أخبار الاتحاد اليوم | موقف بيرجفاين أمام السد .. و"بنزيما لم يكن لينتقل للهلال بوجود هذا الشخص"!

أفاد الإعلامي الرياضي علاء سعيد، المُقرب من البيت الاتحادي، بأن الجناح الهولندي ستيفن بيرجفاين، شارك في التدريبات الجماعية، اليوم، بعد التعافي من الإصابة، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المُقبلة، في حين بدأ عبد الرحمن العبود، تدريباته اللياقية، من أجل التمهيد للعودة إلى المران الجماعي قريبًا.

وكان من المقرر أن يحدد الجهاز الفني للاتحاد، بقيادة سيرجيو كونسيساو، موقف بيرجفاين، اليوم، فيما يتعلق بإمكانية المشاركة أمام السد القطري، من عدمها، ضمن الجولة الثامنة والأخيرة من مرحلة الدوري، في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وعانى بيرجفاين من إصابة في عضلة الساق، والتي شهدت غيابه عن 6 مباريات في دوري روشن السعودي، فضلًا عن مباراة في دوري النخبة الآسيوية.