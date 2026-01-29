Goal.com
مباشر
Al-Ittihad v Abha Club - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
محمود خالد

أخبار الاتحاد اليوم | كريم بنزيما يعلن العصيان .. عرض جديد لكانتي وشرط إعارة ديابي للإنتر يحبط العميد!

تعرف على أبرز أخبار نادي الاتحاد اليوم الخميس 29 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس الموافق التاسع والعشرين من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.

  • Al Ittihad v Al Shabab - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    عصيان كريم بنزيما

    "اعتبره إهانة لتاريخه".. كريم بنزيما يعلن "العصيان" على الاتحاد بسبب عرض فهد سندي

    يبدو أن عشاق نادي الاتحاد في كل مكان، سيكونون على موعد مع "الفصل الأخير" في مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم.

    بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الاتحاد حتى 30 يونيو 2026؛ حيث دخل "الفترة الحرة" في يناير الجاري، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر.

    • إعلان
  • N'golo Kante IttihadGetty

    فنربخشة يواصل التحرك من أجل كانتي

    لا تزال إدارة نادي فنربخشة، تواصل التحرك من أجل الظفر بتوقيع النجم الفرنسي نجولو كانتي، رغم الإشارة، إلى تمسك الاتحاد، ببقاء اللاعب لحين انتهاء عقده، الذي يستمر حتى الصيف المُقبل.

    وذكر الصحفي التركي ياجيز سابونكوجلو، بأن فنربخشه قدم عرضًا جديدًا بقيمة "4" ملايين يورو، من أجل شراء المدة المتبقية من عقد كانتي، الذي دخل الفترة الحرة في عقده مع الاتحاد، مضيفًا أن اللاعب سيخطر إدارة الاتحاد بقراره عقب مباراة اليوم، أمام الفتح.

  • Moussa Diaby GOAL ONLYGoal AR

    إنتر يريد موسى ديابي ورد اتحادي

    أبدى مسؤولو نادي إنتر، رغبتهم في التعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي، من الاتحاد، فيما أوضح الصحفي فابريتسيو رومانو، أن المدرب كريستيان كيفو، أبدى موافقته النهائية على الصفقة، وينتظر الجميع الضوء الأخضر من الاتحاد، لإضفاء الطابع الرسمي على الأمور.

    وأوضح رومانو أن إنتر يرغب في استعارة موسى ديابي، مع بند خيار الشراء، مقابل 35 مليون يورو، وقد وافق الفرنسي على العرض، إلا أن إتمام الصفقة مرهون بموافقة الاتحاد.

    جاء ذلك بالتزامن مع ما ذكره الإعلامي ماجد هود، المُقرب من البيت الاتحادي، بأن العميد رفض عرض الإنتر بشأن ديابي، والذي تضمن التعاقد معه على سبيل الإعارة، مقابل دفع نسبة 5% من راتبه فقط، والباقي يتحمله الاتحاد.

    وتحدث هود عن مستقبل الثنائي صالح الشهري وعبد الرحمن العبود، مؤكدًا أن الإدارة الاتحادية متمسكة بهما، برفقة جميع اللاعبين الدوليين رغم الضغوط للرحيل.

    هدفان فسباب فإشارة مثيرة .. عندما أغضب موسى ديابي جمهور إنتر!

    يبدو وأن موسى ديابي قد قرر إنهاء رحلته في المملكة العربية السعودية والعودة مجددًا للملاعب الأوروبية، الأنباء تشير إلى اتفاق شخصي مع إنتر الذي تقدم بعرض أولى لاستعارة اللاعب مع أحقية ضمه مقابل 35 مليون يورو، وإن كان الاتحاد قد رفض هذا العرض ولكن المؤشرات تقول إن الصفقة قد تتم في نهاية الأمر.

    موسى ديابي: نعم للهروب من "متاعب الاتحاد".. وشكرًا لـ"العدو كونسيساو" الذي جهز اللاعب لإنتر

    بين بريق دوري روشن السعودي للمحترفين وطموحات القارة العجوز؛ يبدو أن رحلة النجم الفرنسي موسى ديابي مع نادي الاتحاد، وصلت إلى مفترق طرق مفاجئ.

  • اتهام خطير من مسؤول اتحاد الكرة السابق للرابطة

    اتهم الرابطة بأخذ أموال الاتحاد .. الأمير نواف بن محمد: ثنائي النصر كان ذاهبًا للهلال لولا رونالدو!

    أطلق الأمير نواف بن محمد، مسؤول الهلال السابق والعضو الذهبي، تصريحات من العيار الثقيل، فيما يتعلق بحقوق الزعيم، وأزمة في قرارات الاتحاد السعودي لكرة القدم، فضلًا عن كواليس انتقال ثنائي مرشح للهلال إلى صفوف النصر، بسبب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، فيما توقع أن يذهب لقب دوري روشن، هذا الموسم، إلى أحد ناديي الأهلي أو الهلال.

  • الاتحاد في دوري روشن السعودي

    ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

    جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، القنوات الناقلة والترتيب

    تعرف على جدول مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026 على مدار الموسم، وما هي القنوات الناقلة للمباريات؟ وترتيب الدوري السعودي...

    جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2025-2026....

    جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026

    تعرف على جدول ترتيب هدافي دوري روشن السعودي 2025-2026...

  • Al Ittihad v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 17 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

دوري روشن السعودي
الفتح crest
الفتح
الفتح
الاتحاد crest
الاتحاد
الاتحاد
0