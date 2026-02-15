ليس كريستيانو رونالدو: الصرامي يرد على راتب كريم بنزيما .. "80% من ميزانية الهلال"

بينما يُعد النجم الفرنسي كريم بنزيما، بمثابة "صفقة الموسم" بلا منازع، بعد انتقاله من الاتحاد إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي، جاء الحديث بشأن قيمة صفقة التعاقد معه، والتي تستمر لمدة سنة ونصف، حتى يونيو 2027.
وأفادت تقارير بأن كريم بنزيما انتقل إلى الهلال، مقابل 200 مليون يورو سنويًا، فيما أكد عمر بترجي، مدير الاتصال المؤسسي والإعلام في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، أن كامل صفقة بنزيما من موارد الزعيم، ولم تكن ممولة من برنامج الاستقطاب، ليؤكد ما ذكره النادي عبر موقعه الرسمي، بأن الأمير الوليد بن طلال، العضو الذهبي، هو من قام بتمويل الصفقة بالكامل.