اكتساح الشباب، بنتيجة (4-1)، في مباراة دور الثمانية، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

اكتمل عدد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز الاتحاد على الشباب برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في ربع النهائي على ملعب الإنماء اليوم السبت.

المباراة شهدت تألق أكثر من عنصر، أبرزهم كان النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، وأيضًا المالي محمدو دومبيا الذي حصل على فرصة للمشاركة والتألق مع العميد.