علي سمير

"كان مثل الضمادة للترفيه والتسلية" .. مراسلة إسبانية تكشف أسرار جديدة عن علاقتها مع بنزيما

لا تحمل أي ضغينة تجاه المهاجم الفرنسي بعد انتهاء علاقتها به

كشفت الصحفية الإسبانية مارتا ريسكو، عن كواليس جديدة تخص التكهنات التي سبق أن انتشرت حول علاقتها بكريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد السابق والاتحاد الحالي.

مارتا تعتبر من أشهر الصحفيات في التلفزيون الإسباني، وبدأت مسيرتها في عدة برامج على رأسها "Jugones" و "إل شيرينجيتو"، كما ظهرت في بعض الأعمال الأخرى، مما جعلها تكتسب شهرة واسعة لدى جمهور كرة القدم في البلاد.

    بداية العلاقة

    مارتا سبق أن تطرقت منذ بضعة أشهر، إلى العلاقة التي جمعتها ببنزيما، حيث قابلته للمرة الأولى في 2013 عندما كانت تعمل في برنامج "إل شيرينيجتو" وبدأت التكهنات تظهر بتلك الفترة حول ارتباطها بنجم ريال مدريد السابق.

    وقالت مارتا بتلك الفترة:"كان هناك بعض التقارب بيننا، لم تكن علاقة رومانسية بالمعنى الحرفي المعروف، التقيت به أكثر من مرة دون وجود أي شيء عاطفي".

    تصريحات جديدة تكشف المزيد من التفاصيل

    وفي حديثها مع برنامج "No somos nadie" قالت مارتا عن طريقة تعارفها ببنزيما:"لم تكن لدي أي فكرة عن كرة القدم والرياضة بشكل عام، ولكن المذيع جوسيب بيدريرول كانت لديه فكرة مضحكة جدًا، وهي انتظار اللاعبين عند مكان توقف مروري والحديث معهم".

    وأضاف:"من هنا تعرفت على بنزيما، قضيت معه بعض اللحظات وتركت المشاعر تتحكم بي، لم يعجبني في البداية لأنني كنت معجبة بشخص آخر تجاهلني وكسر قلبي".

    وأوضحت:"بصراحة علاقتي مع بنزيما بتلك الفترة كانت بمثابة الترفيه والتسلية للتعافي من العلاقة الأخرى التي جعلتني أعاني كثيرًا، ربما كان بمثابة "الضمادة" بالنسبة لي".

  • علاقة بلا مستقبل

    وفي سياق متصل قالت المراسلة الإسبانية، إنها كانت تعرف جيدًا، أن علاقتها مع بنزيما ليس لها مستقبل، ولم تتوقع ارتباطهما على المدى البعيد لفترة طويلة.

    وواصلت حديثها:"كنت أعرف جيدًا أننا لن نصل إلى أي شيء، ذهبت للعشاء معه مرتين، وعندما فاز بدوري أبطال أوروبا اصطحبني من منزلي، القصة كانت طريفة للغاية، ربما أعجبه أنني لم أمتلك الكثير من الخبرة في كل شيء بهذه المرحلة من حياتي".

    وأوضحت أن القصة تعقدت كثيرًا بعدما أصبحت المقابلات علنية، وكشفت:"خافيير نيجري اتصل بي وأخبرني بأنني سأكون على خلاف صحيفة "إل موندو"، في البداية أنكرت ولكن هذا لم يفيد، المعلومات تم تسريبها من داخل غرفة ملابس فريقه بالإضافة إلى المحيطين بي".

    واستكملت:"تم ذكر تفاصيل مواعيد حقيقية تمت بيني أنا وبنزيما، لم يكن يعلم بالأمر سوى 3 من صديقاتي، إحداهن هي من قامت بتسريب الخبر لأنها تدربت بتلك الصحيفة التي نشرت التقرير عن علاقتي به".

  • لا توجد أي ضغينة

    وفي النهاية قالت مارتا في تصريحاتها، إنها لا تحمل أي ضغينة تجاه بنزيما، ولم تعاني كثيرًا بسبب هذه العلاقة لأنها لم تكن جادة بالشكل الكافي.

    وأوضحت:"ضحكت معه واستمتعت بوقتي، لم أفكر كثيرًا في أي خطط مستقبلية أو أي شيء آخر، اتجه لمواعدة فتاة أخرى لم أقابله بعدها على المستوى الشخصي".

    وتابعت:"بعدها بفترة كنت ألتقي به في بعض المناسبات العامة، ولم تكن هناك أي ضغينة وكانت الأجواء إيجابية بشكل كبير".

