"كان مثل الضمادة للترفيه والتسلية" .. مراسلة إسبانية تكشف أسرار جديدة عن علاقتها مع بنزيما

وفي سياق متصل قالت المراسلة الإسبانية، إنها كانت تعرف جيدًا، أن علاقتها مع بنزيما ليس لها مستقبل، ولم تتوقع ارتباطهما على المدى البعيد لفترة طويلة.

وواصلت حديثها:"كنت أعرف جيدًا أننا لن نصل إلى أي شيء، ذهبت للعشاء معه مرتين، وعندما فاز بدوري أبطال أوروبا اصطحبني من منزلي، القصة كانت طريفة للغاية، ربما أعجبه أنني لم أمتلك الكثير من الخبرة في كل شيء بهذه المرحلة من حياتي".

وأوضحت أن القصة تعقدت كثيرًا بعدما أصبحت المقابلات علنية، وكشفت:"خافيير نيجري اتصل بي وأخبرني بأنني سأكون على خلاف صحيفة "إل موندو"، في البداية أنكرت ولكن هذا لم يفيد، المعلومات تم تسريبها من داخل غرفة ملابس فريقه بالإضافة إلى المحيطين بي".

واستكملت:"تم ذكر تفاصيل مواعيد حقيقية تمت بيني أنا وبنزيما، لم يكن يعلم بالأمر سوى 3 من صديقاتي، إحداهن هي من قامت بتسريب الخبر لأنها تدربت بتلك الصحيفة التي نشرت التقرير عن علاقتي به".