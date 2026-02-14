بخدعة لمسة يد .. تنديد نصراوي بعدم إيقاف ياسين بونو قبل كلاسيكو الهلال والاتحاد!

ويعد ياسين بونو "34 عامًا"، أحد أبرز صفقات الهلال، منذ التعاقد معه، قادمًا من إشبيلية، في الميركاتو الصيفي العالمي في 2023، فيما تم تجديد عقده مؤخرًا حتى يونيو 2028.

وشارك بونو في 112 مباراة رسمية بجميع المسابقات، حقق خلالها 45 شباك نظيفة، كما قدم تصديات للتاريخ في كأس العالم للأندية 2025، حيث قاد الهلال إلى إنجاز التأهل للدور ربع النهائي، في أولى نسخة من البطولة بنظامها الموسّع.

ولعب بونو دورًا رئيسًا في إنجاز تتويج الهلال بالثلاثية السعودية، خلال موسم 2023-2024، فضلًا عن تحقيق رقم قياسي في موسوعة جينيس، كصاحب أكبر رصيد من الانتصارات المتتالية في كرة القدم، برصيد 34 مباراة، كما توج بجائزة أفضل حارس مرمى في إفريقيا لعام 2025.