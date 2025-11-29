Mahamadou Doumbia Karim Benzema GOAL ONLYGOAL AR
أحمد رفعت

الاتحاد ضد الشباب | دومبيا نصر جمهور النمور على كونسيساو .. وحمدالله يخسر رهانه، وكريم بنزيما كابوسكم يا أندية الرياض!

الاتحاد يقهر الشباب في ليلة تألق بنزيما ودومبيا .. وكونسيساو يهرب من المقصلة

اكتمل عدد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعدما فاز الاتحاد على الشباب برباعية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت في ربع النهائي على ملعب الإنماء اليوم السبت.

المباراة شهدت تألق أكثر من عنصر، أبرزهم كان النجم الفرنسي كريم بنزيما الذي سجل 3 أهداف "هاتريك"، وأيضًا المالي محمدو دومبيا الذي حصل على فرصة للمشاركة والتألق مع العميد.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    دومبيا يُحرج كونسيساو وينصر جمهور الاتحاد

    منذ انضمام النجم المالي محمدو دومبيا إلى صفوف نادي الاتحاد، ظل جمهور العميد يطالب المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو بمنحه فرصة للظهور بشكل أساسي في التشكيلة، إلا أن كونسيساو كان متمسكًا بالاعتماد على النجم الجزائري حسام عوار كأساس في وسط الفريق، مما حدّ من مشاركة دومبيا بشكل منتظم.

    ولكن في مباراة الاتحاد الأخيرة أمام الشباب، تغيّرت الصورة تمامًا، فقد أتيحت الفرصة لدومبيا للمشاركة أساسياً، وقدم أداءً استثنائيًا أثبت أنه لاعب قادر على صنع الفارق في المباريات الكبرى.

    اللاعب المالي صاحب الـ21 عامًا ظهر نسخة مرعبة ومتميزة، أظهرت قدراته الهجومية والدفاعية على حد سواء، ليصبح إضافة قوية للفريق في السنوات المقبلة.

    نجح دومبيا في إحراج كونسيساو عمليًا بأدائه اللافت، حيث سجل هدفًا مميزًا وساهم بشكل فعال في صناعة اللعب، ما كان له بالغ الأثر في فوز الاتحاد والتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

    هذا الأداء أكّد أن الاعتماد على دومبيا قد يكون خطوة أساسية لتعزيز قوة الفريق وتقديم أوراقه بشكل أفضل في جميع المنافسات المقبلة.

    • إعلان
  • FBL-KSA-NASSR-SHABABAFP

    حمد الله يخسر الرهان أمام كريم بنزيما

    شهدت السنوات الماضية منافسة قوية بين الثنائي الكبير عبد الرزاق حمد الله والنجم الفرنسي كريم بنزيما داخل صفوف نادي الاتحاد، قبل رحيل المهاجم المغربي عن العميد.

    وقتها، تداولت بعض التقارير الإعلامية عن وجود حالة من الحساسية بين اللاعبين داخل صفوف "النمور"، وهو ما أثر على التفاهم بين الثنائي في بعض المباريات.

    ومع رحيل حمد الله إلى صفوف الشباب، اختلفت معادلة المنافسة، لكن القدر جمع بينهما مجددًا في مباراة حاسمة بالدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وكان اللقاء بمثابة فرصة لمقارنة قدرات اللاعبين على أرض الملعب بعد انفصالهما داخل العميد.

    وفي هذا الصدام، كان النجم الفرنسي كريم بنزيما البطل الأبرز، بعدما سجل ثلاثية "هاتريك" رائعة قادت فريقه للتألق، بينما سجل حمد الله هدفًا وحيدًا لم يُنقذ فريقه من الخسارة.

    المباراة أكدت مجددًا تألق بنزيما وقدرته على الحسم في اللحظات الكبيرة، بينما أظهر حمد الله أنه ما زال قادرًا على ترك بصمته، رغم أن الكلمة العليا كانت لنجمه الفرنسي.

  • Genoa v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    كأس الملك.. سبيل كونسيساو للبقاء مع الاتحاد

    يواصل نادي الاتحاد تقدمه بخطى ثابتة في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، في مشوار يختلف تمامًا عن أدائه في بطولتي دوري روشن السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة.

    خلال الفترة الماضية، شهدت علاقة كونسيساو مع جماهير وإدارة الاتحاد بعض التوتر، نتيجة النتائج غير المستقرة في الدوري والبطولة القارية، ما أثار تساؤلات حول مستقبله مع الفريق. إلا أن كأس الملك تبدو بالنسبة للمدرب البرتغالي فرصة ذهبية لاستعادة الثقة، وإثبات قدرته على قيادة الفريق لتحقيق الألقاب.

    الوصول إلى المباراة النهائية وربما التتويج باللقب قد يكون مفتاح ضمان استمراره مع الاتحاد، حيث سيشكل الانتصار في كأس الملك دليلاً واضحًا على نجاحه التكتيكي وقدرته على إدارة المباريات الحاسمة.

    وفي حال تحقيق الفريق للقب، فمن المتوقع أن يتأكد موقف كونسيساو ويبقى في منصبه لمواصلة قيادة الفريق، مستفيدًا من دفعة معنوية كبيرة قبل خوض تحديات الموسم المقبل.

  • Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport

    كريم بنزيما.. كابوس أندية الرياض في كأس الملك

    واصل كريم بنزيما، مهاجم نادي الاتحاد، كتابة اسمه بحروف من ذهب في سجلات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد أن تألق بشكل استثنائي في مباراة فريقه أمام الشباب اليوم، حيث سجل ثلاثية "هاتريك" قاد بها العميد لتحقيق فوز كبير ومثير.

    بنزيما لم يكتفِ بإبهار جماهير الاتحاد في مباراة اليوم، بل أصبح بمثابة كابوس حقيقي لأندية الرياض في البطولة.

    فقد بدأ سلسلة إنجازاته في النسخة الماضية بتسجيل هدفين أمام الهلال في ربع النهائي، قبل أن يضيف هدفًا مهمًا في دور الـ16 من النسخة الحالية.

    واليوم، بتسجيله ثلاثة أهداف أمام الشباب، أكد بنزيما أنه السلاح الهجومي الأبرز الذي يصعب على الفرق المنافسة مواجهته، خاصة أندية العاصمة، التي أصبحت دائمًا تحت تأثير قوته التهديفية الكبيرة.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الرياض crest
الرياض
الرياض
دوري روشن السعودي
الحزم crest
الحزم
الحزم
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد