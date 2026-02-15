حظي سعود عبدالحميد؛ ظهير أيمن لانس، بإشادة خاصة من أحد كبار كشافي اللاعبين في نادي ليفربول، بعد المستويات الجيدة التي يقدمها مؤخرًا مع الفريق الفرنسي.
"تعامل الهلال والاتحاد معه بتعالٍ وغباء" .. كبير كشافي ليفربول يشيد بسعود عبدالحميد بعد مواجهة لانس وباريس
سعود عبدالحميد يتألق أمام باريس
شارك الظهير الأيمن السعودي أمس السبت، بشكل أساسي في مواجهة لانس أمام باريس إف سي، ضمن الجولة الـ22 من الدوري الفرنسي "ليج 1".
وقد ساهم صاحب الـ26 عامًا في فوز لانس بخماسية نظيفة، خارج الديار، على أرض باريس إف سي.
صنع سعود الهدف الثاني في المباراة لزميله ويسلي سعيد في الدقيقة 38 من عمر الشوط الأول، ومع بداية الشوط الثاني، تحصل على ضربة جزاء، سجل منها فلوريان توفان الهدف الثالث، فيما كان الظهير العربي صاحب الـ"بري أسيست" في الهدف الخامس، الذي أحرزه ريان فوفانا.
إشادة كشاف ليفربول
من جهته، كشف وليد الشهري؛ المرشح السابق لرئاسة نادي الاتحاد، عن حديث خاص دار بينه وبين كبير كشافي نادي ليفربول "خليفي"، عقب مواجهة لانس وباريس إف سي.
وأوضح الشهري أن "خليفي" أعرب له عن اندهاشه من المستوى الذي يقدمه سعود عبدالحميد مع لانس، واصفًا إياه بـ"فخر للكرة السعودية".
وتساءل كبير كشافي الريدز عن كيفية تفريط الهلال في ظهيره الأيمن، ليرد عليه وليد الشهري: "قلت له بل قل (كيف فرط فيه الاتحاد؟)، أحدهما تعامل معه بتعالي، والآخر تعامل معه بغباء".
سعود عبدالحميد .. من الاتحاد إلى الهلال فروما
بدأ سعود مسيرته الكروية من بوابة الفئات السنية في نادي الاتحاد، قبل تصعيده للفريق الأول في يوليو 2018.
ومع الفريق الأول للعميد، خاض عبدالحميد 89 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها هدفين وصنع تسعة آخرين، لكنه لم يتوج بأي بطولة.
وبعد ثلاثة مواسم ونصف مع الاتحاد، قرر عبدالحميد عدم تجديد عقده في يناير 2022، وشد الرحال نحو العاصمة "الرياض"، حيث نادي الهلال.
مع الزعيم، شارك سعود في 115 لقاء، أحرز خلالها خمسة أهداف وصنع 18 آخرين، فيما توج بست بطولات محلية بواقع لقبين من كل من الدوري السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي.
فيما كانت الصفقة السعودية الأكثر إثارة للجدل في صيف 2024، حيث أصر سعود عبدالحميد على الرحيل عن الهلال، من أجل الاحتراف في نادي روما.
البعض يزعم أن الهلال "أُرغم" على رحيل سعود، بهدف دفع اللاعبين السعوديين نحو الاحتراف قبل عام كأس العالم 2026، واللاعب ووكيله يؤكدان أن الصفقة تمت برغبة شخصية واجتهاد شخصي منهما، دون تدخل أي من مسؤولي الكرة السعودية.
على كل حال، لم تسر أمور صاحب الـ26 عامًا بين الذئاب بشكل جيد، ليس لعدم قدرة سعود على فرض نفسه على تشكيل روما بقدر ما يرجع الأمر لتعاقب أكثر من مدرب على تدريب الفريق خلال موسم 2024-2025.
عدم الاستقرار تسبب في مشاركة سعود في ثماني مباريات فقط بقميص روما بواقع 380 دقيقة، سجل خلالها هدفًا وصنع آخر.
ورغم قلة مشاركاته إلا أنه بفضلها أصبح أول لاعب سعودي يشارك في الدوري الأوروبي، وقتما خاض 19 دقيقة أمام أتلتيكو مدريد في الجولة الأولى من مرحلة الدوري موسم 2024-2025.
كذلك أصبح عبدالحميد أول لاعب سعودي يسجل هدفًا في الدوري الأوروبي، عندما هز شباك سبورتنج براجا في الجولة السادسة من موسم 2024-2025، في لقاء حسمه الذئاب لصالحهم بثلاثية نظيفة.
لكن في الأخير أمام قلة المشاركات، خرج سعود عبدالحميد في صيف 2025 معارًا للانس الفرنسي..
- AFP
مسيرة سعود عبدالحميد مع لانس
مع الفريق الفرنسي، عانى سعود من التهميش في البداية، قبل أن يشارك بانتظار في المباريات الأخيرة سواء بالدوري أو الكأس.
وخاض الظهير الأيمن السعودي 18 مباراة بقميص لانس بواقع 807 دقائق، سجل خلالها هدفًا وحيدًا وصنع أربعة آخرين.