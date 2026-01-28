Goal.com
أحمد فرهود

موسى ديابي: نعم للهروب من "متاعب الاتحاد".. وشكرًا لـ"العدو كونسيساو" الذي جهز اللاعب لإنتر

هل تنتهي رحلة ديابي مع الاتحاد أسرع من المتوقع؟!..

بين بريق دوري روشن السعودي للمحترفين وطموحات القارة العجوز؛ يبدو أن رحلة النجم الفرنسي موسى ديابي مع نادي الاتحاد، وصلت إلى مفترق طرق مفاجئ.

وفي الوقت الذي كانت تنتظر فيه جماهير الاتحاد، استعادة ديابي أفضل مستوياته مع الفريق؛ بدأت رياح مدينة ميلانو تهب بقوة، حاملة معها عرضًا لا يُمكن رفضه من العملاق الإيطالي إنتر.

المقصود هُنا إغراء اللعب في أحد عمالقة أوروبا، وليس العرض المالي بالطبع؛ والذي لا يمكن مقارنته أبدًا مع ما يتحصل عليه في المملكة العربية السعودية، بقميص العميد الاتحادي.

وبالفعل.. أعلن الصحفيان فابريتسيو رومانو وجيانلوكا دي مارزيو، "موافقة" ديابي على الانتقال إلى إنتر؛ مع الضغط على إدارة الاتحاد وصندوق الاستثمارات السعودي، للسماح له بالرحيل.

وما بين عرض الإنتر وضغط اللاعب للرحيل؛ سنحاول من ناحيتنا الوقوف على بعض النقاط المهمة، في ملف موسى ديابي والاتحاد الساخن..

    هروب موسى ديابي من "متاعب الاتحاد" الكبيرة

    "نجوم الاتحاد غير سعداء ويشعرون بالغضب"!.. هكذا صرح البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم.

    كونسيساو خرج بهذه التصريحات، بعد فوز الاتحاد (2-1) على الأخدود، ضمن منافسات الجولة 18 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2025-2026؛ حيث لخص ذلك، الحال الصعب الذي يعيشه النادي "إداريًا وفنيًا".

    وأكد كونسيساو أن الفريق الاتحادي يُعاني من نقصٍ كبير في صفوفه، مع عجز الإدارة على التعاقد مع صفقات جديدة؛ وهو ما يُمثل ضغطًا على اللاعبين، سواء في التدريبات أو المباريات.

    وأضاف المدير الفني البرتغالي: "عندما يشعُر اللاعبين بالتعب؛ يبدأون في التفكير بأشياء مختلفة غريبة".

    ولم يمر سوى يومين فقط على تصريحات سيرجيو كونسيساو؛ حتى ظهرت أخبار رغبة النجم الفرنسي موسى ديابي، في الرحيل عن الاتحاد.

    هذا يجعلنا نتأكد من أن نجوم الاتحاد - من بينهم ديابي بالطبع -، لا يشعُرون بالسعادة داخل النادي؛ ما أنعكس على مستواهم السيئ فوق أرضية الملعب، مع التذبذب الكبير في النتائج.

    ويُعاني النجم الفرنسي أساسًا من ضغوطات شخصية حاليًا؛ وذلك بسبب الانتقادات الجماهيرية العنيفة ضده من عشاق الاتحاد، بسبب انخفاض مستواه في 2025-2026 بالمقارنة مع الموسم الماضي.

    وبالتالي.. من المنطقي أن يطلب اللاعب الذي لا يشعر بالسعادة في ناديه، "الرحيل" عندما تتاح له الفرصة لذلك؛ مثلما يحدث مع ديابي حاليًا، الذي منحه القدر إمكانية تمثيل عملاق أوروبي بحجم إنتر.

    * أرقام موسى ديابي مع نادي الاتحاد:

    - مباريات: 52.

    - دقائق: 4.307.

    - مساهمات تهديفية: 35.

    - أهداف: 8.

    - تمريرات حاسمة: 27.

    عصفوران بحجر واحد.. موسى ديابي والعودة لأبطال أوروبا ومنتخب فرنسا

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ سنتحدث الآن عن فرصة انتقال الجناح الفرنسي موسى ديابي، من نادي الاتحاد إلى العملاق الإيطالي إنتر.

    ديابي إذا انضم إلى إنتر؛ سيعود بذلك إلى الملاعب الأوروبية من الباب الكبير، بعدما سبق له تمثيل "فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان، باير ليفركوزن الألماني وأستون فيلا الإنجليزي".

    وبالطبع.. التواجد مع إنتر، سيجعله يُشارك مجددًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا؛ وذلك بعد غياب 3 سنوات ونصف تقريبًا، وتحديدًا عندما كان يرتدي قميص باير ليفركوزن.

    وإذا تألق النجم الفرنسي في صفوف إنتر؛ فذلك سيسهل له الانضمام إلى منتخب بلاده، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

    ويُغيب موسى ديابي عن المنتخب الفرنسي؛ منذ أن انضم إلى صفوف فريق الاتحاد الأول لكرة القدم صيف 2024، أي منذ غادر الملاعب الأوروبية.

    وبالتأكيد.. هذا عامل يجعل ديابي يُصر على الانتقال إلى صفوف إنتر؛ قبل 6 أشهر فقط من انطلاق بطولة كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    * أرقام موسى ديابي مع منتخب فرنسا:

    - مباريات: 11.

    - دقائق: 358.

    - مساهمات تهديفية: 1.

    - أهداف: 0.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    تجربة إيطالية سابقة قد تفيد موسى ديابي مع إنتر

    بعد ما ذكرناه في السطور الماضية؛ يجب الإشارة إلى أن النجم الفرنسي موسى ديابي، ليس بغريب عن الملاعب الإيطالية.

    ولعب ديابي في إيطاليا سابقًا، وإن كانت لفترة قصيرة جدًا؛ وفي تجربة لا يُمكن وصفها بالناجحة، ولكنها ستفيده على الأقل إذا انضم إلى إنتر في الميركاتو الشتوي الحالي "يناير 2026".

    وخرج ديابي "معارًا" من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان إلى نادي كروتوني الإيطالي؛ وذلك في يناير من عام 2018، ولمدة 6 أشهر فقط.

    وقتها.. شارك ديابي في 4 مباريات فقط مع كروتوني، بواقع مواجهتين مع فريق تحت 19 سنة، ومثلهما مع الفريق الأول لكرة القدم.

    * أرقام موسى ديابي مع نادي كروتوني:

    - مباريات: 4.

    - مساهمات تهديفية: 2.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 1.

    والمساهمتان اللتين قاما بهما النجم الفرنسي مع كروتوني؛ كانا بقميص فريق تحت 19 سنة، وليس على مستوى الكبار.

    موسى ديابي جاهز للإنتر والفضل لـ"العدو" سيرجيو كونسيساو

    أخيرًا.. لنتطرق إلى مدى مناسبة أسلوب النجم الفرنسي موسى ديابي، الذي يجيد في مركز الجناح الأيمن؛ مع العملاق الإيطالي إنتر، بقيادة المدير الفني الروماني كريستيان كيفو.

    إنتر كيفو يلعب بأسلوب "3-5-2"؛ بينما ديابي يجيد في طريقتي "4-3-3" و"4-2-3-1"، كجناح أيمن صريح.

    وهُنا.. إذا انضم ديابي إلى فريق إنتر الأول لكرة القدم؛ سنكون أمام احتمالين، على النحو التالي:

    * أولًا: تغيير كيفو أسلوب لعب إنتر؛ أو على الأقل "المرونة" في التنويع بين الخطط التكتيكية، سواء في المباراة نفسها أو من لقاء إلى آخر.

    * ثانيًا: تكيف ديابي نفسه مع أسلوب إنتر؛ وذلك بأن يلعب كوسط أيمن في خطة "3-5-2"، بدلًا من مركزه المعتاد كجناح.

    وإذا تعمقنا في الحديث عن النقطة الثانية؛ سنجد أن ديابي بدأ يعتاد على مهام "الوسط الأيمن"، في فترته الأخيرة مع نادي الاتحاد.

    نعم.. البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لنادي الاتحاد، كان يقوم أثناء مجريات بعض المباريات، بتحويل طريقة اللعب إلى "3-5-2"؛ مع ترحيل مهند الشنقيطي إلى الجانب الأيسر، وإعطاء مهام "الوسط الأيمن" إلى ديابي.

    ليس هذا فقط.. بل أن ديابي في كثير من الأحيان، كان يلعب كـ"مهاجم ثانٍ" في الاتحاد؛ وهو الأمر الذي يمكن أن يقوم به في إنتر؛ وذلك بالتواجد بجوار رأس حربة محطة مثل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

    أي أن المقصود، هو أن ديابي قادر على التأقلم "تكتيكيًا" مع أسلوب إنتر؛ إذا انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالطبع.

    وسيعود الفضل في ذلك بشكلٍ كبير، إلى كونسيساو الذي قاد ميلان سابقًا؛ وهو "العدو التاريخي" لإنتر، في الأساس.

