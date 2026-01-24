أخبار الاتحاد اليوم | بنزيما "ضمادة للتسلية" في حياة مراسلة إسبانية .. وصفقة تبادلية تضرب طموحات النصر!

أفادت صحيفة "الرياضية"، بأن إدارة نادي الاتحاد، تدرس عقد صفقة تبادلية مع الشباب، بموجبها ينتقل موسى ديابي إلى قلعة الليوث، مقابل ضم القائد البلجيكي يانيك كاراسكو.

وكان الشباب قد أعلن عن استبعاد يانيك كاراسكو، من قائمة الفريق الأساسية قبل مباراة الخليج، ضمن الجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي، بشكل مفاجئ، بسبب شعوره ببعض الآلام، ليتقرر الدفع بنواف الصعدي بديلًا له.

يأتي ذلك وسط التقارير التي تفيد بأن نادي النصر، كان قد اشترط على الاتحاد، إجراء صفقة تبادلية بضم موسى ديابي، مقابل انتقال المدافع عبد الإله العمري إلى قلعة العميد.

ميركاتو الاتحاد: خطة ترميم الدفاع "ممتازة ولكنها مُكلفة".. وإياكم والصفقة التبادلية مع النصر!

يُسابق مجلس إدارة نادي الاتحاد "الزمن"؛ وذلك في محاولة لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، قبل إغلاق الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

تدعيم الفريق الأول؛ لن يكون "رفاهية" بالنسبة للإدارة الاتحادية، بل هو أمر ضروري لإحتواء الغضب الجماهيري الكبير.

نعم.. جماهير الاتحاد تُعيش في حالة غضب شديدة؛ بعد التراجع الكبير في أداء ونتائج الفريق، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.