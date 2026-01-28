Goal.com
دوري روشن السعودي
team-logoالفتح
team-logoالاتحاد
ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف الفتح، نظيره الاتحاد، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد ميدان تمويل الأولى.

الاتحاد يدخل المباراة وعينه على مواصلة الفوز كي يقترب من المراكز المتقدمة وهو الذي يحتل المركز السادس برصيد 30 نقطة في دوري يحمل لقبه، بينما يحتل الفتح المركز العاشر برصيد 21 نقطة.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم الخميس 29 يناير 2026، على استاد ميدان تمويل الأولى.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانيةجعفر الصليح

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة الفتح ضد الاتحاد

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوزيه جوميز

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيرجيو كونسيساو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج الفتح والاتحاد في المباريات الأخيرة

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
7/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين الفتح والاتحاد في المباريات الخمس الأخيرة

الفتح

آخر 5 مباريات

الاتحاد

1

انتصار

0

تعادل

4

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب الفتح والاتحاد في دوري روشن السعودي 2025-2026

