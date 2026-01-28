Goal.com
Al Ittihad v Al Shabab: Saudi King's CupGetty Images Sport
أحمد فرهود

"اعتبره إهانة لتاريخه".. كريم بنزيما يعلن "العصيان" على الاتحاد بسبب عرض فهد سندي

كواليس مثيرة من داخل البيت الاتحادي..

يبدو أن عشاق نادي الاتحاد في كل مكان، سيكونون على موعد مع "الفصل الأخير" في مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع الفريق الأول لكرة القدم.

بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الاتحاد حتى 30 يونيو 2026؛ حيث دخل "الفترة الحرة" في يناير الجاري، والتي تسمح له بالتوقيع مع أي فريقٍ آخر.

  • كواليس "خلاف" كريم بنزيما مع رئيس الاتحاد فهد سندي

    وفي هذا السياق.. فجّر الإعلامي الرياضي محمد البكيري، مفاجأة من العيار الثقيل؛ بشأن غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، عن مباراة فريقه الاتحاد ضد نادي الفتح.

    الاتحاد يحل ضيفًا على الفتح، مساء غدٍ الخميس، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026.

    وتفاجأ عشاق العميد بـ"غياب" بنزيما، عن السفر مع بعثة الفريق الأول التي تستعد لمواجهة الفتح، دون أي توضيحات رسمية.

    غموض غياب النجم الفرنسي استمر؛ إلى أن كشف البكيري عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" مساء اليوم الأربعاء، عن أنه يعود لـ"خلافات" بشأن تجديد العقد.

    وأوضح الإعلامي الرياضي أن بنزيما اجتمع مع فهد سندي، رئيس شركة نادي الاتحاد، في الساعات الماضية، من أجل بحث تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026؛ إلا أنه خرج غاضبًا للغاية.

    سبب غضب بنزيما؛ هو أن سندي عرض عليه التجديد لعامين، بمبلغ أقل من المتفق عليه بينهما سابقًا.

    هُنا وحسب البكيري دائمًا، شعر كريم بنزيما أن العرض الجديد "إهانة" لتاريخه، كأفضل لاعب في العالم قبل عامين، إلى جانب كونه العنصر الرئيس في تتويج الفريق بثنائية دوري روشن السعودي للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين 2024-2025؛ ليقرر عدم السفر مع بعثة العميد، لمواجهة الفتح.

  • تأكيدات على رفض مشاركة كريم بنزيما مع الاتحاد

    المعلومات التي ذكرها محمد البكيري؛ أكدها الإعلامي الرياضي الآخر سانتي أونا، موضحًا أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، رفض المشاركة في مباراة فريقه الاتحاد ضد نادي الفتح.

    أونا أعلن عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الأربعاء، عدم رضا بنزيما على العرض المقدم إليه؛ من أجل تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، والذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    وعن ذلك يقول أونا؛ بالحرف: "المهاجم الفرنسي غير راضٍ عن العقد الجديد، وأبلغ النادي أنه لن يشارك في المباراة القادمة.. بنزيما هو من اتخذ القرار بنفسه".

    مسيرة كريم بنزيما مع نادي الاتحاد

    النجم الفرنسي كريم بنزيما البالغ من العمر 38 سنة، انضم إلى الاتحاد في صيف عام 2023؛ قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد.

    ولم يقدّم بنزيما المستوى المنتظر منه، في الموسم الأول 2023-2024؛ وسط معاناته من عديد الإصابات، ودخوله في مشاكل مع الأجهزة الفنية.

    وكان النجم الفرنسي قريبًا من الرحيل عن الفريق الاتحادي، في صيف عام 2024 - حسب عديد التقارير -؛ قبل أن يحصل على وعد من المسؤولين عن الرياضة السعودية، بإشراكه في بناء مشروع العميد الجديد.

    وبالفعل.. شارك بنزيما في خطط الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي "2024"، وساهم في جلب بعض الصفقات؛ مثل المدير الفني لوران بلان - الذي تم إقالته فيما بعد -، متوسط الميدان حسام عوار والجناح موسى ديابي.

    كل ذلك ساهم في سيطرة الاتحاد المحلية خلال موسم 2024-2025، بالحصول على ثنائية دوري روشن وكأس خادم الحرمين الشريفين؛ بينما أحرز بنزيما نفسه 25 هدفًا مع 9 تمريرات حاسمة، في 33 مباراة رسمية بمختلف المسابقات.

    وفي بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.. شهد أداء اللاعب تذبذبًا كبيرًا؛ ولكنه بدأ يستعيد بعض من مستوياته، مؤخرًا.

    وبالمجمل.. سجل كريم بنزيما 54 هدفًا وصنع 17 آخرين، خلال 83 مباراة رسمية بقميص نادي الاتحاد؛ منذ الانضمام إليه في صيف 2023، وحتى الآن.

    مشوار نادي الاتحاد في الموسم الرياضي الحالي

    فريق الاتحاد الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بخسارة لقب كأس السوبر السعودي.

    خسارة الاتحاد لقب السوبر، مطلع الموسم الرياضي الحالي؛ جاءت بعد السقوط أمام فريق النصر الأول لكرة القدم (1-2)، في دور نصف النهائي.

    كما خاض الاتحاد 17 مباراة في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين - حتى الآن -؛ محققًا خلالها 9 انتصارات، مقابل ثلاثة تعادلات و5 هزائم.

    وقاريًا.. سقط الاتحاد في مباراتيه ضد الوحدة وشباب الأهلي دبي الإماراتيين، في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية؛ قبل تحقيق فوزين كبيرين على نادي الشرطة العراقي (4-1)، وضد الشارقة الإماراتي بثلاثية نظيفة.

    لكن.. الاتحاد عاد وسقط في دوري أبطال آسيا "النخبة" مجددًا؛ وذلك بخسارته الكبيرة ضد الدحيل القطري في الجولة الخامسة، وبأربعة أهداف لاثنين.

    وانتفض العميد قاريًا؛ وذلك من خلال تحقيق انتصار صعب للغاية (1-0) على ناساف كارشي الأوزباكي، في الجولة السادسة من مرحلة الدوري.

    أما في كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ فنجح الفريق الاتحادي في التأهُل إلى دور نصف النهائي، ضاربًا موعدًا مع نادي الخلود.

