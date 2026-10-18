Manival نظرة عامة

« Pire que Manchester City ! » : Chelsea qualifié de « plus gros tricheur » après ses infractions financières

Simon Jordan a déclenché un vif débat en affirmant que Chelsea a commis des infractions « plus nombreuses et plus graves » que Manchester City en matière de réglementation financière. L’ancien propriétaire de Crystal Palace estime que le club de l’ouest de Londres a largement échappé au niveau de surveillance publique et à l’hostilité dont fait actuellement l’objet le géant de l’Etihad.