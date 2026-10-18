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Manival نظرة عامة

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« Pire que Manchester City ! » : Chelsea qualifié de « plus gros tricheur » après ses infractions financières

Simon Jordan a déclenché un vif débat en affirmant que Chelsea a commis des infractions « plus nombreuses et plus graves » que Manchester City en matière de réglementation financière. L’ancien propriétaire de Crystal Palace estime que le club de l’ouest de Londres a largement échappé au niveau de surveillance publique et à l’hostilité dont fait actuellement l’objet le géant de l’Etihad.

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الترتيب

Superliga crestSuperliga

الترتيبفريقلعبفازتعادلخسرلهعليه+/-نقاطالأداء
1Manchester City crestManchester City77001971221
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2Arsenal crestArsenal7601115618
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3Brighton crestBrighton75112351816
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4Chelsea crestChelsea74121713413
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5Liverpool crestLiverpool733198112
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Pronostic Manchester City vs AEK Athènes 20/10/2026 : Les visiteurs vont résister
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