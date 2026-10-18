Manival نظرة عامة

Ancien capitaine de Manchester City, Kyle Walker a évolué aux côtés de certains des plus grands joueurs de l’histoire de la Premier League. Mais le défenseur expérimenté a révélé que, sur le plan du talent footballistique pur, l’un de ses anciens coéquipiers surpasse tous les autres.
Simon Jordan a déclenché un vif débat en affirmant que Chelsea a commis des infractions « plus nombreuses et plus graves » que Manchester City en matière de réglementation financière. L’ancien propriétaire de Crystal Palace estime que le club de l’ouest de Londres a largement échappé au niveau de surveillance publique et à l’hostilité dont fait actuellement l’objet le géant de l’Etihad.