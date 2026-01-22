Karim Benzema GOAL ONLYGoal AR
أحمد فرهود

لا تأمنوا مكر كريم بنزيما يا الاتحاد: فكرة ارتداء قميص الهلال "مستبعدة الآن".. وسيناريو مكرر يجعلها غير مستحيلة!

لغز مستقبل بنزيما يتصاعد داخل نادي الاتحاد..

"الغموض".. هي الكلمة السائدة حاليًا في مستقبل المهاجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مع فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد صيف 2023؛ قادمًا من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، الذي مثّله على مدار 14 موسمًا  كاملًا.

ووقع بنزيما على عقود تربطه بالعميد الاتحادي لمدة 3 سنوات؛ ما يعني أنه دخل "الفترة الحرة" في يناير الجاري، والتي تسمح له بالتوقيع لأي نادٍ آخر.

ورغم دخوله "الفترة الحرة"؛ لم يتحرك مسؤولو الاتحاد حتى الآن، لتمديد عقد المهاجم الفرنسي المخضرم لسنواتٍ أخرى.

هذا الأمر يقودنا لسؤال مهم؛ وهو: "هل توجد نية أساسًا لدى الإدارة الاتحادية من أجل تجديد عقد كريم بنزيما؟!".

أما السؤال الآخر الذي يطرح نفسه أيضًا، في هذا الملف المثير؛ هو: "إلى أين سيذهب بنزيما حال الرحيل عن نادي الاتحاد بشكلٍ رسمي؟!".

المثير في الأمر أن اسم عملاق الرياض الهلال، ظهر على الساحة مؤخرًا؛ كأبرز الخيارات المتاحة أمام بنزيما، حال الرحيل عن الاتحاد في الفترة القادمة.

ونحن سنحاول من ناحيتنا، تقديم إجابة على هذين السؤالين؛ وفقًا لمجموعة من الحقائق والتصريحات، إلى جانب قراءة للمشهد الحالي..

  • 3 سيناريوهات في مستقبل كريم بنزيما مع الاتحاد

    في البداية.. يجب أن نؤكد أنه لا يوجد أي مسؤول رسمي، يريد تأكيد أو نفي رغبة إدارة نادي الاتحاد، في تجديد عقد الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من عدمه.

    هذا الصمت الكبير من المسؤولين الاتحاديين؛ يقودنا إلى مجموعة من السيناريوهات بخصوص مستقبل بنزيما، على النحو التالي:

    * أولًا: بيع "الستة أشهر الأخيرة" من عقده؛ وذلك قبل إغلاق الميركاتو الشتوي.

    * ثانيًا: استمراره حتى نهاية عقده في 30 يونيو 2026؛ ثم الرحيل بشكلٍ مجاني.

    * ثالثًا: تجديد عقده لمدة موسم أو موسمين أخريين؛ ثم الرحيل أو الاعتزال نهائيًا.

    والواقع يقول إن بنزيما لن يرحل عن الاتحاد في يناير الحالي؛ وذلك لاستحالة التخلي عن لاعب بهذا الحجم في منتصف الموسم، إلى جانب ضيق الوقت أساسًا فيما تبقى من "الميركاتو الشتوي".

    إذًا.. أصبح هُناك خيارين أما الرحيل مجانًا بعد نهاية عقده، في 30 يونيو من عام 2026، أو التمديد لموسم أو اثنين أخريين.

    ووفقًا لما أعلنه مصدر مسؤول في الاتحاد لموقع "365Scores"، في الساعات القليلة الماضية، أن الإدارة تريد استمرار بنزيما في صفوف الفريق الأول؛ إلا أن هذه الأم مع صندوق الاستثمارات السعودي، مثل حالة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو ونادي النصر.

    رونالدو الذي انضم إلى النصر في يناير 2023، كان من المقرر أن ينتهي عقده في 30 يونيو الماضي؛ إلا أن المسؤولين السعوديين جددوا معه لمدة عامين أخرين، ليضمنوا استمراره حتى ختام موسم 2026-2027 على الأقل.

  • خطط المسؤولين السعوديين مع النجوم "كبار السن"

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن إدارة صندوق الاستثمارات السعودي لملف النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم فريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    طبعًا.. بقاء نجم بحجم بنزيما، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، هو أمر مهم للغاية؛ لأسباب ترويجية وتسويقية، أكثر منها فنية.

    إلا أن الفترات الماضية، شهدت الكثير من الأخبار بخصوص هذا الشأن؛ والتي يُمكن تلخيصها في مجموعة نقاط، على النحو التالي:

    * أولًا: مراجعة عقود النجوم كبار السن، والتي تنتهي في 30 يونيو 2026؛ والتي تكون لجنة الاستقطابات وصندوق الاستثمارات المسؤول عنها.

    * ثانيًا: تتضمن المراجعة ما إذا كانت قيمة عقود هؤلاء النجوم؛ تتناسب مع الأداء الفني والتسويقي داخل وخارج الملعب.

    * ثالثًا: بناء على هذه المراجعة سالفة الذكر؛ من الممكن تقديم عروض بقيمة مالية أقل إلى هؤلاء النجوم للتجديد.

    * رابعًا: إذا تم تقديم عروض مالية أقل للتجديد؛ سيبقى معرفة قرار هؤلاء النجوم سواء بالموافقة أو الرفض.

    لذلك.. فإن بنزيما الذي سيقترب من عامه الـ39، عند نهاية الموسم الرياضي الحالي؛ قد يتحصل على عرض مالي أقل من السابق، لتجديد عقده مع نادي الاتحاد.

    وهذا الاحتمال لن يكون بغريب؛ خاصة أن المهاجم الفرنسي أصبح يُعاني بدنيًا بشكلٍ كبير، ولا يقدّم مردود فني كبير طوال الموسم.

  • فكرة لعب كريم بنزيما بقميص نادي الهلال مستبعدة الآن!

    الآن.. لننتقل إلى جانب آخر في تقريرنا؛ وهو مُتعلق بالأخبار المنتشرة بشأن إمكانية انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، من نادي الاتحاد إلى عملاق الرياض الهلال.

    هُنا.. وجدنا مصدر مسؤول بنادي الاتحاد يرد عبر موقع "356Scores"؛ بأنه لا صحة لانتقال بنزيما إلى الهلال، وأن اللاعب لن يرتدي قميص أي فريق آخر في السعودية غير العميد.

    لكننا يجب أن نتساءل هُنا: "هل هذه معلومة مؤكدة من اللاعب نفسه.. أم مجرد تصريحات من مسؤول اتحادي فقط؟!".

    إذا كانت المعلومة التي صرح بها المصدر المسؤول، نابعة من تأكيدات من اللاعب نفسه؛ فهذا سيقودنا إلى حلين لا ثالث لهما:

    * أولًا: تجديد بنزيما عقده مع الاتحاد لموسم آخر أو أكثر.

    * ثانيًا: رحيل بنزيما خارج السعودية بالكامل بعد 30 يونيو 2026.

    واسم بنزيما ارتبط أساسًا بوجهتين محتملتين، حال الرحيل عن الاتحاد؛ وهما الانتقال إلى الدوري التركي، أو العودة إلى فريق طفولته أولمبيك ليون الفرنسي.

    وبالمقابل.. إذا كانت هذه المعلومة مجرد تصريح من مسؤول اتحادي فقط، وليس نابعة من المهاجم الفرنسي نفسه؛ فهُنا يجب أن نقول لأبناء العميد "لا تأمنوا غدر هذا اللاعب".

    نعم.. جميعنا نتذكر ما حدث صيف 2024؛ عندما أراد بنزيما الرحيل عن الاتحاد والانتقال إلى نادي الشباب، حسب تصريحات مسؤولي الليث أنفسهم.

    بنزيما وقتها دخل في خلافات مع الإدارة الاتحادية، والأجهزة الفنية المتعاقبة؛ بدرجة أنه هدد بالسماح له بالانتقال إلى الشباب، أو الرحيل عن السعودية.

    ولم يتم السيطرة على كريم بنزيما؛ إلا بعد إشراكه في خطة بناء فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2024، حيث جلب مجموعة من المقربين منه أمثال: "المدير الفني الفرنسي لوران بلان، مواطنه الجناح الأيمن موسى ديابي ومتوسط الميدان الجزائري حسام عوار".

    وكان نتيجة ذلك؛ هو السيطرة المحلية في الموسم الرياضي الماضي 2024-2025، بالحصول على دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين.

  • مؤشرات اتحادية مقلقة فلا تأمنوا غدر كريم بنزيما

    رغم جلب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عددًا من المقربين منه إلى نادي الاتحاد؛ إلا أنه قد يكرر ما فعله سابقًا، عندما هدد بالرحيل عن المملكة السعودية.

    بمعنى.. قد يخيّر بنزيما، المسؤولين عن الرياضة السعودية، عند التفاوض معه لتجديد عقده مع الاتحاد مثلًا؛ بأن يبقى في المملكة مع أي نادٍ أخر، أو يرحل عن البلاد نهائيًا.

    وقد تكون هُناك مؤشرات لذلك، إذا كانت التصريحات سالفة الذكر نابعة من مسؤول اتحادي وليس اللاعب نفسه؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: الاتحاد أقال المدير الفني لوران بلان المقرب منه، مطلع الموسم الحالي.

    * ثانيًا: هُناك مؤشرات قوية للغاية بشأن رحيل صديقه الفرنسي نجولو كانتي، بنهاية الموسم الحالي.

    * ثالثًا: الحالة الفنية السيئة التي وصل إليها الاتحاد، في الموسم الرياضي الحالي.

    وظهر بنزيما محبطًا في مباريات الاتحاد الأخيرة؛ وخاصة بعد الخسارة (1-2) أمام نادي القادسية، في الجولة 17 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    الحالة السيئة التي وصل إليها الاتحاد، تجعله مرشحًا للخروج بـ"صفر ألقاب" في الموسم الحالي؛ مع عدم حجز مقعد مؤهل للبطولات القارية، في العام الرياضي القادم.

    وكل ذلك قد يقود كريم بنزيما، للرحيل عن العميد الاتحادي؛ وذلك بنهاية عقده بشكلٍ رسمي، في 30 يونيو القادم.

  • كريم بنزيما يتناسب مع أسلوب نادي الهلال.. ولكن!

    وأخيرًا.. لنتطرق سريعًا إلى فكرة؛ هل يتناسب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما مع نادي الهلال أساسًا، أم لا.

    المعروف أن فريق الهلال الأول لكرة القدم، يُعاني على المستوى الهجومي؛ حتى ولو سجل الكثير من الأهداف، مع مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي.

    إلا أنه بصفة عامةٍ؛ يوجد حالة من عدم الرضا على مستوى الأوروجوياني داروين نونيز والبرازيلي ماركوس ليوناردو، ثنائي هجوم الزعيم الهلالي.

    ومن هُنا.. قد يفيد بنزيما، فريق الهلال الأول لكرة القدم، من ناحيتين مهمتين للغاية، خاصة إذا لم يتم العثور على مهاجم جديد في الفترة القادمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: بنزيما ما يزال يملك حاسة تهديفية كبيرة؛ ومع فريق مثل الهلال يصل كثيرًا لمرمى المنافسين، فأن أرقامه قد تزيد.

    * ثانيًا: بنزيما ليس مجرد رأس حربة تقليدي؛ فهو يُشارك في اللعب كثيرًا مع باقي زملائه، وهو ما يحبه الهلال بالفعل.

    لكن يبقى العامل البدني وكثرة إصابات بنزيما، مع تقدمه في العمر بالطبع؛ عوامل قد تمنع نادي الهلال من التفكير في التعاقد مع بنزيما، والبحث عن خيارات أخرى

    ولا يتبقى أمامنا الآن؛ سوى انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، لمعرفة "الكلمة الأخيرة" في مستقبل كريم بنزيما.

