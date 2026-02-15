استخفاف بعقول الجماهير والعقوبات هي الحل! .. قصة "الشركة الجديدة" التي أثارت الشكوك حول كيفية انتقال كريم بنزيما إلى الهلال

أحيانًا يظن البعض أنه قادر على "الاستخفاف" بعقول الجماهير، فيبدأ للترويج لفكرته "الخادعة"، لكن الحقيقة إن أُخفيت لفترة، فلن تظن مخفية كثيرًا..

هذا باختصار ما يمر به الشارع الرياضي السعودي خلال الساعات القليلة الماضية، إذ ظهرت "شائعة" جديدة تخص صفقة انتقال المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من نادي الاتحاد إلى الهلال في الميركاتو الشتوي المنقضي.

"الحكومة" والاتحاد فاجأوا الجمهور بالانفصال بالتراضي بين الطرفين، قبل نهاية العقد بشكل رسمي بستة أشهر، على خلفية خلافات بشأن البنود المالية للعقد الجديد .. فيما كانت المفاجأة الأكبر "انتقال كريم بنزيما إلى الهلال"!