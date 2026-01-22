"اتهامات قوية ضد وكيل أعمال اللاعب".. الاتحاد يحدد موقفه من بيع عقد نجولو كانتي في الشتوية

لا يزال ملف النجم الفرنسي الكبير نجولو كانتي، متوسط ميدان فريق الاتحاد الأول لكرة القدم؛ يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام السعودية، وحتى على مستوى العالم.

كانتي البالغ من العمر 34 سنة، دخل "الفترة الحرة" من عقده مع الاتحاد، في شهر يناير الجاري؛ وسط تأكيدات عالمية على رغبة العملاق التركي فنربخشه، في التعاقد معه.

وبعض التقارير الصادرة من تركيا نفسها، أكدت خلال اليومين الماضيين؛ توصل فنربخشه إلى اتفاق مع النجم الفرنسي المخضرم، لضمه إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".