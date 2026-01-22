N'Golo Kante Al Ittihad FansGetty Image/ Goal AR
"اتهامات قوية ضد وكيل أعمال اللاعب".. الاتحاد يحدد موقفه من بيع عقد نجولو كانتي في الشتوية

أسرار مهمة من داخل البيت الاتحادي..

لا يزال ملف النجم الفرنسي الكبير نجولو كانتي، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية، وحتى على مستوى العالم. 

كانتي البالغ من العمر 34 سنة، دخل "الفترة الحرة" من عقده مع الاتحاد، في شهر يناير الجاري؛ وسط تأكيدات عالمية على رغبة العملاق التركي فنربخشه، في التعاقد معه.

وبعض التقارير الصادرة من تركيا نفسها، أكدت خلال اليومين الماضيين؛ توصل فنربخشه إلى اتفاق مع النجم الفرنسي المخضرم، لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    الاتحاد لا ينوي بيع عقد نجولو كانتي.. ولكن!

    وفي هذا السياق.. أعلن مصدر مسؤول بنادي الاتحاد مساء اليوم الخميس، عدم وجود أي نية لدى مجلس الإدارة؛ لبيع "الستة أشهر" الأخيرة في عقد النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

    المصدر قال في تصريحات مع موقع "365Scores": "كانتي مستمر مع الفريق حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026؛ حيث لم نناقش فكرة الاستغناء عنه، أبدًا".

    ورغم ذلك.. فتح المصدر الباب أمام إمكانية الاستغناء عن النجم الفرنسي، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026"؛ حال إصرار اللاعب نفسه على الرحيل، وتلقي النادي عرضًا ماليًا مهمًا.

  • اتهامات قوية من الاتحاد إلى وكيل نجولو كانتي

    واستكمالًا لتصريحاته.. وجّه المصدر سالف الذكر، اتهامات قوية إلى وكيل أعمال النجم الفرنسي نجولو كانتي، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ محملًا إياه مسؤولية الأزمة الحالية، المتعلقة بجدل رحيل اللاعب عن النادي.

    واتهم المصدر الاتحادي، وكيل أعمال كانتي؛ بالضغط على اللاعب من أجل الرحيل عن الفريق الأول، في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وكشف المصدر عن أن وكيل أعمال النجم الفرنسي، يريد نقل اللاعب من الاتحاد إلى نادٍ آخر؛ من أجل الحصول على "عمولة مالية ضخمة"، من قيمة الصفقة.

    أرقام نجولو كانتي مع نادي الاتحاد

    صفقة انتقال نجولو كانتي البالغ من العمر 34 سنة، إلى صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2023، صاحبها الكثير من التشكيك في البداية؛ بسبب الأحاديث عن إصابات اللاعب المتكررة، في فترته الأخيرة مع نادي تشيلسي الإنجليزي.

    وعلى الرغم من ذلك.. أثبت كانتي نفسه بقوة مع الاتحاد؛ وذلك من خلال تقديم أفضل المستويات في المباريات المختلفة، ومساعدته الفريق على التتويج بالثنائية المحلية "دوري روشن للمحترفين وكأس الملك" 2024-2025.

    وبالمجمل.. لعب كانتي 102 مباراة رسمية مع العميد الاتحادي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية؛ مسجلًا خلالها 9 أهداف وصانعًا 10 آخرين.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 15 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 8 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و4 هزائم.

    الخسائر الأربع في مسابقة الدوري؛ جاءت على يد الفريق النصراوي ضمن منافسات الأسبوع الرابع، وضد الهلال والأهلي والاتفاق في الجولات السادسة والثامنة والـ16 - على التوالي -.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

