ميركاتو الاتحاد: خطة ترميم الدفاع "ممتازة ولكنها مُكلفة".. وإياكم والصفقة التبادلية مع النصر!

بعيدًا عن المبلغ المطلوب.. يجب الوقوف على إمكانات النجوم الثلاثة؛ الذين رشحهم نادي الاتحاد لتدعيم مركز قلب الدفاع، وهم: "عبدالإله العمري، جهاد ذكري ووليد الأحمد".

* أولًا: عبدالإله العمري "29 سنة - النصر":

مدافع بخبرات كبيرة للغاية، وذلك بحكم تواجده في نادٍ جماهيري بحجم النصر؛ كما أنه يُجيد مهارات التمرير بشكلٍ رائع، ما يُساهم في بناء اللعب من الخلف للأمام.

ويمتاز العمري كذلك بالقوة البدنية؛ إلى جانب التضحيات الكبيرة في الالتحامات، والكرات المشتركة مع المنافسين.

إلا أن أكثر ما يُعيب هذا المدافع المخضرم؛ هو "الاندفاع الزائد" في بعض اللقطات، الذي يجعله يتسبب في ركلات جزاء أو الحصول على "كروت ملونة".

* ثانيًا: وليد الأحمد "26 سنة - التعاون":

أبرز ما يُميّز هذا المدافع الدولي؛ هو التمركز الذكي فوق أرضية المستطيل الأخضر، إلى جانب قراءة لعب المنافس.

أيضًا.. يتمتع الأحمد بقوة بدنية كبيرة؛ مع الصلابة في الالتحامات الهوائية والأرضية، التي تحبط الكثير من الهجمات.

وما يُعيب هذا المدافع؛ هو "البطء النسبي" في تغطية المساحات، الأمر الذي يمنح المنافس أفضلية أمامه في هذه الجزئية.

* ثالثًا: جهاد ذكري "24 سنة - القادسية":

يُعد المثال الحي في الملاعب السعودية، لمفهوم المدافع العصري؛ وذلك بسبب مجموعة من الأمور؛ على النحو التالي:

1- إمكانية اللعب بنفس الجودة؛ في خطتي الرباعي أو الثلاثي الدفاعي.

2- تطبيق أسلوب الضغط العالي؛ بطريقة أكثر من رائعة.

3- التغطية المميّزة على الظهيرين.

وأكثر ما يُعيب ذكري حقًا؛ هو أنه أحيانا ما يرتكب "هفوات سهلة" بسبب عدم التركيز، خاصة في المباريات الكبيرة.