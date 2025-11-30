N'golo Kante IttihadGetty
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | نجم ريال مدريد يدافع عن كانتي .. وحمد الله يستفز الشبابيين من أجل العميد!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الأحد 30 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الأحد الموافق الثلاثين من نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    منافس الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

    خالفت التوقعات بالنسبة للهلال .. نتائج قرعة نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026

    أجريت اليوم الأحد، مراسم قرعة دور نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، بعدما انتهت بالأمس منافسات دور ربع النهائي.

    أقيمت مباريات ربع النهائي على مدار اليومين الماضيين (الجمعة والسبت)، وشهدت تأهل الهلال، الخلود، الأهلي والاتحاد، للمنافسة على بطاقتي التأهل للنهائي.

    ومن المقرر أن تقام المباريات يومي 23 و24 من فبراير 2026، على أن تحدد التوقيتات لاحقًا من قبل إدارة المسابقات.

    بين الجهل بالأحداث والتهكم على الصحفيين .. حسام عوار يتحدث عن منافس الاتحاد في نصف نهائي كأس الملك

    اعتدنا الموسم الجاري على اللقاء الجدلية بين المراسلين واللاعبين، تارةً تثير غضب أحدهم، وأخرى تدفعه للاستنكار وعدم الرد وغيرها، وبطل هذه المرة هو الجزائري حسام عوار؛ لاعب وسط الاتحاد.

    • إعلان
  • FBL-KSA-NASSR-SHABABAFP

    حمد الله يستفز جماهير الشباب .. وسر خطير وراء تبديل دومبيا

    تصرف عادي ولكن! .. عبدالرزاق حمدالله يستفز جمهور الشباب بعد وداع كأس الملك على يد الاتحاد

    رغم أنه يبدو تصرفًا عاديًا إلا أن المغربي عبدالرزاق حمدالله؛ مهاجم الشباب، تعرض للهجوم من قبل جماهير ناديه، عقب وداع كأس خادم الحرمين الشريفين بالأمس، لكن ليس بسبب مستواه في المباراة.

    ونجح النمور في خطف بطاقة التأهل بالفوز برباعية مقابل هدف وحيد، حيث تكفل الساطي عبدالرزاق حمدالله بالتقدم لناديه في الدقيقة 14 من عمر الشوط الأول، لكن أصحاب الأرض سيطروا على اللقاء بعد ذلك.

    بعد هجوم الجمهور عليه .. كونسيساو يفسر استبدال دومبيا أمام الشباب، وخطة ذكية وراء تأهل الاتحاد!

    كشف البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عن العديد من النقاط، حول استبدال محمدو دومبيا، متوسط ميدان الفريق، وأحد نجوم كلاسيكو الشباب، وخطته لإسقاط الليث في كأس الملك، وردّه على تفاوت أداء العميد، تحت قيادته، في مختلف المسابقات.

    وعن جدارة، حجز الاتحاد، حامل اللقب، بطاقة الصعود إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موسم 2025-2026، بعد اكتساح الشباب، بنتيجة (4-1)، في مباراة دور الثمانية، التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل بجدة.

    الاتحاد ضد الشباب | دومبيا نصر جمهور النمور على كونسيساو .. وحمدالله يخسر رهانه، وكريم بنزيما كابوسكم يا أندية الرياض!

    اكتمل عدد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز الاتحاد على الشباب برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في ربع النهائي على ملعب الإنماء اليوم السبت.

    المباراة شهدت تألق أكثر من عنصر، أبرزهم كان النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، وأيضًا المالي محمدو دومبيا الذي حصل على فرصة للمشاركة والتألق مع العميد.

  • kanteGetty Images

    نجم الريال يدافع عن كانتي ودوري روشن!

    وسط شكوك مستقبله في ريال مدريد .. أنطونيو روديجر: الانتقال إلى الدوري السعودي ليس الأسوأ!

    بينما تحوم الشكوك بقوة حول الألماني أنطونيو روديجر؛ مدافع ريال مدريد، ومستقبله داخل النادي الملكي، خرج مدافعًا عن الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد وزميله السابق في تشيلسي، وخطوة انتقاله لدوري روشن السعودي.

    خلال لقائه مع فلوريان مالبورج، سُئل أنطونيو روديجر عن رأيه في خطوة الفرنسي نجولو كانتي؛ لاعب وسط الاتحاد، حيث تزاملا سويًا في تشيلسي خلال الفترة بين عامي 2017 و2022 قبل أن يرحل الألماني نحو ريال مدريد..

    فيديو | مستعينًا باللهجة المصري للدفاع عن الهلال .. وليد الفراج يتهكم على مشجع نصراوي: فريقك خارج كأس الملك!

    استعان الإعلامي وليد الفراج باللهجة المصرية، وتهكم على أحد المشجعين النصراويين، من أجل الدفاع عن نادي الهلال، وذلك بعد تعليقه بشأن أداء الزعيم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    الهلال تأهل إلى نصف نهائي كأس الملك، بعد الفوز على الفتح برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، على ملعب المملكة أرينا.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    الاتحاد في موسم 2025-2026

    وفي ظل تذبذب نتائج العميد في مسابقة دوري روشن السعودي، وتراجعه في سباق اللقب بعد مرور تسع جولات، بحلوله في المركز السابع بـ14 نقطة، بات كأس خادم الحرمين الشريفين هو أمل المدرب سيرجيو كونسيساو، بعدما حجز النمور مقعدًا في نصف النهائي.

    وقبل ثلاث جولات على نهاية مرحلة الدوري، فإن الاتحاد يواصل القتال من أجل حجز مقعد في الأدوار الإقصائية، في دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يحتل المركز الثامن في مجموعة الغرب، برصيد 6 نقاط.

    موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    تعرف على موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

    يحل الاتحاد، ضيفًا ثقيلًا على الحزم، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

    جدول مباريات الاتحاد في كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    المنافسة ستكون على أعلى مستوى في بطولة كأس الملك السعودي 2025-2026 وحين نتحدث عن عملاق بحجم الاتحاد بما له من مكانة في تاريخ الكرة السعودية، سنتحدث عن الكثير من الإثارة.

    تم تدشين النسخة الجديدة من كأس الملك بإقامة القرعة المثيرة والاتحاد يسعى للحفاظ على اللقب.

    جدول مباريات كأس الملك السعودي 2025-2026 والقنوات الناقلة

    كل ما تريد معرفته عن كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026، جدول المباريات والقنوات الناقلة ونظام البطولة وأكثر من ذلك..

    ويشارك 32 ناديًا في المسابقة، وكان الاتحاد قد توج بنسخة الموسم الماضي 2024-2025.

دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد